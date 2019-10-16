«Реал» под угрозой: протесты в Барселоне срывают «Эль Класико»

Ситуация в Каталонии в последние дни кажется взрывоопасной. 14 октября Верховный суд Испании приговорил к реальным срокам девятерых фигурантов дела о беспорядках и организации референдума о независимости региона.

Реклама

Самый серьезный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориоль Жункерас, которого приговорили к 13 годам заключения. Остальные восемь фигурантов дела получили сроки от 9 до 11 лет.

Все это вызвало настоящий шквал протестов. На проведенном в 2017 году референдуме 90% проголосовали за независимость Каталонии, однако по испанским законам все это мероприятие являлось незаконным.

В итоге долгий судебный процесс завершился серьезными сроками, которые каталонская общественность считает безусловно политическими. О происходящем высказались и многие известные каталонские спортсмены, включая наставника английского «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы, бывшего полузащитника «Барсы» Хави и, конечно же, действующего игрока клуба и сборной Испании Жерара Пике.

В регионе начались митинги, переросшие в настоящие беспорядки. Ситуация близка к тому, чтобы выйти из-под контроля.

Влияет все это и на спорт. Даже детская команда «Барселоны» U-12, успешно прошедшая квалификацию, отказалась представлять страну в финальной части престижного международного турнира, к тому же проводившегося в Каталонии.

Все дело в том, что в финальном турнире необходимо было играть в экипировке с национальной испанской символикой.

В сложившихся обстоятельствах руководство Примеры, которая проводит чемпионат в профессиональных дивизионах испанского футбола, сделало мадридскому «Реалу» и «Барселоне» предложение обменяться кругами.

Первая встреча непримиримых соперников должна состояться 26 октября на «Камп Ноу», а сейчас визит олицетворяющего монархию и вообще испанскую государственность «Реала» может привести к непредсказуемым последствиям и еще сильнее накалить ситуацию.

Лига попросила клубы, чтобы они согласились на перенос первой встречи в Мадрид, а уже ответную провели в Барселоне весной. К 1 марта ситуация уже точно должна успокоиться.

Сама по себе идея выглядела здравой, но неожиданно встретила противодействие со стороны соперников. Ни «Реал», ни «Барселона» не согласились на предложение Ла Лиги и отказались от обмена кругами.

Позиция «Барселоны» заключается в том, что игра должна пройти на ее стадионе, как и было запланировано. Наверняка каталонский клуб рассчитывает на повышенную мотивацию болельщиков и игроков.

В ситуации, когда впервые за много лет «Барса» начала сезон хуже соперника, это точно будет не лишним. На данный момент «Реал» после восьми туров возглавляет Примеру с 18 очками, а сине-гранатовые отстают на два балла.

В «королевском клубе» придерживаются несколько иной позиции: там считают, что если существует угроза безопасности, матч в принципе должен быть отложен, а не перенесен путем обмена кругами на «Сантьяго Бернабеу».

Наверняка резон «сливочных» еще и в том, чтобы в начале весны, когда все ближе будет концовка турнира, принять конкурента на своем поле и иметь в этом преимущество.

Теперь же решение о месте проведения матча примет специальный комитет, в который войдут представитель Ла Лиги, представитель Королевской испанской футбольной федерации и независимый член комитета — Лукас Осорио.

Пока непонятно, каким будет итоговый вердикт, но если ситуация в регионе не изменится, «Эль Класико» на «Камп Ноу» 26 октября состоится вряд ли.

Противостояние «Реала» и «Барселоны» всегда было принципиальным. Это были сражения разных лагерей и идеологий. Конечно, важную роль играет и тот факт, что речь идет о самых титулованных клубах страны, часто борющихся между собой за звание чемпиона.

В последние годы характер борьбы был все-таки в основном спортивным, но взаимная неприязнь все равно проявляется в «Эль Класико» регулярно. Тот же Пике не упускает случая кольнуть «Мадрид», а ему частенько отвечает капитан «Реала» Серхио Рамос. Даже удивительно, как эти двое много лет олицетворяют собой центр обороны сборной Испании.

Где и когда бы ни состоялось «Эль Класико» в этом сезоне, градус напряжения в нем будет особенно высоким, можно не сомневаться.