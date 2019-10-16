«Приняла по незнанию»: российскую фигуристку наказали за допинг

Международный союз конькобежцев (ИСУ) опубликовал результаты расследования в отношении российской фигуристки Александры Кошевой. Ее допинг-проба, взятая еще во время зимней Универсиады-2019 в Красноярске, дала положительный результат на наличие запрещенного препарата торасемида. 19-летняя спортсменка отстранена от спорта на два года, срок ее дисквалификации будет отсчитываться с 7 марта 2019 года и завершится в марте 2021-го.

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«Кошевая имеет право обжаловать решение ИСУ в течение 21 дня после получения мотивировочной части», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Примечательно, что сама фигуристка призналась в нарушении антидопинговых правил, однако, по ее словам, совершила это по незнанию. Спортсменка чувствовала дискомфорт в ноге и пыталась с помощью данного лекарства снять отек. Так, в отчете Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утверждается, что Кошевая приняла запрещенный препарат самостоятельно, без консультаций с медицинским и тренерским штабами, однако не знала, что он приравнивается к допингу.

В ходе расследования спортсменка отказалась от вскрытия пробы «Б», что формально означает признание вины.

«В допинг-пробе Кошевой был обнаружен торасемид. В объяснительной записке она указала, что приняла самостоятельное решение о приеме данного препарата, предварительно не обсудив это со спортивным врачом», — говорится на сайте ФФККР.

По итогам расследования исполком федерации также отстранил фигуристку от участия в российских и международных соревнованиях на два года. Помимо этого, руководство ФФККР выступило с требованием в адрес Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга провести со своими членами и спортсменами разъяснительную работу и рассказать о недопустимости применения фигуристами препаратов и иных веществ, которые запрещены антидопинговыми правилами, установленными Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и ИСУ.

Президент ФФККР Александр Горшков, комментируя данный инцидент, обратил внимание на то, что торасемид не имеет свойств, которые могли бы характеризовать препарат как допинг. Однако отметил, что он, несмотря на это, все-таки входит в список запрещенных препаратов, что никаким образом не оправдывает действия фигуристки.

«Законы для всех одинаковы. Какой бы вид спорта не был. Случай, за который она наказана подходит под классификацию «небрежность». Мы регулярно проводим мероприятия и лекции, на которых рассматриваем вопросы по допингу. Более того, на всероссийские соревнования спортсмены допускаются только при наличии сертификата о прохождении онлайн-семинаров, выданных Российским антидопинговым агентством», — цитирует Горшкова «Спорт День за Днем».

Свою карьеру Александра Кошевая начинала еще как одиночница и занималась в СДЮШОР Васильевского острова в Санкт-Петербурге. После этого фигурстка ушла в парное катание, а ее первым партнером был Иван Митлин. Перед сезоном-2016/17 она сменила напарника и до сих пор каталась в дуэте с Дмитрием Бушлановым, однако после того, как стало известно, что Александра провалила допинг-тест, ее партнер объявил о прекращении рабочих отношений с фигуристкой и приступил к поиску новой партнерши. При этом тренер фигуриста Олег Васильев отметил, что данное решение было принято еще по окончании Универсиады и было связано «исключительно по спортивным причинам».

Лучшим результатом пары за всю их карьеру остаются 179,87 балла, набранные на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга в прошлом сезоне, где они заняли первое место. Тогда же фигуристы успешно выступили на международных соревнованиях и на зимней Универсиаде в Красноярске завоевали бронзовые медали. Первое и второе места также заняли представители России: Алиса Ефимова / Александр Коровин и Анастасия Полуянова / Дмитрий Сопот соответственно.

Таким образом, бронзовая награда Кошевой и Бушланова перешла паре из Казахстана Жансае Адыхановой и Абишу Байтканову, набравших в общей сумме 83,28 балла. К слову, всего в дисциплине спортивных пар на Универсиаде-2019 выступали только четыре дуэта.

На первенстве России же Кошевая и Бушланов расположились только на итоговой седьмой позиции, а в финале Кубка страны не добрали почти шести баллов, чтобы попасть в тройку лидеров, уступив все тем же Полуяновой и Сопоту.