«Уход к Тутберидзе переломил карьеру»: откровения Щербаковой

К своим 15 годам Анна Щербакова уже успела стать одной из самых узнаваемых и звездных фигуристок как в России, так и в мире. Прежде всего — из-за четверных прыжков. Вместе со своей соотечественницей и партнершей по группе с катка «Хрустальный» школы «Самбо-70» Александрой Трусовой она произвела революцию в женском одиночном катании, начав стабильно исполнять на официальных соревнованиях прыжок в четыре оборота.

А в октябре 2018 года на этапе Кубка России девушка и вовсе показала в произвольной программе два четверных лутца, и один из них — в каскаде с тройным тулупом, что ранее в мире фигурного катания удавалось добиться только в мужском катании американцу Нэйтану Чену.

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В прошлом сезоне юная фигуристка выиграла два этапа юниорской серии Гран-при, а также стала победительницей взрослого чемпионата России, оставив далеко позади даже Алину Загитову.

В нынешнем спортивном году Щербакова дебютировала на взрослом уровне, в конце сентября выступив вместе с Елизаветой Туктамышевой на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy и одержав там победу. 19 октября же ей предстоит настоящий дебют — на этапе Гран-при в американском Лас-Вегасе.

Вместе с Щербаковой за океан среди россиянок отправятся все та же Туктамышева, а также еще одна представительница Санкт-Петербурга Станислава Константинова. В преддверии старта Анна дала небольшое интервью, в котором поделилась важными моментами своей карьеры.

Оказалось, что впервые Щербакова вышла на каток еще в три года, однако тогда о фигурном катании даже не задумывалась, как и большинство детей в столь раннем возрасте. Поняв, что девочке катание приходится по душе, родители отдали ее на каток «Хрустальный», где та занималась у Юлии Красинской и Оксаны Булычевой, после чего юную фигуристку перевели к Этери Тутберидзе.

По словам самой Щербаковой, именно знакомство с Тутберидзе предопределило ее судьбу.

«Переход к Этери Георгиевне стал переломной точкой. До этого фигурное катание было для меня развлечением. Когда приняли решение перейти к ней в группу, то поняла, что все уже не просто так, что я действительно хочу заниматься фигурным катанием профессионально»,

— сказала Щербакова в интервью Первому каналу.

Особое значение в развитии спортивной карьеры Анны имеют, конечно же, родители. Из-за тренировок и соревнований ей приходится часто пропускать занятия в школе, однако мать и отец помогают ей с уроками. Кроме того, мама Щербаковой сопровождает ее на всех турнирах.

«Мама катается со мной на все соревнования, но во время моих выступлений сильно нервничает и поэтому не смотрит их. После прокатов я звоню и пишу ей, рассказываю,

но чаще всего она результаты знает еще до моих сообщений. В первое время она очень долго разбиралась в правилах, но теперь знает все прыжки, хотя и не учит меня ничему. И это хорошо, ведь для этого у меня есть тренер», — отметила спортсменка.

Возвращаясь к теме четверных, стоит отметить, что сейчас в активе Щербаковой имеется идеальный четверной лутц (самый сложный и дорогой прыжок в мире — его базовая стоимость составляет 11,50 балла), во многом благодаря которому имя Анны и обрело широкую известность. Как утверждает сама фигуристка, изучение прыжков в четыре оборота хоть и сильно повлияло на современное женское фигурное катание, но чем-то неожиданным не было. По крайней мере, для ее тренерского штаба.

«Я пытаюсь прыгать больше четверных. Начала пробовать первые прыжки достаточно давно, когда этого еще никто не исполнял на соревнованиях. Тренеры, смотря в будущее, понимали, что четверные прыжки в женском одиночном катании — дело неизбежное. Важно, чтобы мы понимали, что прыгать четверные — это нормально, этого не нужно бояться. Это такой же прыжок, это в наших силах и не является чем-то невозможным.

Понятно, что первые тренировки делаются со страховкой, и это очень важный момент, ведь у тебя есть возможность почувствовать прыжок, но при этом не бояться. Когда тренер, который держит «удочку», говорит, что, мол, ничего не делает и никак не помогает, то могут допустить на самостоятельные тренировки»,

— отметила фигуристка.

Впрочем, четверные прыжки не только позволяют фигуристкам набрать большие баллы на соревнованиях и, соответственно, увеличить свои шансы на победу, но и подвергают их серьезному риску получить тяжелую травму. Так, в 2017 году после исполнения одного из прыжков (это был тройной, а не квад) Щербакова неудачно упала и сломала ногу, из-за чего пропустила большую часть сезона-2017/18. По словам фигуристки, тот период оказался самым тяжелым в ее карьере.

«Было начало сезона, ждали выступления на международных соревнованиях, тогда же я начала прыгать четверной, хотелось его показать. Одно неловкое движение — и все. Во время восстановления было тяжело», — призналась фигуристка.

В нынешнем сезоне, помимо этапа Гран-при в США, Щербаковой предстоит выступить и на соревнованиях в Китае, где пройдет четвертый этап серии.

Также в Чунцин отправятся Туктамышева и ее подруга по группе Алексея Мишина Софья Самодурова.

«Теперь будет очень сложно. Все-таки я вышла на взрослый уровень. В первую очередь думаю о себе, что нужно сделать, чтобы стать конкурентоспособной. Думаю о том, какие моменты надо доработать, улучшить», — поделилась своими ожиданиями от сезона Щербакова.