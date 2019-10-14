Новый Каррера? Куда Тедеско приведет «Спартак»

14 октября московский «Спартак» объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды. Широкой общественности немецкий специалист известен, пожалуй, только по двум ситуациям: 1) в первом же сезоне во главе «Шальке-04» он завоевал серебряные медали Бундеслиги, уступив только мюнхенской «Баварии»; 2) был уволен после разгромного поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити». Однако данная информация не создает истинной картины, которая отражает все достоинства и недостатки Доменико. «Газета.Ru» — о том, чем же прославился Тедеско в Германии и что он может дать своему новому клубу.

Реклама

Контакт с игроками

Профессиональной карьеры в качестве футболиста Доменико Тедеско построить не удалось, и уже в ранние годы он занялся тренерской деятельностью. К 20-ти годам немец стал работать с детьми младше девяти лет в скромном «Айхвальде», где до этого выступал на любительском уровне, а в 2008 году его подписал «Штутгарт», где затем он тренировал юношескую команду. Пример с Тедеско очень напоминает карьеру еще одного молодого специалиста Юлиана Нагельсманна. Вместе с Тедеско он, кстати, работал в «Хоффенхайме», но Нагельсманну повезло больше — в 28 лет он возглавил сине-белых, после чего его карьера пошла в гору, и сейчас 32-летний немец тренирует «РБ Лейпциг» и надеется на золотые медали Бундеслиги.

Доменико же отправился проходить тренерские курсы Немецкого футбольного союза в академии имени Хеннеса Вайсвайлера.

Только в марте 2017 года Тедеско получил предложение от профессионального клуба — перед ним стояла задача спасти «Эрцгебирге», близкий к вылету из второго по силе дивизиона Германии.

С данной целью Доменико справился, и следующий сезон начал уже в Бундеслиге. Чем закончился дебют молодого тренера в «Шальке», известно всем. И здесь стоит обратить особое внимание на то, как Тедеско сумел расположить коллектив к себе, чтобы завоевать серебро Бундеслиги, которое в Германии в последнее время приравнивается к золоту, учитывая гегемонию «Баварии».

В первую очередь это общение с футболистами.

Доменико сразу зарекомендовал себя как человека, у которого проблем с коммуникацией нет никаких. В этом он, кстати, может быть похож на Массимо Карреру — итальянец с первых же недель своей работы в «Спартаке» нашел общий язык с игроками и во многом благодаря этому выиграл чемпионат России, а затем и Суперкубок страны.

За Тедеско может сыграть еще и фактор знания нескольких языков: он владеет немецким, итальянским, испанским и французским языками. В составе «Спартака» как раз играют футболисты, для общения с которыми Доменико не потребуется переводчик (за исключением россиян, конечно же), а это в свою очередь поможет ему быстрее донести до команды свои мысли относительно схем и моделей игры.

Нельзя не забывать, что Тедеско сам по себе является только начинающим специалистом. То, что ему не хватает должного опыта, осознает и он сам. Потому тренер не просто общается со своими подопечными и создает благоприятную обстановку в раздевалке, но и занимается саморазвитием, требуя от игроков их опыта. Что в «Эрцгебирге», что в «Шальке» Тедеско обращал внимание прежде всего на тех футболистов, которые могут выразить свое видение игровой модели. А тот факт, что сам по себе немец не был профессиональным игроком, только сбрасывает определенный груз с его плеч: Тедеско не рискует быть жертвой своей игровой карьеры, тогда как большинство начинающих тренеров страдают от того, что не могут «убить» в себе футболиста.

В «Спартаке» Тедеско определенно будет с кем советоваться: это и Артем Ребров с Андреем Ещенко, которые даже старше самого тренера, но при этом обладают более богатым опытом в профессиональном футболе, это и Андре Шюррле с Гусом Тилем и Романом Зобниным, которые наверняка имеют свои понятия о современном европейском футболе и его новшествах.

Особенно беседы с опытными исполнителями могут пригодиться при выборе игровой модели, которую в итоге создаст Доменико. Его «Шальке» отличался в Бундеслиге необычным оборонительным футболом, при котором команда умудрялась не только не «ставить автобус», надеясь на контратаку, но и по ходу эпизода перестраивалась в позиционную атаку так, чтобы застать соперника врасплох.

«Спартак», как известно, надежной обороной похвастать не может: у красно-белых имеются проблемы как в линии защиты, так и в опорной зоне. Если учесть, что Тедеско акцентирует внимание на игровых качествах футболистов и отталкивается при составлении тактики именно от них, то можно предположить, что у москвичей в приоритете будет именно острый атакующий футбол, благо набор игроков в нынешнем составе «Спартака» способствует именно этому.

Не уследил за дисциплиной

Если говорить о том, чем Тедеско похож на Карреру, то можно упомянуть и отрицательные стороны. А именно — управление коллективом и неумение вовремя погасить конфликт. Путешествие итальянца в России закончилось скандальным увольнением, разладом в команде и недопониманием с ее тогдашними лидерами, о чем вспоминают по сей день.

Чья вина в этом — дело одно, суть в том, что Массимо не удалось сохранить той атмосферы, при которой «Спартак» рвал и метал все и вся в чемпионате, выиграв долгожданное и во многом историческое золото. В этом плане Тедеско понимает Карреру как никто другой.

После успешного сезона-2018/19, когда «Шальке» впервые за несколько лет выбрался в групповой этап Лиги чемпионов и составил максимально возможную на тот момент конкуренцию «Баварии», дела у «горняков» пошли как нельзя плохо. Команда болталась на дне турнирной таблицы, а во второй половине сезона и вовсе была близка к вылету из первой Бундеслиги, попутно попав под каток «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Основная же причина этого заключается в том, что между тренером и игроками появились большие и серьезные разногласия: Доменико никак не мог найти общего языка со своими подопечными, хотя ранее все складывалось отлично.

Случай, когда тренер потерял контроль над дисциплиной в коллективе, произошел в январе — после матча Лиги чемпионов с «Порту» Евгений Коноплянка, Налдо, Амин Арит, Матия Настасич, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александр Нюбель отправились в бар, где просидели практически до утра. В итоге на следующий матч Бундеслиги против «Хоффенхайма» на поле вышел из них только Настасич.

Остальные же были выставлены на трансфер. Такой разнос привел к тотальному разладу в раздевалке, и Тедеско уже не смог вернуть ситуацию под свой контроль, начав постоянно тасовать состав.

Здесь сказалось как раз отсутствие опыта у молодого специалиста: он перенервничал, а отсюда последовала серия поражений и риск начать следующий сезон во второй Бундеслиге, что, разумеется, не устраивало никого.

Учитывая, насколько непредсказуемыми получаются решения владельца «Спартака» Леонида Федуна и какое давление оказывается на команду в случае неудачных результатов, Тедеско в Москве придется явно несладко.

Ментальная связь с фанатами

Как фанаты «Спартака» обожают Карреру до сих пор, так и болельщики «Шальке» тепло приняли Тедеско сразу же после того, как тот переехал в Гельзенкирхен. Особую любовь к своей персоне немец снискал после чумового камбэка в рурском дерби против дортмундской «Боруссии» — самого принципиального соперника сине-белых в Германии. Уже в первом тайме того матча в Дортмунде «Шальке» летел со счетом 0:4. В перерыве встречи Тедеско присел перед своими подопечными на корточки (а по данным некоторых СМИ и вовсе встал на колени) и произнес пламенную речь, которая зарядила игроков на сумасшедший второй тайм.

«Ребята, давайте договоримся: вы играете так, как будто счет на табло все еще 0:0, а я же буду тренировать, будто счет 0:0»,

— заявил тогда Доменико.

В итоге гельзенкирхенский клуб сумел забить ответные четыре мяча и свести матч к ничьей. После той встречи Тедеско был настолько заведенным, что даже провел бессонную ночь… в компании фанатов. Тренер сразу же направился на базу «Шальке», где стал пересматривать все моменты прошедшей игры, однако его неожиданно прервала толпа болельщиков, прибывших, чтобы поблагодарить Доменико за проделанную работу в столь важном матче. Тедеско не растерялся и пригласил гостей на ужин: в столовой на базе он взял всю еду, что осталась от командного ужина, и отправился к фанатам, чтобы угостить их. В итоге на незапланированной встрече болельщики и тренер обсудили все, что происходит с командой, а также пообщались на другие, нефутбольные темы.

По его рассказам, однажды он совместно с тренерским штабом организовал открытую тренировку, куда могли прийти не только представители прессы, но и, самое главное, болельщики — именно для них по сути мероприятие и было запланировано. Однако погода в Гельзенкирхене в тот момент была неблагоприятная, и Тедеско решил, что никто из фанатов не придет, и изменил планы.

«Я подумал, что из-за плохой погоды никто не приедет. Поэтому мы с моими ассистентами решили проработать секретные элементы и схемы. Однако, выйдя на разминку, мы увидели почти 200 человек в атрибутике «Шальке». Закрыться от фанатов, которые пришли даже в такую погоду, чтобы понаблюдать за тренировкой командой, я не имел никакого права», — комментировал данную ситуацию тренер.

С теплотой фанаты относились к Тедеско всегда и поддерживали его в самые трудные моменты. Особенно это было видно после того самого поражения в Манчестере от «Сити», которое стало для немца роковым. Тогда болельщики размахивали баннерами и плакатами в поддержку тренера и команды, а после матча Доменико вместе с футболистами даже провели беседу с ними. И, что стоит отметить, никакого негатива и претензий в адрес команды не прозвучало — исключительно поддержка и позитив.

И здесь сравнение с Массимо Каррерой максимально уместно: итальянского тренера с теплотой принимали практически все: и фанаты, и журналисты.

Массимо заработал себе такую репутацию, что не любить его можно было только при особом желании, и потому при ситуации, в которой находится «Спартак» сейчас, имя итальянца всплывает до сих пор — многие верят, что, вернув Карреру, команде удастся выбраться из той ямы, в которую она забралась сейчас. Возможно, Тедеско удастся спровоцировать такую же любовь со стороны общественности к себе, как и Массимо. По крайней мере, опыт, полученный в «Шальке», должен этому поспособствовать.