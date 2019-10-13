С ринга – на операцию: боксер оказался в коме после нокаута

Американский боксер Патрик Дэй, выступающий в первом среднем весе, впал в кому после поединка, прошедшего в ночь с 12 на 13 октября по московскому времени на боксерском турнире в Чикаго.

Дэй сражался в андеркарде статусного боя между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном в супертяжелом весе.

Его соперником был другой американец Чарльз Конвелл, в 2016 году выступавший на Олимпийских играх, а на кону стоял титул чемпиона по версии Американской боксерской ассоциации (USBA).

В ходе поединка Конвелл уверенно доминировал. Так, в четвертом и восьмом раундах Дэй был отправлен в нокдаун, а в десятом и вовсе в нокаут после того, как Чарльз сумел пробить ему точно в челюсть.

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Пропустив этот хук справа, Дэй упал на ринг, и, несмотря на то, что глаза его были открыты, он уже не ориентировался в происходящем. Отметим, что арбитр мгновенно оценил ситуацию и сразу пригласил на ринг медиков, даже не начиная отсчитывать до десяти.

Как сообщает Daily Express,

после оказания помощи Дэй так и не очнулся. Его пришлось уносить в подтрибунное помещение на носилках.

На видео инцидента, опубликованных в сети, можно увидеть, что медики даже надели на боксера кислородную маску перед тем, как госпитализировать в Северо-западную мемориальную больницу, где 27-летний американец находится до сих пор.

По информации ESPN, в машине скорой помощи у Дэя произошел приступ. В клинике спортсмену провели процедуру интубации (введение дыхательной трубки в трахею), после чего он перенес срочную операцию на головном мозге.

В данный момент боксер находится в искусственной коме.

Как только новость об инциденте появилась в СМИ, многие известные в мире бокса личности выразили свою поддержку Дэю и его близким, в том числе и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе среди профессионалов Леннокс Льюис, а также промоутер Эдди Хирн.

«Прямо сейчас все молитвы за Патрика», — написал в твиттере Хирн.

О самочувствии Дэя переживает и его соперник по бою Конвелл.

«Все мои молитвы — о Патрике и его команде. Надеюсь, он в порядке. Я знаю, что он великий человек»,

— заявил боксер в эфире IFL TV.

Поражение от Конвелла стало для Дэя вторым за этот год. В бою с Карлосом Адамесом за титул регионального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 27-летний боксер уступил единогласным решением судей.

Всего за профессиональную карьеру он провел 22 поединка. На счету американца 17 побед, шесть из которых — нокаутом, четыре поражения и одна ничья. Его оппонент провел на ринге 11 встреч, каждая из которых завершилась удачно для него. В активе Конвелла восемь нокаутов.

В связи с произошедшим с Дэем нельзя не вспомнить, что летом этого года подобная ситуация возникла после боя российского боксера Максима Дадашева.

23 июля в США прошел поединок двух непобежденных бойцов — Дадашева и пуэрториканца Субриэля Маттиаса. После 11 раунда «угол» россиянина выбросил белый флаг из-за ухудшавшегося самочувствия спортсмена. Боксер еле стоял на ногах и после боя не сумел добраться до подтрибунного помещения, упав по дороге.

Дадашева отвезли в больницу, где провели экстренную трепанацию черепа, после чего он, как и Дэй, был введен в искусственную кому.

«При помощи трепанации врачи надеялись снять давление с правой стороны его мозга, где была большая часть повреждения, и поместили его в кому, чтобы отек мозга начал спадать», — приводит слова тренера россиянина Бадди Маклера ESPN.

Несколько дней доктора боролись за жизнь россиянина, но 25 июля организм Дадашева не выдержал таких нагрузок, и боксер умер, не приходя в сознание.

Однако есть примеры схожих ситуаций и с более положительным концом. Так, проигравший украинцу Александру Гвоздику Адонис Стивенсон смог восстановиться после нокаута, из-за которого был введен в кому.

В бессознательном состоянии спортсмен пробыл недолго, и уже через пару недель он смог открыть глаза и начать общаться с близкими, при этом правая часть его тела была парализована.

В данный момент 41-летний спортсмен проходит курс физической терапии в рамках реабилитации, и, как рассказала его возлюбленная Сиси Год, в состоянии Стивенсона наблюдаются заметные улучшения. По ее словам, боксер уже начал делать первые шаги, однако пока не может передвигаться без посторонней помощи.

«Также рада сообщить, что Адонис начинает вербально общаться и разговаривать с семьей, друзьями и медиками. В данный момент я уверена в том, что наш «Супермен» полностью восстановится», — приводит слова подруги Boxing News 24.