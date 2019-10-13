Кровь, удаление и разгром: как Россия пробилась на Евро

Выездной матч с Кипром обладал особым значением для сборной России. За три тура до конца отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 подопечные Станислава Черчесова располагались на уверенном втором месте в группе I, уступая только бельгийцам.

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Именно два лучших коллектива от каждой группы напрямую пробьются на Евро, так что терять эту позицию было никак нельзя. Впрочем, ближайший преследователь — Кипр — отставал от России на восемь очков и мог обойти ее только в случае невероятного стечения обстоятельств.

Что касается отечественной команды, то ей было достаточно заработать хотя бы одно очко (то есть сыграть вничью) с киприотами, чтобы гарантировать себе выход на чемпионат Европы.

Однако подопечным Станислава Черчесова хотелось большего — одержать седьмую победу подряд. Предыдущий рекорд сборной составлять шесть викторий кряду, и на Кипре у игроков была отличная возможность установить новое достижение.

В стартовом составе сборной были произведены некоторые изменения по сравнению с недавним матчем против шотландцев в Москве. В основном это объяснялось травмами.

Так, вместо получившего повреждение Дмитрия Баринова в центре поля вышел Ильзат Ахметов, вместо Марио Фернандеса — Сергей Петров, вместо Юрия Жиркова на левом краю атаки показался Денис Черышев.

Полузащитник испанской «Валенсии» сразу доказал, что его не зря выпустили с первых минут (против шотландцев он выходил с замены).

Уже на девятой минуте Черышев дождался ошибки соперников, отобрал мяч возле чужой штрафной, мгновенно влетел внутрь и поразил ближний угол — 1:0!

Отличное начало для России. Черышев отобрал, разогнался и пульнул. Как итог – шикарный гол https://t.co/0ml8UZaNPZ#КипрРоссия pic.twitter.com/3nms6gtbU1 — Матч ТВ (@MatchTV) October 13, 2019

Надо отдать должное киприотам: они не сникли сразу после быстро пропущенного мяча и настырно пытались лезть вперед — в основном за счет забросов, поскольку на технике пройти всю оборону России не могли. Иногда островитянам даже удавалось сделать навес в штрафную, но защита спокойно справлялась.

Тем временем Черышев продолжал стягивать на себя все внимание, за счет бешеной скорости постоянно нагнетая обстановку на левом фланге.

Хавбек чуть не соорудил второй гол сборной, когда на 17-й минуте умчался в контратаку и прострелил в чужую штрафную, надеясь доставить мяч до Артема Дзюбы, но немного не хватило — соперники перехватили передачу.

Впрочем, игрок «Валенсии» сполна расквитался за этот момент уже пять минут спустя. Сборная отобрала мяч в центре поля и быстро доставила его в чужую штрафную, где после удачного рикошета снарядом завладел Черышев и легонько покатил его на набегавшего Магомеда Оздоева. Полузащитник «Зенита» расстрелял уже пустые ворота — 2:0!

А вот и видео второго гола в ворота Кипра. Да, был офсайд, но отметим Черышева, который доиграл до конца



И Оздоева, конечно. Пушечный удар https://t.co/d0WJDZfOQG#КипрРоссия pic.twitter.com/uqdFhfqWij — Матч ТВ (@MatchTV) October 13, 2019

После этого момента Кипр действительно упал духом. Россия продолжала активно прессинговать и нередко отбирать мяч, а вот подопечные Рана Бен-Шимона перестали обороняться с такой же яростью и упорством, как раньше.

Следствием такого настроения островитян стало то, что россияне начали регулярно врываться в чужую штрафную и создавать стопроцентные моменты, после которых только чудо спасало хозяев поля от разгрома.

То Алексей Ионов с пары метров попадет во вратаря после стеночки с Александром Головиным, то Дзюба из пределов штрафной пробьет прямо в руки голкиперу после радиоуправляемых навесов Черышева.

Однако доминирование парней в красном было настолько безраздельным, что даже такие упущенные возможности их не особенно волновали. Более того, игроки сами вместо завершающего удара часто предпочитали устраивать быстрый перепас в чужой штрафной, видимо, желая красиво занести мяч в ворота и уже не сильно беспокоясь об эффективности.

К такому слегка авантюрному поведению россиян подтолкнуло и то, что Кипр остался вдесятером. На 27-й минуте встречи самый дорогой игрок в составе островитян — защитник бельгийского «Стандарда» Константинос Лайфис — получил прямую красную карточку за жесткий фол на Сергее Петрове.

Лайфис влетел шипами в незащищенную часть ноги латераля, оставив на ней кровавые вмятины, так что тому пришлось на время покинуть поле, чтобы получить помощь врачей…

Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B — Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019

… а на 38-й минуте его заменил Вячеслав Караваев, дебютировавший за сборную.

Так что удаление Лайфиса было вполне оправданно и не вызвало особого возмущения даже у самого игрока, который лишь саркастически улыбался. Его команда к тому моменту уже горела 0:2.

К 33-м несчастьям сборной Кипра прибавилась еще и травма вратаря Костаса Панайи, который на ровном месте подвернул ногу, когда выбивал мяч.

Вместо него вышел воспитанник «Барселоны» Урко Пардо, который в концовке первого тайма сделал пару неплохих сейвов — например, после плотного удара Черышева низом из-под защитника.

Однако, несмотря на то что Пардо удачно вошел в игру, у тренерского штаба Кипра осталось лишь две тактических замены, которыми можно было хоть как-то повлиять на матч.

Второй тайм начался точно так же, как предыдущие 45 минут. Сборная России набросилась на соперника с таким энтузиазмом, словно тот еще представлял из себя какую-то угрозу, и быстро довела свое преимущество по ударам до 13:1.

Но Головин попал в перекладину, Ахметов пробил совсем рядом со штангой после красивого розыгрыша мяча в чужой штрафной, Ионов пробил прямо во вратаря с пары метров после скидки от Дзюбы…

В общем голы никак не приходили, хотя счет уже мог быть до ужаса неприличным. Болельщики сборной России даже начали в нетерпении скандировать: «Нужен гол! Нужен гол!»

Ждать им пришлось до 79-й минуты, когда очередная подача Черышева на Дзюбу наконец привела к тому, что нападающий легким кивком головы отправил мяч в сетку рикошетом от газона.

Этот гол стал для Дзюбы уже девятым в этом отборочном цикле Евро, что позволило ему закрепиться на втором месте в гонке бомбардиров. На данный момент форвард «Зенита» уступает только Эрану Захави из Израиля, на счету которого десять мячей.

Кроме того, в активе Артема уже 24 гола за сборную — по этому показателю он на третьем месте после Владимира Бесчастных (26) и Александра Кержакова (30).

В самой концовке встречи Дзюба отличился еще и голевыми передачами.

Россияне перехватили мяч на чужой половине поля после неудачного паса Пардо на защитника, Артем влетел в штрафную и мог бы сам пробить с острого угла, но покатил на Головина, который легко переиграл вратаря — 4:0!

Спустя еще пару минут Дзюба скинул мяч на Черышева после верховой подачи, и хавбек «Валенсии» с неродной правой ноги отправил снаряд точно в уголок — 5:0!

Единственным негативным моментом второго тайма стало то, что Ахметов повредил руку и на 61-й минуте был вынужден уступить свое место на поле Далеру Кузяеву. Однако никакие травмы и периодическое невезение в чужой штрафной уже не могли изменить исход встречи.

Россия одержала свою рекордную седьмую победу подряд, набрала 21 очко в группе I и официально оформила выход на чемпионат Европы — 2020.

Группа I:

1. Бельгия — 24 очка

2. Россия — 21

3. Кипр — 10

4. Шотландия — 9

5. Казахстан — 7

6. Сан-Марино — 0

После матча футболисты сборной развернули на поле баннер «Играем за вас», а болельщики долго не покидали трибуны и аплодировали своей команде. Такого единения сборной и фанатов не было уже давно.