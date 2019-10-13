«Готов принять бой за титул»: Усик напугал «королевский» вес

Дебют Александра Усика в супертяжелом весе (свыше 90,719 кг) наконец-то состоялся!

Сколько же преград было у украинца на пути к поединку в новой весовой категории. Изначально не знающий поражений Усик еще 25 мая должен был разделить ринг с камерунцем Карлосом Такамом. Однако накануне вечера бокса украинский атлет получил травму и снялся с поединка. Позже Усику дали в оппоненты непобежденного нидерланца Тайрона Спонга, и опять срыв противостояния: оппонент проваливает один из последних допинг-тестов.

К счастью для Александра и поклонников его таланта, главный поединок в Чикаго не был сорван. На замену вышел представитель США Чазз Уизерспун и показал себя с самой наилучшей стороны. Несмотря на зубодробительные попадания фаворита, американец не отбывал номер, забрав дебютный раунд и, вероятно, выиграв вторую трехминутку.

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Однако затем Усик нащупал пробоины в оборонительной тактике соперника и с каждой минутой начал все больше наращивать атакующий темп.

Кульминацией супербоя стал седьмой раунд, когда Александр буквально избил Уизерспуна. Несмотря на отсутствие нокдаунов, перед восьмым раундом угол Чазза отказался от продолжения противостояния.

Таким образом, 32-летний боксер одержал 17-ю победу в 17 поединках в профессиональном боксе, после объединения четырех чемпионских поясов став еще и официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе. С наибольшей вероятностью, Усик в следующем бою будет драться с победителем матча-реванша Энди Руис – Энтони Джошуа. А там, в случае успеха, можно будет думать и о других не менее громких поединках. Речь идет о Тайсоне Фьюри и Деонтее Уайлдере.

«Доказывает ли моя победа, что я могу биться с лучшими бойцами тяжелого веса? Не знаю, я просто готов с ними боксировать. Конечно, я готов принять бой за титул чемпиона мира!» – заявил победитель после того, как рефери поднял его руку над рингом.

Стоит отметить, что во втором по значимости поединке вечера бокса чемпион WBA в полутяжелом весе (до 79,38 кг) Дмитрий Бивол бился против Ленина Кастильо.

Не знающий поражений россиянин ожидаемо разбирал по запчастям закрывшегося на все 12 раундов соперника, и свист трибун из-за не самой зрелищной битвы на ринге не испортил настроения Дмитрию. Эффектный нокдаун в шестом раунде, тотальное доминирование и единогласное решение судей (120-107 и дважды 119-108) — уж к кому-кому, а к чемпиону предъявлять претензии явно не стоило.

«Бокс является умным видом спорта. Тут необходимо использовать не только силу, но и разум, движение. Естественно, хочется выходить на ринг и побеждать нокаутом в первом раунде. Но я не думаю, что для меня это лучший путь.

Ведь я не такой панчер, как Майк Тайсон. Я боксер, и для победы использую ноги и разум», — ответил чикагской публике отечественный атлет, добавив, что теперь он хочет биться с победителем громкого поединка Сауль Альварес — Сергей Ковалев.

Как итог, теперь в активе у 28-летнего россиянина 17 побед.

Сразу после поединка известный промоутер Андрей Рябинский поделился с «Газетой.Ru» мнением о выступлении российского боксера. Он отметил, что теперь Бивол будет претендовать на звание абсолютного чемпиона.

«Поздравляю Диму с очередной уверенной защитой титула. Настало время больших боев и объединения титулов. Дима готов и чувствует в себе силы для этого, а мы верим, что именно он станет лидером полутяжелого веса.

Эта осень богата на события в полутяжелом весе, думаю, в следующем году будет еще интереснее. Бивол готов включиться в борьбу за звание абсолютного чемпиона, а мы в него верим и сделаем все, чтобы это произошло»,

— отметил Рябинский.

К слову, в настоящий момент сразу три боксера из России владеют чемпионскими титулами: помимо Бивола, обладателями поясов являются Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация (WBO) в весе до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация (IBF) — до 79,38 кг).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.