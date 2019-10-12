Неудобный соперник: Медведев оспорит титул у Зверева

В этом году Шанхай может почти официально стать городом Медведевых. Евгения выиграла тут недавно турнир по фигурному катанию, и вот теперь в финале сразится ее однофамилец Даниил. Правда двукратная чемпионка мира победила на всего лишь разминочном соревновании категории «Б», а вот в теннисе разыгрывается «Мастерс». Престижнее только турниры «Большого шлема» да Итоговый.

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«Газета.Ru» уже предсказывала после четвертьфинальной победы над итальянцем Фабио Фоньини, что именно Медведеву суждено свергнуть с трона большую тройку мирового тенниса, состоящую из Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, которые вот уже больше десятилетия сменяют друг друга на вершине.

Но это пока всего лишь прогноз. А уже в воскресенье, 13 октября Даниилу предстоит очередной финал. О статистике нашего теннисиста уже много сказано, но не лишним будет упомянуть факты еще раз, тем более их накопилось немало.

Медведев добрался до финала уже на шестом турнире подряд. Последний раз он вылетал раньше еще на «Уимблдоне». А вот в сезон харда он, если проигрывает, то только в решающих матчах турниров.

За время этой суперсерии российского спортсмена он уже сыграл в двух решающих матчах «Мастерсов» и одержал победу в Цинциннате, а также добрался до финала Открытого чемпионата США.

И пусть турнир «Большого шлема» 23-летнему россиянину пока не покорился, за матч с Рафаэлем Надалем ему точно не стыдно. Скорее, наоборот, той игрой можно гордиться.

После двух сетов казалось, что это будет очередной проходной финал для испанца, в котором он уничтожит своего соперника из когорты теннисистов уровнем ниже, но затем Медведев преобразился, выиграл два сета подряд, причем откровенно доминировал на корте.

Близок Даниил был к брейку и в начале пятой партии, когда казалось, что испанец не то что не способен на борьбу, а вот-вот рухнет на корт. Но Надаль есть Надаль. Он выстоял, заработал свой шанс, использовал его и довел матч до победы, хотя россиянин все равно дрался до самого конца. Пять сетов и почти пять часов драмы — этот поединок уже назвали лучшим в сезоне. И это в год великого финала «Уимблдона» между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером!

Уже после US Open Медведев завоевал трофей в Санкт-Петербурге, после чего отдохнул пару недель и теперь блещет в Шанхае. Неудивительно, что он уже сверхуверенно обосновался на четвертой строчке мирового рейтинга.

Только вдумайтесь, на счету Даниила 15 подряд побед в четвертьфиналах, причем эта серия началась еще в прошлом году, а в нынешнем он выиграл больше всех матчей в туре — уже 55.

После «Уимблдона» на счету россиянина 28 побед в 31 поединке, после «Мастерса» в Вашингтоне, где он уступил в финале, Медведев не знает поражений на 11 тай-брейках кряду, а после решающего сета против Надаля в Нью-Йорке он выиграл 16 партий подряд! Просто феноменально!

Недаром, Зверев, которому предстоит проверить себя в игре с Даниилом за титул в Шанхае сказал, что российский теннисист сейчас, пожалуй, показывает самый сильный теннис в мире.

Полуфинальная победа над Стефаносом Циципасом вышла тяжелой. Но разве могло быть иначе против седьмой ракетки мира, показывающего свой лучший теннис и только что уверенно переигравшего Новака Джоковича, из-за чего тот в ноябре отдаст Рафе Надалю титул первой ракетки мира?

Тем не менее Медведев поддержал реноме в матчах с греком, с которым у него к тому же не самые лучшие теннисные отношения. Зато на корте все хорошо — россиянин выиграл пять встреч из пяти.

Со Зверевым все несколько сложнее. Вообще, они во многом похожи, но немец до последнего времени всегда был несколько впереди.

Зверев на год младше, но на сезон раньше начал выступать в про-туре, он выиграл 11 титулов, в то время как у Медведева — шесть. Зверев заработал более $18 млн призовыми, тогда как у россиянина пока что на 10 меньше. В активе немца с российским корнями 217 побед в матчах АТР-тура, а Медведев пока выиграл 127 раз. Этот финал «Мастерса» будет для Саши шестым, в то время как Даниил до своей феноменальной серии не был там ни разу.

Наконец, Зверев выиграл все четыре очных поединка у Медведева, причем дважды делал это как раз на «Мастерсах», хотя последний их матч состоялся еще в 2018 году. В общем в Шанхае 13 октября будет очень интересно, и это абсолютно точно не стоит пропускать.