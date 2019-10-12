Скучно не будет: Тайсон Фьюри идет в рестлинг

Бой Тайсона Фьюри по правилам рестлинга, который ждали уже довольно давно, официально анонсирован. 31 декабря в Эр-Рияде бывший чемпион мира по боксу встретится с популярным рестлером Броном Строуманом. Их бой станет частью шоу, которое в этот день в Саудовской Аравии организует промоушен WWE Crown Jewel. Информацию о предстоящем поединке непобежденный боксер опубликовал у себя в социальных сетях.

О желании Фьюри подраться в рестлинге знает, пожалуй, весь бойцовский мир. И, справедливости ради, этому виду спорта Тайсон подходит больше, чем боксу.

На профессиональном боксерском уровне Цыганский Король провел 30 поединков, 29 раз праздновал победу, а еще один бой завершился ничьей. Элитные чемпионские пояса — IBF, WBA (Super), WBO, IBO и The Ring — были и есть у многих, однако Фьюри с точки зрения медийности уже давно преодолел ту планку, когда спортивные заслуги, даже самые особенные, уходят на второй план. И, чего и следовало ожидать, Тайсону довольно быстро стало скучно.

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После трехлетнего застоя, который был у Фьюри после победы над Владимиром Кличко, на его карьере ставили крест. Он наслаждался жизнью, проводя все свободное время за барной стойкой или на шезлонге, пока жена не сказала, что у него не получится вернуться в бокс.

В те времена вес Тайсона доходил до 180 кг — отголоски тех 20-ти пинт пива, которые спортсмен выпивал ежедневно. За довольно короткий срок Фьюри удалось сбросить около 60 кг, а, вспоминая о своем толстом прошлом, боксер только смеялся и каждый раз подчеркивал, что ни о чем не жалеет.

С его возвращением бокс, утративший былую популярность на фоне роста интереса к смешанным единоборствам (MMA), буквально получил глоток свежего воздуха. Каждый выход Тайсона на публику оборачивается шоу. Не так давно он, к слову, во время интервью заставил выпить бутылку пива журналистку.

. @Tyson_Fury made me down a bottle of beer in front of 1,000 fans in Glasgow before we could begin our interview #TysonFuryTour pic.twitter.com/ps3xfIWCap — Michelle Joy Phelps (@MichellePhelps) 29 июня 2019 г.

Если же забыть о повседневной жизни Фьюри, то нельзя не сказать, в каком виде он появился на поединке против Тома Шварца. Цыганский Король нарядился в образ персонажа Апполо Крида из фильма «Рокки», а после самого боя исполнил хит американской группы Aerosmith «I Don't Want to Miss a Thing», не стесняясь того, что звучало это довольно жутко для ценителей.

Собственно, благодаря своей харизме и стилю поведения он достучался до рестлинг-промоушенов. Во время рестлинг-шоу SmackDown в Лос-Анджелесе он едва не устроил драку, ввязавшись в потасовку со Строумэном. Браун раскидал своих соперников и подошел к Фьюри, показав тому кулаки. После этого один из соперников рестлера атаковал его, между спортсменами завязалась рубка, а Тайсон тем временем еле оттащили от ринга. Спустя три дня Фьюри и Строумэн встретились на шоу WWE Monday Night Raw и снова повздорили — уже во время дуэли взглядов.

«Кто хочет увидеть, как я раздавлю этого бомжа?»

— написал Фьюри в своем инстаграме.

Выглядело это довольно комично, учитывая то, что в боксе и MMA трэшток обычно не переходит грань разговоров и оскорблений. Очевидно, что все эти стычки носят постановочный характер, как и весь рестлинг в целом. Но это на сто процентов та атмосфера, в которой счастлив и должен находиться Фьюри.

«Тайсон Фьюри прислушался к моему предупреждению. Теперь ты в моем мире. В WWE мы не носим перчаток. Когда я уложу тебя на настил своими руками, мир вспомнит, что Браун Строумэн — монстр среди людей», — приводит слова Строумэна BBC Sport

«Буду рад подраться с настоящим монстром среди мужчин. Но я, будучи непобедимым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, никого не боюсь. Я выиграл 0 профессиональных боев. Когда отправлюсь в Саудовскую Аравию, чтобы сразиться с Брауном Строумэном, я все равно останусь непобедимым, поскольку отправлю его в нокаут», — ответил Фьюри.

Для бокса, который до сих пор позиционирует себя как самый «джентльменский» бойцовский вид спорта, личность Тайсона уникальна. Он сочетает в себе не только высочайший профессиональный класс, но и, пожалуй, имеет самую большую харизму среди всех боксеров. Однако же дело в том, что для самого Фьюри это скучно.

Да, выходя на ринг, он зарабатывает невероятные деньги — за шесть минут боя со Шварцом, например, Цыганский король поднял $12,5 млн.

Но максимально самовыражаться он может только в рестлинге. Хотя бы потому, что боксеры, с которыми Фьюри пытается повеселиться и, в конце концов, раскрутить возможный бой, никогда не отвечают ему тем же. Возможно, только с уходом Тайсона боксерский мир поймет, что окончательная его потеря станет катастрофой.

Возвращаясь к предстоящему турниру, стоит упомянуть, что в со-главном поединке бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом дивизионе Кейн Веласкес, завершивший карьеру в MMA, померится силами с другим бывшим обладателем титула в UFC — Броком Леснаром. Это значит, что 31 декабря весь бойцовский мир скучать точно не будет.