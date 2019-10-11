Преодолел все провалы: за что обожают Клоппа

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года, пообещав в течение четырех лет выиграть с «красными» Английскую премьер-лигу. Выполнить этого немецкий тренер пока не сумел, но зато добился более высокого достижения — привел свою команду к победе в Лиге чемпионов. Причем заявить о себе Клопп успел еще во времена своей работы в дортмундской «Боруссии», с которой прервал гегемонию «Баварии» в Германии, а также заслужил любовь болельщиков по всему миру. Рассказываем о том, как немец стал едва ли не самым обожаемым тренером современности.

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Харизма

Характер — первое, что выделяет Клоппа на фоне остальных специалистов. Юрген является чрезвычайно эмоциональным и харизматичным человеком. На пресс-конференциях он постоянно выступает с юмором, а во время матчей заряжает мотивацией не только своих подопечных, но и болельщиков. Вот так он, например, отреагировал на грубую ошибку Адриана в матче 2-го тура АПЛ с «Саутгемптоном», когда вратарь «Ливерпуля» неудачно вынес мяч из своей штрафной, отдав мяч точно в ноги сопернику, который в касание поразил ворота.

«Теперь Адриан является полноценным вратарем «Ливерпуля». Это его третий матч. Обычно к этому сроку вратари «Ливерпуля» ставят галочку в поле «ошибка». Можем продолжать работать», — заявил Клопп, вспомнив, как ранее неоправданно ошибались другие вратари команды.

B O S S pic.twitter.com/XYEBa7UCiZ — Liverpool FC (@LFC) October 6, 2019

Действительно, не улыбнуться при выступлениях немца нельзя.

Отличается Юрген и своей вежливостью, иногда кажущейся даже излишней.

В последнее время в Англии борьбу за чемпионство ведут «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но, несмотря на всю мощь «красных», фаворитом противостояния немец всегда называет «Сити», а также не жалеет лестных высказываний в адрес своего коллеги Хосепа Гвардиолы.

«В мире много сильных команд, нужно постоянно соответствовать высокому уровню. Мы не можем быть лучшим клубом в Европе, потому что лучшим в мире является «Манчестер Сити». В прошлом сезоне мы были очень хороши. Но не думаю, что мы дошли до того, чтобы называться лучшим клубом в Европе, хотя в какие-то моменты отлично играли, поэтому и выиграли Лигу чемпионов», — говорил Клопп.

Доверие команды

Характер Клоппа не может не влиять на его подопечных. Более того, тренер постоянно заступается за своих игроков даже в самых критичных ситуациях.

Нынешний «Ливерпуль» выглядит настолько слаженной командой, будто все футболисты собрались в ней еще лет десять назад и за это время успели довести все игровые схемы до автоматизма. Проблемных позиций у «красных» на самом деле достаточно, особенно, если пройтись индивидуально по каждому игроку, однако сплоченный коллектив все недостатки скрывает. И это во многом заслуга именно Юргена Клоппа.

Немец взял каждый элемент своей команды и так наладил всю систему, что кажется, что у нее имеется огромный потенциал для прогресса. Хотя куда уж более? Сейчас «Ливерпуль» помимо громких триумфов в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА по количеству забитых мячей в чемпионате Англии уступает только «Манчестер Сити», состав которого является едва ли не самым атакующим в Европе, а также является лидером по пропущенным. Кроме того, восемь побед в восьми стартовых матчах АПЛ говорят сами за себя.

В последний раз «красные» добивались такого результата аж в сезоне-1990/91, когда АПЛ еще не была организована, а шла Футбольная лига Англии.

Если возвращаться к фигуре Клоппа, который в сентябре был признан лучшим тренером в Английской премьер-лиге, опередив в голосовании на данный приз Фрэнка Лэмпарда («Челси»), Брендана Роджерса («Лестер») и Эдди Хауа («Борнмут»), то стоит отметить и тот факт, что каждый игрок находится в близких отношениях со своим наставником: футболисты воспринимают тренера как своего отца или близкого товарища. За все время работы Юргена в «Ливерпуле» не возникло еще ни одного скандала между игроком и тренером, а послематчевые объятия уже давно стали своеобразным мемом, который в Англии так и называют — «Klopp's Hugs».

Klopp hugs are the best hugs pic.twitter.com/63sJUkLJ60 — LFC USA (@LFCUSA) October 6, 2019

Целеустремленность и оптимизм

Любая команда, руководимая Клоппом, имела и имеет отличную статистику, однако случается и так, что она прерывается крупными провалами. До долгожданной победы «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов прошлого сезона немец торжествовал в финале в последний раз аж в 2012 году, когда его «Боруссия» в борьбе за Кубок Германии разбила «Баварию» со счетом 5:2. После этого у Клоппа наступила черная полоса. Были проиграны финалы Лиги чемпионов, Кубка Германии, Кубка английской лиги и Лиги Европы.

Причем в главном клубном турнире континента команды Юргена оступались дважды: в 2013 и 2018 годах.

За поражения в финалах Клопп даже получил негласное прозвище тренера-неудачника: его коллектив может играть лучше всех, но при этом остаться ни с чем. Впрочем, сам немец никогда не унывал и на послематчевых пресс-конференциях после каждого поражения говорит о том, что доволен игрой своих подопечных, хвалит соперника за то, что выступил лучше, а также настраивается на следующий поединок. По сути, так делает едва ли не каждый тренер, но в случае с Клоппом в его словах всегда чувствуется уверенность. Это подмечал и бывший вратарь «Ливерпуля» Пепе Рейна.

«Юрген Клопп — очень упрямый, он никогда не сдается. И его команды такие же», — приводит слова испанского вратаря Football Italia.

Уверенность в себе проявляет и сам Клопп, отбрасывая всю скромность в сторону. Например, перед финалом Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», ставшим в итоге триумфальным для «красных», немец заявил, что его карьеру неудачной назвать нельзя.

«Начиная с 2012 года, не считая 2017-й, я каждый раз был в финале. Наверное, я рекордсмен мира по числу выигранных полуфиналов», — говорил Клопп.

Атакующий футбол

Наконец, рассуждать о том, что команды Клоппа способны достичь всех вершин, можно хотя бы по тому, какой игровой схемы они придерживаются, а именно — тотальная атака всем составом. В этом плане немец является одним из самых сильных специалистов во всем мире. У Юргена имеются свои представления и видение футбола, и он, что самое главное, придерживается их всегда, не изменяя своей философии. А поражения лишь мотивируют Клоппа совершенствоваться и работать усерднее.

Немец строит такую игру, из-за которой результат встречи зависит исключительно от его команды, а не соперника.

Что «Боруссия», что «Ливерпуль» при Клоппе прославились не только мощной атакой, но и высоким прессингом, который в Германии называют гегенпрессинг. Его суть заключается в том, чтобы отобрать мяч прямо у ворот команды-соперника. Причем, что главное, данный вид прессинга служит не столько для обороны, сколько для возможности создать голевой момент, что очень подходит для команды, которая не может похвастать техничными исполнителями.

«Гегенпрессинг стал немецким достоянием, а Клопп – примером для множества тренеров. Сейчас каждая команда в бундеслиге использует гегенпрессинг. В сезоне 2015/16 минимум 10 из 18 клубов лиги играли в футбол Клоппа», – говорил о Клоппе один из немецких литераторов о футбольной тактике Тоби Эшер.