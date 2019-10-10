Карьера под угрозой: чемпион мира попал в реанимацию

Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) в полусреднем весе Эррол Спенс-младший оказался в больнице в результате дорожной аварии. Как сообщает FOX4, инцидент произошел в центре Далласа. Водитель спортивного автомобиля класса люкс стоимостью в $300 тысяч, которым, по предварительным данным, был спортсмен, не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб, в результате чего его машина несколько раз перевернулась, а сам он вылетел из транспортного средства, поскольку не был пристегнут ремнем безопасности.

Полицейские, прибывшие на место аварии, проинформировали, что Спенс был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него травмы головы. Спортсмен находится в отделении интенсивной терапии, по прогнозам врачей, он выживет.

В то же время, однако, они отказываются от долгосрочных прогнозов относительно того, вернется ли чемпион на ринг в случае выздоровления, поэтому спортивное будущее Спенса находится под вопросом.

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29-летний боксер начал профессиональную карьеру в 2012-м году и на данный момент провел 26 поединков, все из которых завершились его победой (21 — нокаутом). Спенс завоевал пояс IBF два года назад, нокаутировав британца Келла Брука. В марте этого года американец в третий и четвертый раз успешно защитил чемпионский титул, одолев Майки Гарсию и Шона Портера соответственно. Кроме того, в объединительном поединке со вторым он стал обладателем нового пояса — WBC.

По состоянию на сентябрь 2019 года Спенс занимает шестую строчку рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound for pound).

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Портер, бой с которым стал для Спенса одним из самых значимых в карьере, выразил надежду, что американец сможет выжить.

«Мой отец всегда говорил мне, что бокс — часть моей жизни, но она не вечная. Что у меня будет много времени, чтобы пожить и после ухода из бокса. С этим я и молюсь за жизни Эррола Спенса, его семью. У него есть еще много времени, чтобы жить. Я молюсь, чтобы он как можно скорее полностью выздоровел», — написал боксер в своем официальном твиттер-аккаунте.

За последнее время знаменитые боксеры неоднократно становились жертвами дорожных происшествий, некоторые из которых заканчивались летальным исходом. Так, 14 июля в США неизвестный насмерть сбил легенду бокса Пернелла Уитакера. Трагедия произошла курортном городе Верджиния-Бич.

На место происшествия оперативно прибывали сотрудники полиции, где и обнаружили абсолютного чемпиона мира в тяжелом состоянии. Примерно в то же время подъехала служба скорой помощи. Врачи некоторое время пытались привести Уитакера в сознание, пока у него еще прослеживался пульс. Однако вскоре спортсмен скончался от полученных травм.

Полицейские начали расследование инцидента. На данный момент остается неясным, был ли арестован водитель машины, которая сбила Уитакера насмерть. При этом, по информации американского портала TMZ, мужчина не пытался скрыться с места происшествия, а дождался стражей порядка и вступил с ними в диалог.

Впрочем, подобные эпизоды зачастую случаются не только с участием боксеров. Один из самых резонансных эпизодов произошел с сербским баскетболистом Огненом Кузмичем. Центровой «Црвены Звезды» и национальной сборной Сербии впал в кому после дорожной аварии. Как стало известно Eurohoops, баскетболист ехал домой со свадьбы, когда его автомобиль столкнулся с другой машиной на трассе Баня-Лука — Приедор.

Транспортное средство Кузмича несколько раз перевернулось и улетело за пределы полосы. Возможной причиной аварии могли стать погодные условия. Отмечается, что дорога в момент ДТП была мокрой из-за дождя, что могло дезориентировать водителей.

На вертолете спортсмена доставили в белградскую клинику, где ввели в медикаментозную кому — при поступлении у него диагностировали переломы нижней и верхней челюсти и повреждения грудной клетки. Спустя несколько дней он перенес операцию, после чего его состояние улучшилось. Сейчас Кузмич проходит курс восстановления и надеется вернуться в спорт как можно скорее.