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«Дзюба руку пожал»: школьник с прической Ибрагимовича попал в сборную

Мальчик с прической Ибрагимовича приглашен на матч сборной России

Сибирский школьник Прохор Ильиных, прославившийся благодаря прическе в стиле известного шведского нападающего Златана Ибрагимовича, был приглашен на встречу отборочного турнира Евро-2020 Россия – Шотландия. По задумке организаторов, мальчик выведет на матч главного судью поединка Якоба Кехлета.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно такой поговоркой можно описать историю школьника Прохора Ильиных из небольшого сибирского городка Сосновоборск.

В начале учебного года у 10-летнего мальчика возникли проблемы в школе из-за прически. Нестандартный хвостик и выбритые виски в стиле известного шведского футболиста Златана Ибрагимовича возмутили руководство образовательного учреждения, которое попросило родителей либо сменить прическу сыну, либо перевестись на домашнее обучение.

Защитники Прохора не только запустили флешмоб, но еще и посредством соцсетей обратились к самому Ибрагимовичу вступиться за юного россиянина.

Слова поддержки шли от многих футбольных персон.

«Любой мальчик идет и делает прическу под Ибрагимовича, Роналду, Роналдиньо. Ну, подстригся он, ходит с косичкой? Пусть все знают, что он играет в футбол, любит футбол. Парень ничего противозаконного не делал. Должен приходить и учиться», — приводил слова экс-футболиста сборной России Александра Мостового «МК».

«Мое мнение однозначное: Следственному комитету нужно разбираться с администрацией школы. Парень имеет право ходить с любой прической. Это не советское время, когда под одну гребенку стригли всех поголовно.

Мы живем в цивилизованном веке. Это однозначно травля мальчика, маразм. Здесь нужно задать вопрос: может ли администрация школы обучать детей и работать на этом поприще?»

— негодовал прославленный форвард, ныне известный тренер и эксперт Сергей Юран.

Высказаться о злободневной теме решил и бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

«Мы не могли остаться в стороне в этой ситуации. Я полностью поддерживаю парня. Мне кажется, что ничего ужасного и криминального нет в том, что он подражает своему любимому футболисту», — написал Тарасов в инстаграме.

Ситуацию даже прокомментировал легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти.

«То, что произошло, неправильно и сюрреалистично. Это несправедливо, когда человека, а тем более ребенка, притесняют лишь потому, что он следует за своим кумиром. Это ведь никому не вредит, поэтому учителя должны задуматься», — заявил «Последний император».

В итоге общество добилось своего. Прокуратура Сосновоборска указала руководителю образовательного учреждения на недопустимость ограничения самовыражения учащихся, Следственный комитет объявил о начале проверки, а мальчик продолжил ходить в школу с прежней прической.

Однако на этом приключения мальчика из Сосновоборска не закончились. Школьник посетил Москву, где помимо приглашения наставником «Локомотива» Юрием Семиным на тренировку и посещения матча ЦСКА – «Краснодар» сумел пообщаться с капитаном сборной России Артемом Дзюбой и рулевым национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Дзюба крутой, руку мне пожал. Я не задумывался даже, что будет такой шанс. Не знал, что это будет вообще... Черчесова видел. Они мои кумиры. Я не знаю, как меня встретят одноклассники. Скажут: «Круто-круто», наверное. В соцсетях они мне вообще не пишут. Хотя общаемся хорошо», — приводит слова мальчика телеканал «360».

Счастливые внеплановые каникулы продолжатся 10 октября, когда, по сообщению телеграм-канала Baza, Прохор выведет главного судью Якоба Кехлета на матч отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 Россия – Шотландия, который для нашей команды станет определяющим.

Ведь в случае победы в «Лужниках» и определенных раскладах в других матчах группы подопечные Станислава Черчесова смогут досрочно оформить выход на чемпионат Европы-2020.

Первая встреча противостояния прошла 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго – гости победили со счетом 2:1. В составе россиян забитыми мячами отметились Артем Дзюба, а также шотландский защитник Стивен О'Доннелл, ставший автором автогола. На главной арене страны болельщики ждут продолжения успеха месячной давности.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию поединка. Начало — в 21:45 по московскому времени.