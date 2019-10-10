«Дзюба руку пожал»: школьник с прической Ибрагимовича попал в сборную

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно такой поговоркой можно описать историю школьника Прохора Ильиных из небольшого сибирского городка Сосновоборск.

В начале учебного года у 10-летнего мальчика возникли проблемы в школе из-за прически. Нестандартный хвостик и выбритые виски в стиле известного шведского футболиста Златана Ибрагимовича возмутили руководство образовательного учреждения, которое попросило родителей либо сменить прическу сыну, либо перевестись на домашнее обучение.

Защитники Прохора не только запустили флешмоб, но еще и посредством соцсетей обратились к самому Ибрагимовичу вступиться за юного россиянина.

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Слова поддержки шли от многих футбольных персон.

«Любой мальчик идет и делает прическу под Ибрагимовича, Роналду, Роналдиньо. Ну, подстригся он, ходит с косичкой? Пусть все знают, что он играет в футбол, любит футбол. Парень ничего противозаконного не делал. Должен приходить и учиться», — приводил слова экс-футболиста сборной России Александра Мостового «МК».

«Мое мнение однозначное: Следственному комитету нужно разбираться с администрацией школы. Парень имеет право ходить с любой прической. Это не советское время, когда под одну гребенку стригли всех поголовно.

Мы живем в цивилизованном веке. Это однозначно травля мальчика, маразм. Здесь нужно задать вопрос: может ли администрация школы обучать детей и работать на этом поприще?»

— негодовал прославленный форвард, ныне известный тренер и эксперт Сергей Юран.

Высказаться о злободневной теме решил и бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

«Мы не могли остаться в стороне в этой ситуации. Я полностью поддерживаю парня. Мне кажется, что ничего ужасного и криминального нет в том, что он подражает своему любимому футболисту», — написал Тарасов в инстаграме.

Ситуацию даже прокомментировал легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти.

«То, что произошло, неправильно и сюрреалистично. Это несправедливо, когда человека, а тем более ребенка, притесняют лишь потому, что он следует за своим кумиром. Это ведь никому не вредит, поэтому учителя должны задуматься», — заявил «Последний император».

В итоге общество добилось своего. Прокуратура Сосновоборска указала руководителю образовательного учреждения на недопустимость ограничения самовыражения учащихся, Следственный комитет объявил о начале проверки, а мальчик продолжил ходить в школу с прежней прической.

Однако на этом приключения мальчика из Сосновоборска не закончились. Школьник посетил Москву, где помимо приглашения наставником «Локомотива» Юрием Семиным на тренировку и посещения матча ЦСКА – «Краснодар» сумел пообщаться с капитаном сборной России Артемом Дзюбой и рулевым национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Дзюба крутой, руку мне пожал. Я не задумывался даже, что будет такой шанс. Не знал, что это будет вообще... Черчесова видел. Они мои кумиры. Я не знаю, как меня встретят одноклассники. Скажут: «Круто-круто», наверное. В соцсетях они мне вообще не пишут. Хотя общаемся хорошо», — приводит слова мальчика телеканал «360».

Счастливые внеплановые каникулы продолжатся 10 октября, когда, по сообщению телеграм-канала Baza, Прохор выведет главного судью Якоба Кехлета на матч отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 Россия – Шотландия, который для нашей команды станет определяющим.

Ведь в случае победы в «Лужниках» и определенных раскладах в других матчах группы подопечные Станислава Черчесова смогут досрочно оформить выход на чемпионат Европы-2020.

Первая встреча противостояния прошла 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго – гости победили со счетом 2:1. В составе россиян забитыми мячами отметились Артем Дзюба, а также шотландский защитник Стивен О'Доннелл, ставший автором автогола. На главной арене страны болельщики ждут продолжения успеха месячной давности.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию поединка. Начало — в 21:45 по московскому времени.