«Непростое время»: Месси хотел уйти из «Барселоны»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси всерьез задумывался о том, чтобы покинуть каталонскую команду некоторое время назад. По словам пятикратного обладателя «Золотого мяча», у него не было жажды сменить клуб, однако из-за проблем с испанским казначейством он рассматривал варианты смены обстановки.

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«Были времена, когда я из-за определенных обстоятельств чувствовал себя полностью измотанным. Были проблемы с налогами, особенно в период с 2013 по 2014 год. Это был тяжелый период для меня и для моей семьи. Но это было не из-за желания покинуть «Барсу», а из-за желания покинуть Испанию. Я почувствовал, что ко мне здесь плохо относятся, я не хотел оставаться здесь. Я никогда не получал официального предложения от других клубов, потому что все знали о моем намерении остаться здесь», — приводит слова аргентинца El Mundo Deportivo со ссылкой на радиостанцию RAC 1.

Напомним, что в начале 2013-го отца и по совместительству агента аргентинца Хорхе Месси обвинили в неуплате налогов на сумму более €4 млн. Согласно тогдашним заявлениям испанских властей, футболист скрывал информацию о своих реальных доходах в период с 2006 по 2009 год. Семья футболиста полностью отрицала обвинения, заявляя о том, что никогда не нарушала закон.

Расследование впоследствии переросло в судебный процесс, и в 2016-м Месси и его отца приговорили к 21 месяцу тюрьмы. В соответствии с законодательством страны, они не отбывали реальное тюремное наказание, однако суд обязал их выплатить крупный штраф. Позднее приговор был полностью изменен на денежное взыскание.

Сейчас Месси признался: он рад, что тогда его ребенок был маленьким и не понимал происходящего.

«Хорошо, что у меня тогда был совсем маленький ребенок, он ничего не понимал. Это было непростое время. Тогда я задумывался о том, чтобы уйти», — отметил футболист.

Что примечательно, в 2018-м против Месси было выдвинуто новое обвинение. Аргентинский прокурор Пабло Турано направил обвинение в отмывании денег против футболиста и его отца. Прокурор заявлял, что благотворительный фонд форварда каталонской команды использовался для того, чтобы отмывать деньги. Пожертвования, которые поступали в организацию, переводились на вклады в офшорных зонах. Обвинения были выдвинуты после того, как показания в суде дал бывший сотрудник фонда.

Однако серьезного резонанса дело не получило, и испанский суд после того, как не нашел доказательств вины Месси, принял решение закрыть дело по иску. По мнению судьи, которая провела заседание, обвинение экс-сотрудника фонда Федерико Реттори было несостоятельным и не было подкреплено никакими данными и доказательствами.

Она также отметила, что не было компетентных признаков для продолжения разбирательства, также не был найден состав преступления.

В разные годы в Испании в отношении футболистов неоднократно возбуждали уголовные дела из-за налогов. Так, экс-игрока мадридского «Реала» Криштиану Роналду в январе приговорили к условному сроку и штрафу в размере €19 млн по обвинению в уклонении от налогов с 2011 по 2014 год. Португалец, который на тот момент уже выступал за «Ювентус», полностью признал свою вину — в период выступлений за «Реал» он совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся тем самым общий ущерб государству в €14,7 млн.

Что касается Месси, то его будущее в «Барселоне» за последние годы уже неоднократно подвергалось сомнениям. В 2017-м он подписал новое соглашение с сине-гранатовыми, которое действует до 2021 года.

И, что интересно, в нем есть необычный пункт о расторжении контракта в одностороннем порядке. До 30 июня каждого года обязан дать ответ по поводу своего будущего и, если захочет, сможет покинуть команду. Такой же пункт был в соглашениях других лидеров «Барсы» — Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесты.

Сейчас же руководство каталонского клуба работает над очередным контрактом для аргентинца. По информации испанской прессы, боссы сине-гранатовых рассчитывают предложить Месси пожизненное соглашение. В таком случае форвард в любом сможет покинуть команду при желании, однако избавит «Барселону» от ежегодных вопросов продления его контракта.

Однако стоит отметить, что 32-летний Месси довольно часто заявлял о желании завершить карьеру в своем первом клубе — аргентинском «Ньюэллс Олд Бойз», откуда он перебрался в структуру «Барселоны» в 2000 году. В одном из последних своих больших интервью аргентинец, правда, подчеркивал, что его смущает вопрос проживания в Аргентине из-за высокой преступности в стране и других бытовых проблем, поскольку его семья практически всю жизнь обитает в Испании. Другое дело, что вопрос продления контракта Месси с «Барселоной» каждый год становится поводом для дискуссий и слухов в прессе, и пожизненный контракт, который на данный момент видится возможным вариантом, может стать хорошим решением для всех сторон.