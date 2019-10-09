Шанс на Лигу чемпионов? Как «Лестер» ворвался к лидерам

Эффект Роджерса

Фигура Брендана Роджерса в британском футболе является весьма знаковой. Он стал первым тренером, кому удалось вывести «Суонси Сити» в Английскую премьер-лигу, вместе с «Ливерпулем» он был в шаге от чемпионства в сезоне-2013/14, а затем трижды покорил Шотландию, выиграв с «Селтиком» три золота подряд вкупе с национальными кубками. Хотя, конечно, триумф с «кельтами» можно вынести за скобки, ведь с 2011 года у «Селтика» в Шотландии попросту нет соперников, и бело-зеленые имеют серию из восьми чемпионств кряду.

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Очевидно, что для Роджерса контракт с «Лестер Сити», который он подписал в феврале 2019 года, сменив Клода Пюэля, стал настоящим вызовом: клуб болтался на дне турнирной таблицы и рисковала покинуть Премьер-лигу, покоренную еще совсем недавно, в сезоне-2015/16.

Североирландский специалист всегда отличался тем, что ставит своей команде не просто комбинационный футбол, но и заточенный под острые и быстрые атаки, участие в которых принимают едва ли не все футболисты.

«Лестер» Роджерса в данном плане исключением не оказался.

Сейчас «лисы» играют по схеме 4-1-4-1, однако по ходу матчей она претерпевает интересные метаморфозы. Линию защитников составляют Бенджамин Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс и Рикарду. Иногда на края обороны выходят Марк Олбрайтон и Кристиан Фукс. И здесь внимание стоит обратить именно на фланги обороны. Зачастую при позиционных атаках место в обороне у «Лестера» занимают опорные или центральные полузащитники, страхуя свободные зоны, которые образуются при выдвижении как раз крайних защитников. Им, в свою очередь, отдаются все зоны на фланге, что автоматически развязывает руки вингерам команды Роджерса, потому подмоги у Джейми Варди, играющего на позиции центрального нападающего, предостаточно.

Если вернуться к центральным полузащитникам, то стоит выделить другую интересную деталь замысла Роджерса: номинально в схеме «Лестера» один единственный опорный полузащитник — Хамза Чодури. Однако англичанин в обороне при этом не играет, а чаще всего выдвигается в атаку. Хотя в последних матчах из-за убедительных действий на поле все чаще выходит со скамейки запасных. Помогает же центральным защитникам Онинье Ндиди.

Своей манерой игры он несколько напоминает Н'Голо Канте, который внес огромный вклад в историческое чемпионство «Лестера», а сейчас является одним из лучших в мире на своей позиции.

Независимость от Варди

Еще один игрок, с кем триумф «лис» связан бесспорно, — Джейми Варди. Английский нападающий запомнился тем, что регулярно осаждал и огорчал топовых соперников чемпионата, но Варди продолжает заниматься этим и сейчас. Более того, именно он является на данный момент лучшим бомбардиром команды — из 14 голов «Лестера» в текущем сезоне АПЛ пять на счету Варди. Однако если ранее у «лис» была зависимость от 32-летнего форварда, то сейчас данная проблема решена.

Да, Варди остается главной атакующей и, скорее, забивной силой команды, но преимущество «Лестера» в нападении создают другие люди — Джеймс Мэддисон и Деннис Прает, который периодически меняется с Айосе Пересом.

Как уже говорилось ранее, фланги при позиционной атаке полностью забирают крайние защитники. При таком подходе вингеры смещаются в центр, создавая насыщенность и, главное, помощь для Варди. Джейми остается только действовать в на острие нападения и завершать атаки, Мэддисон и Прает же занимаются созиданием, «забирая» защитников команды-соперника на себя. Таким образом появляется больше свободных зон у чужой штрафной и, соответственно, шансов для создания голевого момента. А их «Лестер» при Роджерсе хоть и имеет немного, но реализует отлично. Тот же Мэддисон соврать не даст.

Именно его гол после неожиданного выпада «лис» в концовке встречи с «Ливерпулем» едва не лишил «красных» победы в матче 8-го тура первенства.

Спастись от потери первых очков в АПЛ команде Юргена Клоппа удалось только благодаря невероятной осаде чужих ворот на протяжении всей игры, что в итоге привело к заработанному пенальти на 95-й минуте, хладнокровно реализованного Джеймсом Милнером.

Слишком много свободных зон

Чемпионский «Лестер» при Клаудио Раньери запомнился строжайшей дисциплиной в обороне. Команда при Роджерсе же этим похвастать не может, несмотря на то, что «лисы» наряду с «Шеффилд Юнайтед» являются вторыми в Премьер-лиге по пропущенным мячам. Здесь, скорее, заслуга общих командных действий и игре Каспера Шмейхеля. В том же матче с «Ливерпулем» датчанин совершил шесть классных сейвов, когда казалось, что момент должен завершиться голом.

Тот факт, что голкиперу «Лестера» приходится выручать свой коллектив прямым образом связан с ошибками, которые допускают защитники. Появление свободных зон на краях обороны неизбежны, однако зоны, которые оставляют центральные защитники, вызывают некоторые вопросы.

Пару центрдефов у «Лестера» составляют Эванс с Сёюнджю, но ни один, ни второй не могут похвастать высокой скоростью: как решений, так и действий. Игра с «Челси», Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» это показала особенно. Эванс зачастую выдвигается на соперника или же пытается сыграть на опережение, что по сути правильно и не является чем-то необычным, однако в данном компоненте североирландский защитник явно не преуспевает. Все тот же Садио Мане из «Ливерпуля», известный своей потрясающей техникой и высокой скоростью, «вертел» Эванса, как хотел. Один из таких эпизодов обернулся для «Лестера» пропущенным мячом.

Защитник выдвинулся немного вперед и попытался прервать передачу, но сделал это неудачно, и в итоге Мане, убежавший за спину Эвансу, спокойной вышел один на один со Шмейхелем и свой момент реализовал.

Такая же проблема была и в матче с «Челси» в начале чемпионата. «Синие» в первые 20 минут игры постоянно ловили центральных защитников на ошибках, регулярно выходя на ворота датчанина. Для «Лестера» стало чудом, что в графе «пропущенные мячи» оказался только один, а не четыре, хотя «Челси» был к этому близок.

Чего ожидать?

На чемпионство «лисы» явно не претендуют. У команды нет ни только для этого средств в плане состава, но и игровых компонентов, которые были в чемпионский сезон. А рассчитывать на осечки соперников вряд ли придется. Да, «Манчестер Сити» на старте чемпионата выглядит неуверенно и уже потерял слишком много очков, но у Хосепа Гвардиолы имеются проблемы с оборонительной линией. Найти их решение — дело времени и явно не долгого. «Ливерпуль» же набрал умопомрачительную форму, а на фоне победы в Лиге чемпионов и завоевания Суперкубка УЕФА в прошлом сезоне «красные» явно намерены обновить сервант, добавив туда долгожданный кубок АПЛ. «Челси» и «Арсенал» пока что только вкатываются в сезон, чередуя громкие победы с неожиданными поражениями, но потенциал побороться за место в тройке лидеров у лондонских команд огромен. Если на что-то «Лестер» в своем нынешнем состоянии и претендует, то только, пожалуй, на попадание в еврокубковую зону. Возможно, «лисам» удастся даже зацепиться за путевку в Лигу чемпионов, но для этого необходимо добиться стабильности в своей игре. Сможет ли этого добиться Брендан Роджерс? Сказать с уверенностью нельзя.