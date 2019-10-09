Пушечное мясо: Усику нашли нового соперника

Определился соперник бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика. На замену провалившему допинг-тест Тайрону Спонгу выйдет 38-летний американец Чазз Уизерспун. Об этом официально объявила пресс-служба промоутерской компании Matchroom, которая занимается организацией поединка.

Что интересно, Усик заявил о переходе в новую весовую категорию еще в марте, и с тех пор назывались имена сразу нескольких боксеров, с которыми он может встретиться в супертяжах.

Изначально стороне украинца удалось договориться о бое с камерунцем Карлосом Такамом, однако Усик накануне поединка 25 мая получил травму и снялся. Позднее говорилось о том, что соперником экс-чемпиона мира станет российский боксер Андрей Федосов. Тогда же украинец публично заявил, что этого боя не будет, поскольку он сознательно отказывается от поединков с российскими спортсменами из-за нежелания переводить их в политическую плоскость. Это решение поддержали в том числе и отечественные боксеры, включая Александра Поветкина, с которым Усик в теории мог бы встретиться.

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В конце концов, соперником Усика был назначен Спонг. Нидерландский спортсмен ранее выступал в смешанных единоборствах (MMA), после чего начал боксерскую карьеру. С тех пор 34-летний Спонг провел на профессиональном уровне 14 поединков, не потерпев ни одного поражения. При этом, если бы его бой с Усиком состоялся, то украинец стал бы его первым серьезным оппонентом, потому что, несмотря на идеальный рекорд, Тайрон ни разу не бился с боксерами из элитного дивизиона. Трижды Спонг защищал титул чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и дважды — WBO Latino.

8 октября же стало известно, что в допинг-пробе Спонга был обнаружен запрещенный препарат, а конкретнее — препарат кломифен, который используется в качестве лекарства от бесплодия у женщин, но также может применяться и с целью повышения уровня тестостерона у мужчин.

Спортсмен назвал случившееся «подставой» и категорически отверг обвинения в употреблении запрещенных веществ.

«Это подстава. Я не согласен с тем, что когда-либо принимал вещество, указанное в отчете антидопинговой комиссии. Я попросил проверить вторую пробу. Тестирование, проведенное на прошлой неделе комиссией по боксу штата Иллинойс продемонстрировало мою непричастность к допингу», – сказал Спонг.

Менеджер украинца Эгис Климас выразил разочарование из-за сорвавшегося поединка, который должен был пройти 12 октября в Чикаго, заявив, что Усик остался недоволен произошедшим. Однако из-за длительного тренировочного лагеря, который украинец прошел в рамках подготовки к поединку, не намерен отказываться от идеи выйти в ринг именно в этот день. Промоутер Энди Хирн заверил, что у организации есть резервные оппоненты для Усика.

«Бой состоится. Есть несколько вариантов соперников. Оппонент будет назван в ближайшее время», — приводит слова Климаса ТАСС.

Одним из них, по словам промоутера Владимира Хрюнова, стал россиянин Александр Устинов, который дал свое согласие на бой. Спустя некоторое время один из менеджеров Усика Александр Красюк неожиданно заявил, что боя с Устиновым не будет.

По всей видимости, связано это с тем, что Усик неоднократно высказывался об отказе драться с представителями России из-за политической обстановки между странами.

Необходимо понимать, что у соперника, который впоследствии выйдет боксировать с украинцем, на подготовку будет менее пяти дней. Бой за статус обязательного претендента на три престижных пояса — WBA, WBO и IBF — точно пройдет 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго. Для Усика бой станет 17 в профессиональной карьере. Всего же он одержал 16 побед (12 — нокаутом) при нуле в графе поражений.

Что касается Уизерспуна, согласившегося встретиться с Усиком, то американец по прозвищу Джентльмен начал профессиональную карьеру в 2004 году. На его счету 38 побед и два поражения. В последний раз американец проводил поединок в марте прошлого года. Сам боксер выразил удовлетворенность полученным боем против Усика, так как хотел крупного поединка.

«Рад возможности подраться с ним. Александр дебютирует в хэвивейте, так что ему предстоит узнать, что тут – совсем другая игра. Я знал, что заполучу крупный бой, потому что выиграл уже восемь боев подряд. Мне предстоит бой на большой сцене, так что я отдам все силы ради победы», – цитирует Уизерспуна Matchroom Boxing.

Для самого украинца встреча с американцем, судя по всему, не является приоритетной. Он все еще надеется провести бой против чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтея Уайлдера.

«Я вызываю Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я – лучший тяжеловес в мире», – цитирует украинца Instagram-аккаунт Boxing Hype.

Так или иначе, но трудно представить, что Бронзовый бомбардировщик (прозвище Уайлдера — «Газета.Ru») за несколько дней согласится подписаться на бой с Усиком, хотя турнир пройдет и у него дома. В ноябре ему предстоит провести поединок против Луиса Ортиса.