Последний шанс: Россия против Шотландии. LIVE

Провал у России. Мяч отскочил на нашу половину и остался бесхозным. Адам Гастингс успел к нему первым, пнул ногой в зачетную зону, и там наш игрок должен был накрывать, но промахнулся, после чего Гастингс легко оформил свою вторую попытку в игре — 0:12.