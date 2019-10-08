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Последний шанс: Россия против Шотландии. LIVE

Регби. Кубок мира. Группа А. Россия — Шотландия. ОНЛАЙН

Сборная России проводит свой последний матч в группе на Кубке мира по регби против Шотландии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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41

Уф, с огромным трудом, но все же отбились на последних секундах и сантиметрах! Перерыв.

40

Из последних сил держимся. Уже у самой линии идет борьба.

38

Очень близки шотландцы к нашей зачетной зоне на последних минутах первого тайма. Четвертая попытка позволит им заработать так необходимое британской сборной в борьбе за плей-офф с ирландцами бонусное очко!

36

Российская оборона трещит по швам, но после 0:21 держится. Атака у нас тоже не работает, но в чем не упрекнуть — так это в отсутствии самоотдачи.

33

Очень опасную атаку шотландцев остановили уже в самом конце. Справились, молодцы.

30

Сражаемся, как можем. Даже неплохая атака у российской сборной была, но все время чего-то не хватает. Теряем мяч.

28

Явно не в своей тарелке российские регбисты пока в этом матче.

25

Адам Гастингс реализовывает третий удар из трех — 0:21.

24

Просто кошмар! Сами подарили мяч шотландцу! Джордж Хорн рванул с края коридора, рискнув, и перехватил нашу передачу уже в зачетной зоне! 0:19! Офсайда, на котором настаивали российские регбисты, не было.

23

Неприятная ситуация. Шотландцы вынесли мяч, и он улетел за боковую линию у самой зачетной зоны. Хорошо еще, наших не коснулся. Будем от лицевой коридор разыгрывать.

22

Вся игра сейчас идет под диктовку шотландцев.

20

Еще одна реализация вдогонку — 0:14.

19

Провал у России. Мяч отскочил на нашу половину и остался бесхозным. Адам Гастингс успел к нему первым, пнул ногой в зачетную зону, и там наш игрок должен был накрывать, но промахнулся, после чего Гастингс легко оформил свою вторую попытку в игре — 0:12.

17

37 метров пронесли мы мяч на руках только, в то время как у шотландцев уже 140. Но вот отличная атака России, которая едва не завершилась попыткой. Уже около зачетной зоны потеряли мяч...

15

Реализация тоже точна — 0:7.

14

Да, есть попытка у шотландской сборной! Быстро и классно все разыграли. Но в этой ситуации для них было несложно. 0:5.

14

Проиграли наши регбисты схватку. Сейчас в очень хорошем положении у шотландцев атака.

12

Очень упорная борьба на газоне. Пока счет не открыт, а сил достаточно, российские регбисты смотрятся неплохо.

09

Россия с мячом на чужой половине поля. Пока ни в чем не уступаем.

07

Опаснейший прорыв шотландцев остановили на левом фланге их атаки. Уф.

05

Пара перспективных ситуаций у нас было на чужой половине поля. Долго атаковали, а потом захватили перехватившего мяч соперника, но до попытки далековато.

03

Сразу же жесткая игра пошла на газоне японского стадиона в Сидзуоке. Сборная России ничуть не тушуется.

01

Матч начался.

10:15

У сборной России после трех встреч до сих пор 0 очков, шотландцы же, проиграв Ирландии, разгромили Самоа и имеют 5 баллов в активе. Впереди их еще ждет матч с Японией, так что сегодня британцы предельно мотивированы борьбой за место в плей-офф.

10:10

Сборная России проводит свой последний матч на Кубке мира по регби. Соперником нашей команды является Шотландия. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.