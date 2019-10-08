Страшный сон: из-за чего проваливается «Тоттенхэм»

Эра Почеттино

С тех пор как Маурисио Почеттино возглавил лондонский «Тоттенхэм» в 2014 году, команда только развивалась и прогрессировала. «Шпор» не смущали ни поначалу уступающий конкурентам состав, ни меньшие, чем у главных соперников, возможности.

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Постепенно над своим соседом, вечно находившимся в тени, перестали смеяться фанаты «Арсенала», а в северолондонском дерби «шпоры» и «канониры» поменялись ролями, и в Лиге чемпионов стабильно стал выступать бело-синий клуб, в то время как красно-белый прописался на просторах Лиги Европы.

Апофеозом же стал прошлый сезон, перед которым состав «Тоттенхэма» не пополнил ни один значимый игрок. Не считать же такими, право, голландца Винсента Янссена и француза Жоржа-Кевина Нкуду?

Однако это не помешало команде Почеттино вновь выдать добротный сезон в чемпионате и квалифицироваться в ЛЧ. Формально, «шпоры», опустились с третьей строчки на четвертую и недобрали 6 очков по сравнению с предыдущей кампанией, но в эту математику нельзя не включить Лигу чемпионов.

А вот в главном клубном турнире Европы «Тоттенхэм» выступил просто блестяще и впервые в своей истории добрался до финала, пусть и уступил «Ливерпулю» (0:2) без особых шансов.

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, дважды подряд выигравший АПЛ, например, до решающего матча добраться никак не может. Остановлены «горожане» были как раз «Тоттенхэмом».

Время покупок

Так что же случилось с «Тоттенхэмом» в нынешнем сезоне? Предпосылок для неудач как-то изначально вроде бы не наблюдалось.

На этот раз «шпоры» даже прилично усилились. Из игроков, исполнявших важную роль, ушел только крайний защитник сборной Англии Киран Триппьер. Да, ветеран-гренадер Фернандо Льоренте сыграл важную роль в походе к финале Лиги чемпионов, но уже как-нибуль заменить в атаке башню не первой свежести, выходившую исключительно замены и забившую за сезон три мяча, все же можно. Ну да, еще ушли Янссен и Нкуду...

Зато пополнили команду сразу четыре интересных полузащитника. Джек Кларк из «Лидса» - это усиление на перспективу, и в Премьер-лиге он еще не играл, а вот еще один англичанин Райан Сессеньон и игроки сборных Аргентины и Франции Джованни Ло Чельсо и Танги Ндобмеле — трансферы весьма серьезные.

Мог, правда, летом покинуть команду датский лидер центра поля Кристиан Эриксен, однако все разговоры о переезде в мадридские «Реал» и «Атлетико», итальянский «Ювентус» и французский «ПСЖ» так и остались разговорами.

В общем, к сезону в распоряжении Почеттино был состав, на бумаге превосходящий прошлогодний.

Ужасный старт

Начало чемпионата вроде бы было оптимистичным: волевая победа на мотивированной возвращением в элиту «Астон Виллой» (3:1), а затем ничья с имевшим зуб за прошлогоднюю ЛЧ «Ман Сити» (2:2).

Ну а дальше — поражение от «Ньюкасла» (0:1), ничья с «Арсеналом» (2:2), ничья с «Олимпиакосом» (2:2), поражение от «Лестера» (1:2), вылет из Кубка лиги от скромного «Колчестера» в серии пенальти, 2:7 от «Баварии» и наконец ужасающие 0:3 от «Брайтона» в чемпионате.

И все это великолепие сдобрено только викториями над «Кристал Пэлас» (4:0) и «Саутгемптоном» (2:1).

В текущем сезоне команда Почеттино не выиграла ни одной гостевой встречи! Это только сухие цифры. При ближайшем рассмотрении все еще хуже: «Ман Сити», например, по-страшному «возил» «шпор» всю игру, и те банально «отскочили», а против «Брайтона» во втором тайме команда смогла нанести только один удар в створ.

Да, в противостоянии с «Баварией» все было по игре совсем не так плохо, как по итоговому результату, но счет 2:7 ничем не оправдать.

Время для выводов

Очевидно, «Тоттенхэм» попал в некий кризис, который стал в том числе следствием успехов последних лет. Теперь от «шпор» все ждут только побед, и хотя в распоряжении Маурисио Почеттино сильный состав, он не превосходит грандов ни внутри страны, ни в Европе, а потому требовать от него непременной борьбы за титулы не совсем логично. Вот только на другое уже никто не согласен. Кроме того, более пристальный взгляд на минувшее лето высвечивает ряд проблем. Так и не разрешившаяся трансферная сага Эриксена повлияла на датского полузащитника, и он в нынешнем сезоне пока абсолютно не похож на себя, пусть и утверждает, что слухи тут ни при чем.

Не мене важной стала и потеря Триппьера. Может быть, как защитник, занимающийся обороной своего фланга, он не идеален, но в то же время Киран является одним из лучших в мире подающих игроков, причем как с игры, так и со стандартов.

В новом сезоне на его месте справа в защите играют то Кайл Уокер-Питерс, то Серж Орье, то даже полузащитник Мусса Сиссоко или колумбийский центрбэк Давинсон Санчес, но, как сказал бы Дмитрий Аленичев, все это — «не то». В Англии сейчас все решают детали. В прошлом сезоне «Ман Сити» и «Ливерпуль» в борьбе за титул разделило одно очко. Какое, думаете, в таких условиях значение имеют регресс Эриксена и потеря ключевого игрока на правом фланге?

Первые неудачи потащили за собой, как снежный ком, новые проблемы, команда поплыла, потеряла уверенность в своих силах и даже посыпалась. Приличный уровень держат только Гарри Кейн, Ндобмеле да Сон Хын Мин.

В такой ситуации для всех очевидно, что «шпорам» нужно обновление. Пути у руководства, на самом деле, два, и мудрый президент Дэниел Леви решил пойти не по спартаковскому.

Сам по себе потенциальный уход Почеттино вряд ли стал бы трагедией, но при условии, что ему точно найдется адекватная замена. Но заменить тренера из числа номинантов на звание наставника года ФИФА, не так-то просто, к тому же он вряд ли уперся в потолок.

В отличие от состава. Отсюда и разговоры, что перестройка начнется уже зимой. Говорят о продажах Эриксена, Эрика Дайера, Виктора Ваньямы, Орье и Дэнни Роуза. И это будет вполне логично, хотя нужны будут и покупки. Ну, а в текущем сезоне «шпорам» остается бороться на внутренней арене за место в Лиге чемпионов (благо, плотность и чехарда в АПЛ сумасшедшая), а в главном еврокубке стараться выйти в плей-офф со второго места. Ну а весной тогда будет уже совсем другая история.