«Полномочия исчерпаны»: российский биатлон оставили без прав

С 18 по 20 октября в Мюнхене состоится заседание внеочередного конгресса исполкома Международного союза биатлонистов (IBU). Предполагалось, что на нем будет рассмотрен вопрос о восстановлении Союза биатлонистов России (СБР), однако в международном ведомстве данную информацию опровергли.

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«Исполком получил отчет от представителей IBU в рабочей группе. Исполком придерживается своего предыдущего решения не предлагать внеочередному конгрессу рассмотреть вопрос восстановления СБР», — приводит сообщение пресс-службы организации ТАСС.

Примечательно, что IBU объявил о своем нежелании включать данную тему в повестку дня еще в начале сентября, однако СБР выступил с просьбой все-таки пересмотреть это решение. Более того, глава национальной федерации Владимир Драчев с уверенностью утверждал, что его ведомству удастся прийти с Международным союзом биатлонистов к консенсусу, а также подчеркивал, что причин для того, чтобы «вопрос восстановления организации был бы отложен на более поздний срок, чем октябрь 2019 года» нет. В связи с этим 23 сентября в Москве состоялась встреча рабочей группы, которая занимается вопросом восстановления СБР в правах, в ходе которой российская сторона была обязана предоставить исполкому IBU обновленный отчет о ходе выполнения критериев, поставленных перед россиянами.

Однако в ходе этой встречи выяснилось, что Союз биатлонистов России до сих пор не выполнил четыре из 12 условий, согласно которым федерация может претендовать на реабилитацию. Именно из-за этого исполком отказался включать вопрос по судьбе СБР в повестку дня грядущего конгресса в Мюнхене.

Интересно, что в национальном ведомстве данные претензии считают безосновательными и видят проблему исключительно в одном критерии, который касается финансов. В частности, СБР обязан компенсировать расходы, которые понес IBU в ходе разбирательств, связанных с допинговым скандалом, в который и вмешан российский биатлон. Так, ведомство Драчева оказалось должно коллегам из IBU €700 тысяч, при этом большую часть от данной суммы международная федерация уже вернула после того, как удержала выплаты, которые полагались СБР по итогам прошлого сезона, а именно — €550 тысяч.

Таким образом, Союз биатлонистов России останется без прав еще как минимум на год: ближайший конгресс, на котором будет рассмотрен вопрос о восстановлении статуса организации, состоится осенью 2020 года в Праге.

Комментируя данное решение исполкома IBU, Владимир Драчев подчеркнул, что в международной федерации россиян упрекнули в «недостаточно продуктивной работе». При этом функционер заявил, что отказ рассматривать вопрос о восстановлении организации сейчас связан с рядом причин, однако каких именно — не ответил.

«Думаю, что на решение повлиял комплекс причин. У нас есть 12 критериев, по которым мы работаем, по мнению IBU, работаем недостаточно продуктивно», — цитирует Драчева ТАСС.

Предположительно, решение исполкома IBU могло быть связано с последними новостями, которые поступили от руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA). В январе специальная рабочая группа ведомства изъяла базу данных московской лаборатории для проверки допинг-проб и прочих деталей, связанных с российскими спортсменами. Это было обусловлено обязанностями, которые стояли перед Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в ответ на полное восстановление организации в правах, прошедшее еще в сентябре 2018 года.

Однако спустя некоторое время в WADA, по предварительным данным, обнаружили следы манипулирования допинг-пробами россиян. Для объяснения этой проблемы руководству РУСАДА дали около трех недель.

В случае же подтверждения подозрений о допинговых махинациях Российскому антидопинговому агентству грозит новая дисквалификация, которая в свою очередь повлечет за собой ряд серьезных проблем для всего отечественного спорта, а именно — недопуск россиян до международных соревнований, включая Олимпийские игры. На них отечественные спортсмены смогут выступить только по индивидуальным приглашениям и исключительно в нейтральном без статусе — без национального флага и гимна. Однако Владимир Драчев же считает, что данный вопрос никаким образом не влияет на ситуацию, в которой сейчас находится СБР.

«Ситуация вокруг базы данных московской лаборатории сейчас на нас влияет меньше всего. В критериях говорится о передаче данных WADA, что и произошло. Все, на этом полномочия СБР исчерпаны»,

— подытожил Драчев, подчеркнув, что на ближайший конгресс в Мюнхен он все-таки явится.

Напомним, что Союз биатлонистов России был ограничен в правах еще в декабре 2017 года по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В связи с данным вердиктом ведомство не может проводить на территории своей страны любые соревнования под эгидой IBU, при этом российские биатлонисты, участвующие в международных стартах, имеют право выступать с национальной атрибутикой.