«Призываю уйти»: Ласицкене гонит главу ВФЛА в отставку

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась мнением относительно интервью главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина. В нем функционер заявлял, что его отношения со спортсменкой всегда были «ровными», а проблемы в коммуникации, которые временами возникали, были связаны лишь с ее окружением.

«У нас никогда не было никаких отношений с господином Шляхтиным, а уж тем более ровных. По сути, мы впервые пообщались лишь в январе 2017 года, когда я раскритиковала его за неинформированность в том, что происходит в ВФЛА. У меня не могут быть ровные отношения с человеком, который после моего прыжка на 2.03 подошел и отговаривал меня ехать на зимний чемпионат Европы в Белграде. Мотивируя это тем, что я там буду одна…

На тот момент я уже не выступала на международных стартах полтора года», — написала Ласицкене в своем инстаграме.

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Атлетка также посоветовала Шляхтину перестать «сваливать свой профессионализм» на членов ее семьи или команды.

«Я таких вещей не потерплю. Позиция всей моей команды — руководство ВФЛА должно уйти в отставку», — настаивает на своем легкоатлетка.

Не обошла стороной Ласицкене и ситуацию с призовыми после мирового первенства в Катаре, на котором Мария стала первой в своей дисциплине. Тогда ее супруг, спортивный журналист и комментатор Владас Ласицкас раскритиковал Всероссийскую федерацию легкой атлетики за поздравление жены с победой в Катаре.

«Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: СМС от главы федерации с букетиком», — писал Ласицкас в твиттере.

Спортсменка, в свою очередь, призналась, что не ждет никаких призовых от ВФЛА.

«Эта организация ни разу не отмечала наши предыдущие золотые медали. Федерация абсолютно никак не поддерживает чистых атлетов (речь не о деньгах), но с радостью рассказывает, как оплатила долги или адвокатов за тех, кто нарушил антидопинговые правила.

Высказывания Шляхтина о том, что с людьми, отсидевшими за допинг (не воспринимайте на свой счет те, кому не дали допуск, но кто чист), команда в Дохе была бы еще сильнее, в принципе не укладываются в моей голове. Это неуважение к чистым атлетам. О какой смене культуры он говорит? Я не против выступления этих спортсменов, я — за правильно расставленные акценты и приоритеты в работе федерации. На данном этапе и в нынешней ситуации это должна быть молодежь», — подытожила в своей публикации Ласицкене, добавив, что она не собирается встречаться и что-то обсуждать с Шляхтиным.

Глава ВФЛА уже дал ответ на призыв спортсменки оставить свой пост.

«Я подумаю. Я не собираюсь это комментировать. Могу только сказать, что для себя я эту тему считаю закрытой, по ней я уже высказался, а все остальное – уже история», — цитируют Шляхтина РИА «Новости».

Незадолго до громкого конфликта Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году она была первой на чемпионате мира в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе, где победила с результатом 2,04 м.

На Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года Ласицкене не пустили как и остальных легкоатлетов из-за недоказанных подозрений в допинге. Право на участие в Олимпиаде получила лишь прыгунья в длину Дарья Клишина, которая давно тренируется в США. Сама же Мария ради участия в Олимпийских играх не собирается менять гражданство, даже несмотря на ее угрозы уехать за границу.

Что же касается россиян в целом, то наши спортсмены, выступавшие на чемпионате мира в нейтральном статусе, с шестью медалями стали шестыми в медальном зачете ЧМ-2019. Помимо Ласицкене, золото нашей команде принесла Анжелика Сидорова (шест), серебро — Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Михаил Акименко (высота) и Василий Мизинов (ходьба на 20 км), а бронзой довольствовался Илья Иванюк (высота).

Первой в медальном зачете стала сборная США с 29 наградами (14 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые), второе место заняли легкоатлеты из Кении — 11 (5, 2, 4), а замкнули тройку представители Ямайки — 12 (3, 5, 4).