Подарок судьбы: почему «Ростов» поверил в Мамаева

Павел Мамаев постепенно возвращается в прежнее, спортивное русло.

4 октября футболист провел первое тренировочное занятие в общей группе в «Ростове». Новый клуб понравился атлету: на берегу Дона Павел надеется не просто реанимировать карьеру, но и достичь высоких результатов.

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«Впечатления отличные, тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. В команде меня приняли как дома, многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет», — приводит слова футболиста пресс-служба дончан.

В «Ростове» Павла и правда встретили тепло: чего стоит только реакция фанатов желто-синих на презентацию Мамаева в качестве новичка клуба.

Приятно отзываются о громком по российским меркам приобретении и руководство команды. Например, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заверил, что, как только экс-футболист «Краснодара» сможет помочь команде (заявить россиянина можно будет только в зимнее трансферное окно), возложенные на него надежды себя оправдают.

«Можно ли назвать «Ростов» командой сбитых летчиков после подписания Мамаева? Называйте как угодно, лишь бы выигрывали. Но, если бы мы не были уверены в Павле на сто процентов, то не подписали бы его. Он квалифицированный российский игрок уровня сборной.

Думаю, настрой Павла никуда не уйдет в течение сезона – прошедший год многому его научил. Мы с ним пообщались и поняли, что он нам поможет в будущем. Пока заявить его не можем, но весной, думаю, получим того Мамаева, которого бы хотелось. Вижу его в центре поля на любой позиции, кроме позиции Норманна», — цитировал Карпина «Чемпионат».

Действительно, судьба после тяжелых испытаний подарила Павлу отличный шанс все наладить. Осталось дело за малым: этим шансом воспользоваться и показать, что нынешний Мамаев ничуть не хуже того, которого до тюремного заключения считали одним из лучших центральных полузащитников России.

Напомним, что в октябре прошлого года игрок «Краснодара» вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным в нетрезвом состоянии вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Впоследствии братья Кокорины осуждены на полтора года лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий — на год и пять месяцев.

С начала июля спортсмены находились в исправительной колонии №4 Белгородской области, а 17 сентября были освобождены по УДО. В воздухе повис вопрос: «Что же будет с футболистами дальше?»

«Зенит» своей позиции относительно Кокорина не изменил: сине-бело-голубые дождались возвращения футболиста и подписали с ним новый контракт. «Краснодар» же (за который Мамаев провел 146 матчей в разных турнирах, забив 35 мячей и отдав 30 голевых передач), напротив, был твердо намерен избавиться от опального игрока. Свою позицию относительно Павла Мамаева «быки» озвучили еще в момент его ареста, выразив твердое намерение разорвать с полузащитником действующее до 31 декабря 2019 года соглашение. Владелец клуба Сергей Галицкий не смог простить Мамаеву ущерб, нанесенный репутации команды тем резонансным поступком.

Разрыв договора по обоюдному согласию и поиск нового клуба не стали не для кого неожиданностью. Среди кандидатов на Мамаева появились грозненский «Ахмат», самарские «Крылья Советов».

Укрепить среднюю линию Мамаевым желало и столичное «Динамо». Бело-голубые хотели предоставить футболисту возможность тренироваться вместе с основной командой, а в январе включить его в заявку. Но все завершилось крайне комично: атлет не смог пройти медицинский осмотр из-за отмены клубом процедуры. Вместо этого руководство провело важное клубное собрание.

В итоге, экс-полузащитник «Краснодара» и сборной России, также успевший поиграть за московские «Торпедо» и ЦСКА, перебрался к дончанам. Футболист подписал двухлетнее соглашение с командой из Ростова-на-Дону с опцией о возможности продления на один год.

Стоит отметить, что в настоящий момент турнирной таблице чемпионата России «Ростов» расположился на третьей строчке: в 11 матчах подопечные Валерия Карпина набрали 23 очка.

Уже 6 октября желто-синие на выезде померятся силами с лидером первенства ЦСКА.