Скандал в Лиге Европы: матч прервали из-за дрона с флагом

Политика продолжает выходить за свои рамки и влиять на другие сферы жизни. Спорт — не исключение. Казалось бы ничем не примечательный матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом» стал на следующей день самой обсуждаемой встречей игрового дня.

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Дело в том, что на 31-й минуте при счете 2:0 в пользу гостей поединок был прерван: над полем показался дрон с прикрепленным к нему флагом Нагорного Карабаха, непризнанной республики на границе Армении и Азербайджана. Это вызвало возмущение у футболистов «Карабаха», которые сначала попытались мячом сбить летающее устройство, а затем ушли в подтрибунное помещение вслед за своим тренером.

Впоследствии за акцию взяли ответственность армянские «ультрас».

Qarabag's #UEL match against Dudelange suspended after drone carrying flag of Nagorno-Karabakh flies over pitch https://t.co/waS8MobvZg pic.twitter.com/QOCcmkFqPP — The Independent (@Independent) 3 октября 2019 г.

Причиной подобным происшествиям служит начавшийся в феврале 1988 года конфликт между Азербайджаном и Арменией. 31 год назад Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, из-за чего началось вооруженное противостояние.

С 1992 по 1994 год Азербайджан не имел контроля над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами — переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся до сих пор.

Dron con una bandera por el conflicto Armenia - Azerbaiyбn en el Dudelange Qarabag pic.twitter.com/s31Jkjt7Lz — Eatmetheeggs (@JaviDeLonge182) 3 октября 2019 г.

Позже комментарий по поводу инцидента дал наставник азербайджанцев Гурбан Гурбанов, назвавший подобные поступки трусостью.

«Я против подобных вещей в спорте. Это не первый раз, когда подобное случается. Но в прошлый раз я особо не высказывался на эту тему, так как не собирался говорить о них. Как азербайджанцы, карабахцы, мы всегда стараемся показать свою культуру, где бы мы ни находились. И всегда стараемся быть человечными. Но подобная провокация — это просто трусость.

Я горжусь тем, что азербайджанец, что тренирую «Карабах», что у меня есть такой коллектив — мы не должны поддаваться таким провокациям», — приводит Azerisport.com слова специалиста, добавившего, что его подопечные разозлились из-за случившегося и в дальнейшем их было тяжело снова настроить на матч.

Также на произошедшее в Люксембурге отреагировали в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

«Руководство АФФА немедленно связалось с УЕФА и выразило обеспокоенность по поводу инцидента. Мы уже направили жалобу в УЕФА c требованием принять соответствующие меры. Верим, что УЕФА проведет расследование и примет необходимые решения по поводу неприятного инцидента, произошедшего в ходе игры», — отмечается в заявлении.

Что же касается самого матча, то после возобновления встречи «Карабах» продолжил доминировать над люксембургским клубом. Победив со счетом 4:1, азербайджанцы вышли на второе место в группе А.

Стоит отметить, что это не первый эпизод в футболе, когда конфликт вокруг Нагорного Карабаха влияет на спортивное мероприятие.

В мае этого года лондонский «Арсенал» играл в Баку с «Челси» в финале Лиги Европы (1:4). В столицу Азербайджана из-за соображений безопасности не смог приехать армянский полузащитник «канониров» Генрих Мхитарян.

Что интересно, еще до ситуации с тем злополучным финалом во время выступлений за дортмундскую «Боруссию» в 2015 году Генрих по соображениям безопасности не играл в выездном матче Лиги Европы против азербайджанской «Габалы» (3:1). Та же история повторилась в прошлом сезоне, когда «канониры» недосчитались полузащитника в матче группового турнира против «Карабаха» (3:0), которая как раз проходила в Баку. Однако в обоих случаях отсутствие игрока в составе не было таким значим, как 29 мая 2019 года.

Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде перед решающим матчем еврокубка пообещал гарантировать безопасность 30-летнему футболисту в Баку. Он даже предложил армянину связаться с ним напрямую.

«Я был бы рад, если он поговорит со мной. Его проблема заключается в том, что он посетил оккупированную военными часть Азербайджана, сделав это без разрешения правительства страны. Это влечет за собой последствия, в том числе - попадание в черный список правительства. Но ему гарантируют безопасность», — цитировал посла Sky Sports.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также обещал обеспечить безопасность атлету и помочь в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан.

Однако руководство «Арсенала» посчитало, что риск возникновения проблем не исчез, а инциденты, которые могут возникнуть с Мхитаряном в отеле или во время поездок по городу, отразятся на настрое всей команды, и приняло решение оставить спортсмена в Англии.