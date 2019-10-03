Двойное поражение: как ЦСКА и «Краснодар» провалились в Европе

Старт в еврокубковой кампании для ЦСКА сложился как нельзя хуже. Если изначально москвичи считались если не фаворитами встречи с «Лудогорцем», то хотя бы имели больше шансов на победу. Однако выезд в Болгарию обернулся для красно-синих настоящей катастрофой. После гола Игоря Дивеева в дебюте матча породил у коллектива Виктора Гончаренко иллюзию, что игра в принципе сделана, однако «Лудогорец» за такие вещи гостей не простил и за второй тайм закинул Игорю Акинфееву целую авоську мячей, а именно — сразу пять штук. К тому Клаудиу Кешерю умудрился отметиться хет-триком.

Реклама

Столь крупное поражение стало риском для ЦСКА попасть в кризис, однако армейцы после этого оформили трехматчевую серию побед — над «Краснодаром» и «Уралом» в чемпионате России и над «Аланией» в национальном Кубке, — а также закрепились на лидирующей строчке Премьер-лиги.

На встречу с «Эспаньолом» Гончаренко провел небольшую ротацию по сравнению с игрой с «Лудогорцем»: на поле с первых минут появились Звонимир Шарлия и Арнор Сигурдссон, восстановившийся после травмы и сыгравший два неполных матча с «Краснодаром» и «Уралом». Вадим Карпов и Иван Обляков же остались на скамейке запасных.

«Эспаньол» же в матче первого тура дома сыграл вничью с «Ференцварошом». Примечательно, что накануне встречи «попугаев» с ЦСКА испанские СМИ выразили скепсис в отношении команды Давида Гальего. Так, газета Marca привела статистику, согласно которой красно-синие в Москве не дают шансов своим соперникам из Испании.

«ЦСКА становится настоящей головной болью для испанских команд, когда они приезжают в Москву.

Российский клуб никогда не проигрывал дома ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы командам Примеры. Они уже дважды встречались с « Реалом», «Севильей», «Депортиво» и «Барселоной» и ни одному клубу не удалось одержать победу над армейцами на их поле», — заявил журналист испанской газеты.

С первых же минут ЦСКА обозначили статус хозяев и сразу же пошли в наступление. Хороший момент создать голевой момент имел Никола Влашич: хорват обыгрался со своим соотечественником Кристияном Бистровичем, но, войдя в пустую зону в чужой штрафной, потерял мяч из-под контроля и пробить не смог. Через пять минут Сигурдссон едва не вышел один на один с вратарем. Помешать встрече исландца с Диего Лопесом в последний момент удалось Фернандо Калеро, выбившего мяч из-под ног 17-го номера ЦСКА.

Спустя мгновение Влашичу все-таки удалось пробить, но только действия Лопеса спасли «Эспаньол» от гола: хорват выстрелил из-за пределов штрафной, но испанский голкипер в прыжке вытащил мяч из дальней «девятки».

К середине тайма «Эспаньолу» удалось отодвинуть игру от своих ворот и даже улучшить контроль над мячом. Однако без потерь у бело-синих не обошлось: нападающий Хонатан Кальери получил мышечную травму и был вынужден досрочно завершить матч, уступив место на поле Виктору Кампусано. И именно эта неудача оказалась единственной для «Эспаньола» в первом тайме — на перерыв команды ушли без забитых мячей.

На второй тайм ЦСКА тоже вышел обновленным составом: вероятно, получившего травму Дивеева сменил Седрик Гогуа. И именно ивуариец едва не допустил результативную ошибку. Матиас Варгас сделал передачу из глубины поля на Кампусано, и Гогуа неудачно сыграл в подкате, махнув ногой мимо мяча. В итоге испанский форвард под острым углом вышел один на один с Акинфеевым и пробил в дальний нижний угол, но голкипер ЦСКА свою команду выручил.

Зато У Лэй свой момент реализовал.

Вновь Варгас, воспользовавшись свободной зоной, которую оставил Гогуа, сделал классную передачу вразрез на китайского форварда. Тот уже Акинфеева переиграл без проблем.

Через пять минут Лэй, к слову, едва не заработал пенальти, но в итоге наиграл только на желтую карточку за симуляцию. Китайский нападающий с особым рвением искал контакт с Шарлией в штрафной ЦСКА, но в итоге упал сам.

Армейцы в концовке встречи организовали массовый навал на чужую штрафную площадь, однако взятия ворот в итоге не достигли.

А вот испанцы умудрились забить второй.

Магнуссон в простой ситуации зачем-то решил скинуть мяч Акинфееву, но сделал это неточно. Ошибкой исландца воспользовался Пабло Пьятти, не давший голкиперу армейцев зафиксировать «круглого», отскочившего к Кампусано. Испанец без проблем расстрелял пустые ворота. Как итог — 2:0, минимальная победа «Эспаньола» и «головная боль для испанских команд в Москве» нейтрализована.

Таким образом, ЦСКА остался на последнем месте в турнирной таблице группы H, не набрав ни одного балла. «Эспаньол» же набрал четыре очка и поднялся на вторую строчку. Лидером группы остался «Лудогорец», разгромивший в гостях «Ференцварош» (3:0).

«Краснодар» (Россия) — «Хетафе» (Испания) — 1:2

Еще одно противостояние с Испанией досталось «Краснодару». Для «быков» нынешняя еврокубковая кампания складывается даже хуже, чем для ЦСКА. Поход в Лигу чемпионов успехом не увенчался — пройдя «Порту», краснодарский клуб в двухматчевом противостоянии с «Олимпиакосом» уступил с общим счетом 1:6. Старт в Лиге Европы и вовсе оказался катастрофическим: в Базеле «Краснодар» также получил от одноименного местного клуба пять мячей, но, в отличие от армейцев, не смог отметиться даже одним голом.

После этого «быки» проиграли ЦСКА в Премьер-лиге и одолели тульский «Арсенал», но при этом выбыли из Кубка России, уступив «Нижнему Новгороду».

По сравнению с матчем против «Базеля» Мурад Мусаев, номинально, но не официально руководящий командой, сделал три изменения: Руслан Камболов остался в запасе, а Вандерсон и Иван Игнатьев вовсе остались вне заявки, с первых же минут на поле вышли Юнес Намли, Йон Гудни Фьолусон и Маркус Берг.

Если ЦСКА в своем матче с первых минут обозначил тотальное давление на чужие ворота, то у «Краснодара» ситуация обстояла несколько иным образом. «Хетафе» играл более организованно и резко, показывая комбинационный футбол, заставляя хозяев сосредоточиться на оборонительных действиях, надеясь на то, что Берг зацепится за мяч в одном из дальних забросов.

Гости же первыми создали суперопасный момент, который должен был завершиться голом.

Роберт Кенеди в борьбе с Сергеем Петровым заработал угловой. В итоге последовала подача в штрафную, где верховую борьбу выиграл Энрик Гальего. От него мяч отскочил к Давиду Тимору, который оказался один на дальней штанге. Испанец расстреливал ворота с близкого расстояния, но мяч, попав в перекладину, улетел за пределы поля.

Затем Файчал Файр дальним ударом едва не забросил мяч в дальний угол ворот Матвея Сафонова, но пробил чуть мимо, а моментом спустя Энрик Гальего отреагировал на длинную передачу Родригеса Анхеля и, выиграв верховую борьбу, едва не перебросил Сафонов.

Впрочем, в следующем моменте Анхель уже выступил в качестве автора гола.

Кристофер Ольссон завозился с мячом в центре поля и в итоге упустил его, Кенеди мгновенно прострелил на 9-го номера «Хетафе», который выход один на один с вратарем реализовал спокойно — 1:0.

Под занавес тайма испанцы едва не удвоили преимущество в счете. Файр классно принял мяч на правом фланге и затем мощно прострелил в штрафную, откуда Аллан-Ромео Ньом пробил в касание, но попал в штангу. На добивании оказался Гальего, однако тот с близкого расстояния пробить Сафонова не сумел.

Неожиданно шанс отыграться у «Краснодара» в начале второго тайма, на который «быки» вышли с обновленным составом, выпустив Ари вместо Фьолусона.

Кристиан Рамирес пробил с дальней дистанции, и казалось, что Леандро Чичисола должен был без проблем поймать мяч, но в итоге не смог его зафиксировать. Правда, Берг, видимо, не поверил, что голкипер «Хетафе» мяч упустит, и в итоге на добивании сыграл неудачно. Зато Анхель сыграл точно, записав на свой счет дубль. Рауль Гарсия выполнил классную подачу со штрафного, и испанский форвард с разворота вогнал мяч в дальний угол.

Отыграть один гол хозяевам удалось только к середине тайма.

Ари разобрался с защитником и пробрался к вратарской вдоль лицевой, а затем прострелил на Сулейманова. Шапи за мяч зацепиться не сумел, зато мяч отскочил к натурализованному бразильцу, который с близкого расстояния пробил точно под перекладину.

За десять минут до конца основного времени матча Гарсия грубо сфолил против Берга, за что получил желтую карточку, ставшую для него в итоге второй. Однако хозяева численным преимуществом так и не воспользовались — 1:2, подопечные Пепе Бордаласа добыли вторую победу подряд в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Таким образом, «Краснодар», как и ЦСКА, остался на последнем месте в своей группу с нулем в графе «набранные очки». «Хетафе» же возглавил группу с шестью баллами.