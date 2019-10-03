Потасовка в баре: чемпион по боксу умер от полученных травм

2 октября в реанимации больницы в городе Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) умер чемпион России по боксу Болот Атакулов.

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«Сегодня, 2 октября, Болот Атакулов скончался. Мы приносим свои искренние соболезнования всем, кому Болот был очень дорог: родным, друзьям, коллегам», — отмечается в сообщении на официальной странице «ВКонтакте» фитнес-клуба, где Атакулов работал тренером.

Как передает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах региона,

Атакулов после того, как был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, переломом височной кости черепа и ушибом головного мозга, так и не пришел в сознание.

Незадолго до этого пресс-служба регионального главка МВД сообщала, что в больницу атлет был доставлен после драки с 32-летним мужчиной, который решил вмешаться в конфликт стоявших рядом парня и девушки. Он вывел Атакулова на улицу и спровоцировал драку, в ходе которой повалил соперника и несколько раз ударил боксера головой об асфальт. Скорую помощь на место происшествия сразу вызвали свидетели страшной сцены, тогда как подозреваемый в причинении смертельных травм боксеру был задержан стражами правопорядка.

Стоит отметить, что родные и близкие Атакулова начали сбор средств на транспортировку тела погибшего на родину в Киргизию.

В контексте данного трагического случая нельзя не вспомнить другой очень похожий инцидент, случившийся в середине лета 2019 года. Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Ночной хоккейной лиги Тамбовской из России Никита Воропаев стал участником смертельной драки в Тамбове.

Как информировал портал 7info, инцидент произошел у одного из баров в центре города. 27-летний спортсмен заступился за девушку, после чего словесная перепалка переросла в драку: 21-летний противник нанес атлету несколько сильных ударов в голову. Несмотря на причиненный ущерб здоровью, Воропаев оправился от потасовки и самостоятельно дошел до дома.

Однако позже спортсмену все-таки пришлось обратиться за помощью к врачам: в больницу атлета доставили в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг и многочисленными переломами костей черепа. Несколько недель после этого молодой хоккеист провел в коме, тогда как родные и близкие атлета боролись за жизнь Никиты, собирая деньги на дорогостоящую операцию. Однако в день, когда необходимая сумма уже была на счету, Воропаев скончался, так и не придя в сознание.

Впоследствии в отношении избившего хоккеиста злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Не менее страшным стало и происшествие, повлекшее за собой одну из самых больших трагедий в истории мирового фигурного катания.

19 июля 2018 года в крупнейшем городе Казахстана был зарезан один из ведущих фигуристов планеты Денис Тен. Выходя из кафе, спортсмен увидел, как двое мужчин скручивают зеркала с его личного автомобиля. В ходе разгоревшегося конфликта один из преступников нанес фигуристу глубокое ножевое ранение в ногу и задел бедренную артерию.

Преступники скрылись с места происшествия, а бронзового призера Олимпиады-2014 в Сочи, серебряного и бронзового медалиста чемпионатов мира в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Несмотря на попытки врачей спасти ему жизнь, впоследствии фигурист скончался спустя два часа от потери крови.

«Я не знаю, как жить среди такого бандитизма? Унесли жизнь гения, талантливого человека, которого мы все очень любили, ценили его человеческие качества. Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. Я мертвая, у меня просто нет слов. Сидел в Америке, никого не трогал, приехал — а его на тот свет отправили», — отмечала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сразу после похорон молодого атлета.

Что же касается дела об убийстве фигуриста, то в результате расследования были задержаны двое казахстанцев 1994 года рождения и девушка, бывшая в момент конфликта беременной. Суд вынес мужчинам приговор в виде 18 лет лишения свободы каждому; сообщнице же предстояло провести в тюрьме четыре года.