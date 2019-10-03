«В другой раз забью больше»: Овечкин смял «Сент-Луис»

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартовал без раскачек, сразу подарив болельщикам потрясающую афишу «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз». Матч открытия прошел в упорной борьбе, и завершился тяжелейшей победой гостей в овертайме — 3:2.

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А ведь как все хорошо начиналось для действующих обладателей Кубка Стэнли. Бле и Пьетранджело в первую десятиминутку сделали комфортным преимущество «блюзменов», казалось, даже поставив в тупик грозных гостей.

Но не тут то было: сначала Александр Овечкин точным ударом сократил отставание в счете. Оба забили по голу: Александр в первом периоде, а Дмитрий сравнял счет во втором. Это первые голы российских хоккеистов в новом сезоне НХЛ. Победную шайбу же в овертайме забросил чешский форвард Якуб Врана.

Автор решающего броска, к слову, стал первой звездой. Второй звездой признали Александра Овечкина, а третьей звездой — форварда хозяев Райан О'Райлли, в активе которого две результативные передачи.

Уже после встречи Овечкин поделился эмоциями от камбэка. Спортсмен выразил надежду, что в дальнейшем ему удастся больше реализовывать свои моменты.

«Первый матч, много ошибок и немного рваный ритм, но у нас было достаточное количество моментов. Считаю, наша тройка с Бекстремом и Уилсоном сыграла солидно, мы создали достаточное количество голевых шансов. С каждым матчем мы будем лучше и лучше.

У меня тоже сегодня было много возможностей забить, использовал одну. Может быть, в следующий раз получится больше»,

— приводит официальный сайт клуба слова Овечкина, который стал автором уникального достижения.

Россиянин вышел на первое место среди действующих игроков лиги по голам в матчах открытия сезона. На счету хоккеиста 11 точных бросков в 15 матчах. Позади Александра остались нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе (10 голов в 13 матчах) и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (девять голов в четырех матчах).

Также Овечкин не мог не похвалить своего соотечественника Орлова за красивый гол.

«Мы знали, что впереди еще достаточно времени. «Вашингтон» отыграл одну шайбу и знал, что нам необходима еще одна, Орлов положил сразу же. Это был классный гол», — отметил капитан «Кэпиталз».

Что же касается самого Дмитрия, то россиянин, комментируя итоги прошедшей встречи, сделал акцент на собранности команды в непростой период матча.

«Да, «Сент-Луис» начал немного лучше. Но затем мы собрались и начали играть так, как нужно: быстро, пытаясь оказывать на них давление и не давать много пространства. Сегодня нам это хорошо удалось. Отличная игра для начала сезона. Теперь нам продолжать и становиться лучше с каждым матчем.

Два пропущенных гола? Такое бывает. Мы все профессионалы, это не в первый раз. В целом мы провели хороший матч. Холтби сделал несколько хороших сэйвов, остальные тоже выглядели хорошо», — отдал должное партнерам атлет.

Стоит отметить, что в битве двух последних обладателей Кубка Стэнли не смог принять участия еще один россиянин «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Всему виной инцидент с допингом и наркотиками. Несмотря на все опровержения хоккеиста и готовность «в любой момент пройти медицинскую экспертизу», допинг-проба Кузнецова дала положительный результат на кокаин.

Громкий скандал повлек за собой жесткие последствия. Так в конце августа, только узнав о случившемся, Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала форварда на четыре года, вплоть до 12 июня 2023 года. Именно до этого числа хоккеист не будет вызываться в сборную России.

В НХЛ Евгения также ждала дисквалификация. Правда, куда менее строгая: с учетом прошедшего поединка с «Сент-Луисом», Кузнецову осталось пробыть вне игры всего лишь два матча регулярного чемпионата.

К счастью для хоккеиста, «Вашингтон» и без него совладал с действующим обладателем Кубка Стэнли. Посмотрим, как дело сложится в противостояниях с «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролиной Харрикейнз».

Результаты игрового дня:

«Торонто Мэйпл Ливз» — «Оттава Сенаторз» — 5:3

«Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 (ОТ)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:2

«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1