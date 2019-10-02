Овечкин или Кучеров? Кто отберет титул у «Сент-Луиса»

Один в поле не Ови

«Вашингтон Кэпиталз» провел довольно средний сезон по меркам НХЛ в прошлом игровом году. «Кэпсы» провалили борьбу за Кубок Стэнли и вылетели уже в первом раунде плей-офф Восточной конференции, проиграв серию «Каролине» с общим счетом 3-4.

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Да и до начала плей-офф — в регулярном чемпионате — «Вашингтон» долго не мог найти свой хоккей, проигрывая по несколько матчей подряд.

После такого сезона под критику экспертов в первую очередь попала одна из главных российских связок в НХЛ — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Причем больше доставалось последнему: Кузнецов, который в победном для «Вашингтона» 2018 году стал лучшим бомбардиром плей-офф, в прошлом сезоне заметно сбавил в результативных действиях.

Конечно, его креативности и мышлению на льду по-прежнему позавидуют те же Ти Джей Оши или Якуб Врана. Евгений способен в одиночку перехитрить полкоманды соперника и создать по-настоящему красивую атаку. Однако сложность его замыслов в прошлом сезоне почти не воспринималась партнерами по команде.

Возможно, Кузнецов своими действиями даже несколько мешал общей игровой модели «Кэпиталз». О необходимости упрощать игру с ним неоднократно говорил бывший тренер «кэпсов» Барри Троц, с которым они и выиграли Кубок Стэнли.

Не стоит забывать и про неприятный инцидент с допингом и наркотиками. Информация об этом появилась после матча России за третье место против Чехии на чемпионате мира — 2019.

«Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — заявил хоккеист после обвинений в его адрес.

Но допинг-проба Кузнецова все же дала положительный результат на кокаин. Международная федерация хоккея (ИИХФ) жестко отреагировала на происшествие и дисквалифицировала нападающего на четыре года — до 12 июня 2023 года. В этот период игрок не сможет выступать за сборную России.

Однако, к счастью для Евгения, данное наказание не распространяется на НХЛ. В лиге провели собственное расследование и решили отстранить нападающего всего на три матча регулярного чемпионата. Конечно, такое решение показалось многим несправедливым. Теперь Евгению предстоит тяжелое начало сезона и попытки реабилитировать себя как честного спортсмена в глазах общественности.

Также весьма печально в этой ситуации то, что Кузнецов не поможет «Вашингтону» в первом матче регулярного чемпионата против действующего обладателя Кубка Стэнли — «Сент-Луис Блюз».

Получается, подвел сборную, себя и команду, которой очень важно хорошо начать предстоящий сезон. Чувство вины может оказать дополнительное давление на хоккеиста, который и так не показывал своей лучшей игры в последнее время.

Поэтому можно спрогнозировать, что для команды Тодда Рирдена первый принципиальный матч станет настоящим испытанием на прочность.

Также у «столичных» имеются серьезные проблемы в линии обороны. Из топ-5 команд НХЛ в прошлом сезоне «Вашингтон» пропустил больше всех — 249 шайб.

Чтобы решить этот вопрос, клуб обменял довольно проблемного защитника Мэтта Нисканена на Радко Гудаша из «Филадельфии».

Но остался еще один звездный оборонец, который пока совсем не впечатляет своей игрой — Дмитрий Орлов. Против серьезных соперников — например, «Тампы» или «Питтсбурга», — российский защитник резко начинал допускать ошибки. Вот один из его автоголов в том чемпионате:

А так Орлов действует против канадского нападающего «Чикаго» Джонатана Тэйвза:

JONATHAN TOEWS DANGLES PAST ORLOV AND BEATS COPLEY FOR THE HAT TRICK!



#Blackhawks pic.twitter.com/3dk6hzzFje — HD365 (@HockeyDaily365) January 20, 2019

В итоге все в очередной раз сводится к персоне Александра Овечкина и его важности в системе «Вашингтона».

Нападающий взял уже восьмой «Морис Ришар», став с 51 голом лучшим снайпером лиги. Коэффициент полезности у Овечкина в его возрасте просто поражает. Кто бы что ни говорил, но 34-летний нападающий остается главной надеждой «столичных» на Кубок Стэнли в этом году.

Ни Никлас Бэкстрем, ни Ти Джей Оши пока не достигли его уровня, а значит, и в сезоне-2019/20 вся атакующая мощь «кэпсов» будет держаться на Александре Великом. Но здесь важна одна маленькая деталь: каким бы звездным ни был Овечкин, лучше он уже не станет. Свой уровень хоккея, способность менять манеру игры и лидерские качества нападающий уже продемонстрировал, но хватит ли ему как физических, так и моральных сил на очередной длинный сезон?

Впрочем, сам Овечкин настроен оптимистично и в шутливой форме сообщал о своей готовности.

«Не советую тебе расслабляться. В следующем году я отберу у тебя Кубок. Уже готовлюсь»,

— сказал Овечкин своему соотечественнику из «Сент-Луиса» Ивану Барбашеву после того, как тот завоевал заветный трофей.

Защита титула

«Это мы еще посмотрим», — такой ответ дал Барбашев в ответ на заявления Овечкина о том, что тот отберет у него титул в грядущем сезоне. Получится ли у «Сент-Луиса» защитить Кубок? Вполне возможно, ведь у «блюзменов» практически нет слабых мест.

За подвигом «Сент-Луиса» следил каждый болельщик НХЛ. Битва в 1/2 финала конференции против «Далласа» (4-3), небольшая передышка с «Сан-Хосе» (4-2) и ледовое побоище в финальном матче с «Бостоном» (4-3). Никто даже не мог представить, что «медведи» будут повержены командой, которая за все время выступлений в лиге выходила в финальную стадию турнира лишь три раза еще в конце 60-х годов и трижды проиграла всухую.

Но главным шоком стал счет в последней встрече — 4:1. Это напоминало какую-то сказку, как было у футбольного «Лестера» в свое время. Фанаты «блюзменов» сходили с ума. Но пока преодолевался этот тяжелейший путь, «Сент-Луис» превратился в совершенно другой коллектив, способный в этом сезоне повторить успех.

Конечно, первый козырь команды — это ее тренер Крейг Берюбе. Он способен, как заявил Барбашев, «дать по щам» любому игроку в этой команде. Действительно, 53-летний специалист находится в клубе только второй год и уже показал своим игрокам, кто он такой.

Даже когда выяснилось, что игрок «Сан-Хосе» забросил шайбу рукой в овертайме третьего матча финальной серии конференции, «Вождь» (прозвище Берюбе) произнес: «Забудьте! Используйте это как топливо для следующей игры».

Берюбе был одним из сильнейших бойцов в истории НХЛ, а теперь воспитывает эти бойцовские качества у молодых хоккеистов. Но тренер — это полкоманды. Вторая половина — игроки. Кто же они?

Во-первых, потрясающий 26-летний голкипер Джордан Беннингтон, который установил рекорд по победам «Блюз» (25) и по шатаутам (5). Он занял первое место в НХЛ по пропущенным голам (1,89 в среднем за игру), совершил 32 сейва в последнем матче с «Бостоном» и стал четвертым по проценту отраженных бросков (92,7), едва не получив «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона.

Также стоит отметить атакующую линию «Сент-Луиса». Звено Шварц — Шенн — Тарасенко — прямо сейчас это настоящий страх для обороны любого соперника.

Шварц сделал два хет-трика в борьбе за Кубок Стэнли и набрал 16 очков в 19 матчах. Не отстает и российский нападающий. У Владимира десять очков, и, что важно, он отлично взаимодействует со Шварцем на льду. Шенн же подчищает огрехи всей команды, регулярно возвращаясь в оборону. У него прекрасный процент выигранных вбрасываний: 95%.

Во втором звене ключевой игрок — это Райан О'Райли. В его случае даже не нужно смотреть на статистику. Это лидер команды во всем, ее мотор и душа. По итогам плей-офф нападающий получил «Конн Смайт Трофи».

И четвертое звено, где задействован Иван Барбашев, также очень полезно: Барбашев (3+3), Сундквист (4+4) и Стин (2+2). Кажется, что фаворит в первом матче чемпионата уже известен — и это не «Вашингтон».

Еще каких-то четыре месяца назад «Сент-Луис» на TD Garden отмечал первую в истории победу в Кубке Стэнли под композицию «Gloria». А перед началом этого сезона в выставочном матче против «Вашингтона» «блюзмены» одержали волевую победу благодаря голу Тарасенко, уступая 0:2.

В прошлом сезоне команда шла последней в лиге, но в итоге вырвалась в финал плей-офф и стала чемпионом. Разве еще нужны примеры? Упасть и отжаться, а потом идти дальше — это про них, про новый «Сент-Луис», который готов защитить титул в этом году.

Однако есть и те, кто может нарушить их планы.

Пришло время для удара молнии

«Тампа-Бэй Лайтнинг» крайне неоднозначно сыграла в прошлом году. С одной стороны, подопечные Джона Купера выиграли «регулярку» с рекордным количеством очков (128), опередив ближайшего преследователя на 21 балл, с другой — сенсационно уступили «Коламбусу» в первом же раунде плей-офф с общим счетом 0-4.

Да, коллектив Купера одержал наибольшее количество побед в сезоне-2018/19, забросил больше всех — 325 шайб — и не оставил камня на камне от многих команд, но фанаты ждут такого успеха не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф.

В голосовании за главного фаворита Кубка Стэнли предстоящего сезона победителем стала именно «Тампа». И это своего рода намек.

Главным преимуществом «молний» является летучая тройка Стэмкос — Пойнт — Кучеров. Не будет преувеличением сказать, что именно Никита ведет за собой не только эту тройку, но и все нападение «Тампы», а также способствует повышению уровня НХЛ в целом. Такому позавидует даже Сидни Кросби:

Молодой нападающий в прошлом сезоне выиграл все, что только можно: «Арт Росс Трофи», «Тен Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». Кучеров набрал 128 очков (41+87), что стало лучшим результатом в клубе, и помог своей команде выиграть «регулярку» Восточной конференции. И во многом именно его отсутствие из-за травмы сказалось на результате четырех матчей с «Коламбус Блю Джекетс». Что случилось бы, если бы Никита был в строю? Остается только догадываться.

Также одним из основных игроков в обойме Джона Купера уже давно стал другой россиянин — Андрей Василевский. «Русская стена», лучший голкипер прошедшей «регулярки» НХЛ и чемпионата мира — 2019 в Братиславе, обладатель «Везина Трофи». Если бы не Андрей, который вытащил серию буллитов на ЧМ против Чехии, Россия бы вернулась домой без медалей. Нет сомнений, что и в предстоящем сезоне НХЛ Василевский будет творить чудеса в воротах.

«Тампа» является самой успешной командой НХЛ последних лет, но никак не может взять главный трофей лиги. Сезон-2018/19 должен стать для главного тренера клуба Джона Купера уроком на всю жизнь.

Какой бы ни был состав, но все сразу выиграть невозможно. Потому наученный горьким опытом наставник команды должен равномерно распределить силы на следующий чемпионат. И в этот раз «Тампа» способна как минимум дойти до финала плей-офф, потому что в лиге серьезных конкурентов у нее практически нет.

А кто еще?

«Бостон Брюинз»

Одна победа в решающем матче — все, что нужно было сделать «Бостону» в финале Кубка Стэнли прошлого сезона, чтобы завоевать титул. Не хватило совсем чуть-чуть.

При этом команда достойно выступила не только в плей-офф, но и в регулярном чемпионате (3 место — 107 очков). За лето «медведи» не подписали ни одного новичка, рассчитывая, что тот состав, который чуть не стал золотым, сумеет провести сезон так же удачно.

Брюс Кэссиди ставит на зрелость и опыт. Тренер доверяет только самым старшим в команде. Поэтому лидер сегодняшнего «Бостона» — 31-летний канадский нападающий Брэд Маршан, который на своей спине дотащил черно-золотых до финала.

Он стал пятым в списке лучших бомбардиров «регулярки» (100 очков). Кроме него, у бостонцев есть очень молодая связка защитников: Чарли Макэвой (21 год) и Брэндон Карло (22 года). Пока они не успели показать чего-то особенного, но именно на них стоит обратить внимание в новом сезоне. Американские хоккеисты будут выступать в роли второго дыхания и в случае чего подключаться к атаке и помогать Маршану.

Успех «Бостона» вполне реален. В последний раз Кубок Стэнли покорялся команде в 2011 году. Так почему бы не напомнить о себе снова? Ситуация к этому располагает.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Вечный кладезь русских талантов — таков один из старейших клубов НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», который решил серьезно взяться за дело впервые с 1994 года.

«Рейнджерс» затеяли долгожданную перестройку. В команду пришло два топовых защитника: Джейкоб Труба и юный Адам Фокс, желающий играть только за «Нью-Йорк».

Но бенефисом трансферной работы стал переход российской звезды НХЛ Артемия Панарина из «Коламбуса».

В прошлом сезоне он забросил 28 шайб, а в общей сложности набрал 87 очков. Теперь эта ударная сила в руках Дэвида Куинна кажется лучшим подарком, который только можно было представить. «Хлебушек» подписал с «рейнджерами» контракт на $12 млн в год, что сделало его одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги. Такой статус необходимо оправдывать высокой результативностью. Покупка российского форварда означает многое — клуб явно нацелен завоевать главный трофей сезона.