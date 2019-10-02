«Реал» никогда так не выглядел»: Зидану нашли замену

После разгрома в Париже «Реал» снова был в шаге от провала. В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «королевский клуб» принимал «Брюгге» на родном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча, казалось, станет легкой прогулкой для подопечных Зинедина Зидана.

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Но не тут-то было: после финального свистка на табло в Мадриде красовался счет 2:2, которым скорее были довольны не гости, а хозяева. Дубль форварда «Брюгге» Эммануэля Денниса вкупе с чудовищной игрой в воротах буквально уничтожающего свой статус одного из лучших вратарей планеты Тибо Куртуа (в перерыве он даже был заменен на Альфонса Ареола – правда, не из-за двух ошибок, в по причине головокружения и проблем с желудком) могли вновь оставить «Реал» без очков в ЛЧ.

Обошлось: Серхио Рамос и Каземиро спасли мадридцев от поражения, а своего тренера — от возможной отставки. Вряд ли президент клуба Флорентино Перес простил бы Зидану два подряд проигрыша в ЛЧ.

Однако, несмотря на крайне удручающую игру команды и тот факт, что клуб впервые в истории не сумел победить в двух стартовых матчах самого престижного клубного турнира Европы, наставник не теряет оптимизма.

«Конечно, результат матча плох, однако игроки хорошо отреагировали на ситуацию.

Не могу быть удовлетворен исходом первого тайма. Команда никогда так ужасно не проводила 45 минут встречи, но меня обнадежила реакция игроков. У нас была возможность выиграть, но я рад, что удалось заработать одно очко. Первый пропущенный гол — это смех. Однако во втором тайме наше отношение к игре улучшилось, команда больше хотела победить.

Посмотрим, что будет дальше. Да, мы ухудшили свое положение, но будем продолжать бороться», — цитирует AS Зидана, который, судя по сообщениям испанской прессы, может совсем скоро начать искать новую работу.

Да, разговоры об уходе француза ходили еще летом. Тогда наставник «сливочных» был крайне опечален тем, что клуб не подписал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Зидан в шаге от отставки из-за того, что не подписали Погба. Зинедин лично обещал Полю, что он подпишет его в «Реал», и теперь он выглядит неважно. Эти все моменты лишь усилили отсутствие доверия между Зиданом и Пересом», — писал журналист El Pais Диего Торрес.

Также француз, не желающего ограничиваться трансфером звездного Эдена Азара из «Челси», испытывал сильное раздражение от нежелания полузащитника Гарета Бэйла, покидать Мадрид. Ситуация усугубилась еще и благодаря агенту спортсмена Джонатану Барнетту, который не стеснялся в выражениях, комментируя будущее своего клиента.

«Зидан — это просто позор. Говорить так о человеке, который сделал так много для «Реала»! Если Гарет и покинет клуб, то только исходя из собственных интересов. Его трансфер не будет иметь никакой связи с давлением Зидана», — приводил ESPN слова агента Бэйла, в итоге оставшегося в команде.

И пускай летом новости об уходе из «Реала» обуреваемого непониманием руководства специалиста казались абсурдными из-за межсезонья и отсутствия матчей, по которым можно было бы судить о проделанной Зиданом работе, с началом сезона руководству «сливочных» все тяжелее становится мириться с результатами гранда: шаткое лидерство в чемпионате Испании меркнет по сравнению с тем, что показывает клуб в Лиге чемпионов.

Что интересно, французу уже нашли замену. Это тренировавший «Реал» с 2010 по 2013 год Жозе Моуринью может вернуться в Испанию, чтобы вернуть «сливочным» былое величие. Об этом в многочисленных интервью уже признавался и сам португалец, отметая вариант с чемпионатом Италии.

«Не думаю, что мое будущее связано с серией А. Разумеется, «Интер» — мой дом, а Массимо Моратти — мой друг. Думаю, наша история — самая настоящая фантастика. После победы в Лиге чемпионов я уже знал, что возглавлю «Реал». Я не мог отказать мадридскому клубу в третий раз»,

— цитировал Моуринью Goal.com.

Стоит отметить, что в Лиге чемпионов «Реал» на данный момент довольствуется лишь одним баллом и, как итог, занимает непривычное для себя последнее место в турнирной таблице группы А.

В следующем туре «сливочные» в гостях померятся силами с «Галатасараем».