«Посадили ни за что»: откровения Емельяненко о тюрьме

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал подробности дела, по которому он был осужден еще в 2015 году, когда его обвинили в изнасиловании 26-летней домработницы. По данным следствия, эпизод произошел в марте 2014-го. Тогда органы Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) возбудили против спортсмена уголовное дело, подозревая его в совершении преступления по двум статьям: части первой статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и части второй статьи 325 УК РФ (похищение паспорта). Утверждалось, что Емельяненко изнасиловал домработницу, после чего похитил паспорт из ее сумки. Сам спортсмен на допрос в отделении полиции не явился, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

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19 мая 2015 года Симоновский суд Москвы приговорил бойца к 4,5 года лишения свободы, а также оштрафован на 50 тысяч рублей. Защита Емельяненко пыталась обжаловать вердикт суда, но в сентябре того же года Мосгорсуд апелляцию отклонил. В итоге спортсмен был этапирован в Борисоглебскую колонию общего режима (ИК-9, Воронежская область).

Чуть более чем через год Борисоглебский городской суд удовлетворил ходатайство Емельяненко об условно-досрочном освобождении, при этом обязав его отправиться на исправительные работы и удержав со спортсмена 10% от его месячного заработка.

После выхода на свободу спортсмен продолжил свою карьеру в ММА, однако по ситуации со своей судимостью, которая стала для него не первой, высказываться отказывался. Теперь же Емельяненко пролил свет на произошедшие события. Так, по его словам, никакого изнасилования не было.

«Я сидел ни за то, в чем меня обвинили. Я не совершал этого. Мои интересы столкнулись с интересами одних людей, у которых побольше возможностей, чем у меня. Если вспомните: первая проститутка проскочила, все сразу схватились. Потом ее уличили во лжи и закрыли дело. Потом, через какое-то время, появилась вторая. Объясню: если поступает такое заявление, то это — особо тяжкая статья. Человека сразу должны взять под арест. Он не может находиться на свободе. Почему мне вменяли изнасилование? Потому что процесс проходит в закрытом режиме.

Материалы уголовного дела, обвинение не публикуются, не выходят за пределы суда. Вот и все, вот поэтому так и сделали. Не знали, как посадить Емельяненко в тюрьму. Никакого изнасилования не было, это глупости все»,

— цитирует Емельяненко «CЭ».

Комментируя свои слова, 38-летний боец подчеркнул, что дело против него якобы было сфабриковано некими людьми, которым он в свое время «перешел дорогу». При этом он отметил, что речь идет не о лицах из мира единоборств, а также намекнул на то, что проблема возникла из-за разногласий по деньгам.

«Очень известные люди, но с ММА они не связаны. Они и по сей день получают подзатыльники. И тогда получили, и дальше будут. Но уже не от меня, а от жизни», — заявил Емельяненко.

Впрочем, выйдя на свободу, избавиться от статуса скандалиста у бойца не удалось, и он обрел новые проблемы с законом. Так, этой весной он был арестован за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также оскорбления в адрес сотрудников полиции. В конечном итоге суд вынес ему вердикт о лишении водительских прав сроком на полтора года, после чего спустя два месяца боец вновь был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В очередной раз спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения, и за распитие алкогольных напитков ему был выписан штраф.

При этом сам Емельяненко-младший утверждает, что на самом деле не находился за рулем своего автомобиля. Сам он, по его словам, сидел на пассажирском кресле, а водителем оказался его друг Виктор.

«Остановились на центральной улице и чуть-чуть задними колесами выехали за место, где должна быть припаркована машина. Он пошел маме что-то показать, а я остался в машине на пассажирском сидении и уснул. Просыпаюсь от того, что кто-то бьет машину, стучит. Вижу — стоит сотрудник, Виктора нет. Открываю окно. И полицейский начинает со мной матом разговаривать. Рядом стояла бутылка вина, я сделал глоток и говорю ему: «Успокойся, что случилось? Дай я проснусь». Он кричит, ну я ему в той же манере начинаю отвечать, и началось.

Подходит его напарник, видит, что ситуация накалилась. Народ собрался. Напарник уже оттаскивает этого полицейского, но тот продолжает: да сейчас мы тебя здесь, прямо тут. Я еще вина отпил. И напарник говорит: «Слушай, дурак, это же Емельяненко».

Тут полицейский меняется в лице, ножки аж подкосились, включает свой регистратор и говорит: «Здравствуйте! Не могли бы вы, пожалуйста, предъявить документы на машину и водительское удостоверение?» Я ему говорю: «А чего это ты тон сменил так резко? Регистратор включил? А чего я должен давать тебе документы, если я спал на пассажирском сидении?» Вокруг уже толпа собралась, эвакуатор подъехал. Ситуация уже раздулась серьезная. Подбегает какой-то еще полицейский и начинает меня матом оскорблять, моих родных, близких, друзей... Я говорю: «Слушай, животное, я же сейчас выйду». И я выхожу, а он убегает в толпу и подталкивает своих, чтобы меня приняли. Им и нужно было, чтобы я вышел из машины. Вокруг толпа с телефонами, снимают все. И ведь всем ясно было, что меня спровоцировали», — рассказал Емельяненко, еще раз подчеркнув, что автомобилем управлял не он, а вся информация, которая была распространена в СМИ, является искаженной.

Не обошел стороной он и тему с алкоголем. В последнее время боец неоднократно был замечен в состоянии опьянения, однако, по его словам, сейчас он с употреблением спиртного «завязал». При этом пообещать, что в будущем он не «сорвется», не смог.

«Сатана такой хитрый, что ставит подножки тогда, когда человек этого не ожидает. Зачем я буду обещать? Я ни от кого не завишу. Для себя я делаю соответствующие выводы. Сам с собой договариваюсь, а бить в грудь, кому-то что-то доказывать, обещать... Зачем? Проблем у меня нет и не было. Я могу выпить, всегда мог выпить, так же как и ты, и как кто-то другой. Только я, к примеру, делаю это пять раз в году, а кто-то делает это еженедельно. Только они закрываются у себя на кухне, а я делаю это с размахом, на всю катушку, если я гуляю. Я отвечаю за свои поступки», — отметил спортсмен.

В своей карьере ММА Александр Емельяненко провел 36 боев, 28 из которых завершились в его пользу (20 — нокаутом). Последний бой 38-летнего россиянина состоялся 18 августа, когда в Москве состоялся юбилейный турнир WFCA 50, главным боем которого стала встреча Емельяненко с американцем Тони Джонсоном. По итогам трех раундов судьи насчитали ничью решением большинства (28:29, 29:29, 29:29).