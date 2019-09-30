Тренер-шарлатан? Как Кононов обманул «Спартак»

Обманул всех. Даже себя

Олег Кононов вырыл себе яму уже в тот момент, когда согласился прийти в «Спартак». Конечно, отказаться от предложения самого титулованного клуба страны, призывающего тебя установить порядок в команде, сложно. Особенно когда речь идет о том, чтобы прийти туда, где еще недавно рулил тренер, завоевавший первое за 16 лет для красно-белых чемпионство, но затем беззаботно уволенный за неудовлетворительные результаты и «отсутствие тенденции к улучшению». Такой вызов неслабо бьет по собственной самооценке.

Реклама

Вот и Кононов не удержался, сразу же переехав в Москву ставить «Спартаку» легендарный «бесковский футбол» со стеночками, забеганиями и всем остальным, присущим спартаковскому духу. В ноябре 2018-го вокруг команды царила крайне негативная атмосфера, а особенно — со стороны болельщиков, недовольных действиями руководства клуба и некоторых футболистов. И Кононов решил, что ему удастся разбавить этот самый негатив своими обещаниями перестроить команду и улучшить ситуацию, однако все они оказались лишь красивыми словами. Ими тренер, к слову, поначалу разбрасывался очень охотно и, наверное, даже сам не осознавал, что именно он говорит.

«Сколько нужно времени, чтобы поставить мой футбол? 4 месяца», — говорил Кононов за два дня своего официального ухода в «Спартак».

Такая самоуверенность не могла не вызвать сомнения со стороны болельщиков и экспертов, но, с другой стороны, как еще вселить надежду на лучшее, когда результат требуют здесь и сейчас? Наверное, так думал и Кононов, правда, поставил сам себя в тупик, ведь за сказанное нужно отвечать делом. То есть победами.

Ими же 55-летний специалист хотел ответить уже по ходу текущего сезона, но удалось добиться только пяти поражений в шести матчах и вылета из Лиги Европы.

Специально для Кононова в клубе была проведена тотальная чистка и перестройка: избавление от «ненужных» игроков и приобретение новых, кредит доверия и так далее. Пожалуйста, работай, только дай результат. По сути то, что должен был получить Массимо Каррера, получил именно Кононов. Но данное ему доверие он так и не оправдал.

Матч с «Оренбургом», ставший для него последним, оказался и весьма показательным. Нелицеприятный и даже грубый призыв фанатов «Спартака» в адрес Кононова наконец покинуть клуб и уйти далеко и надолго слышали, наверное, все жители ближайших к «Открытию Арене» районов, а также все, кто наблюдал за игрой по телетрансляции. Это было уже крайней точкой кипения — терпение лопнуло даже у тех, кто поддерживал Кононова до последнего. Такой агрессии не было, наверное, со времен Мурата Якина, но даже тогда, попрощавшись со швейцарцем, обошлось без каких-либо резких слов в спину, чего Кононов избежать не сможет уж точно.

Так и для чего в итоге это все было? Олег Кононов ввел в заблуждение не только всех вокруг, но и самого себя в первую очередь.

«Я разберусь. У меня все под контролем. Команда на тренировках получает удовольствие от игры. Сейчас проиграли — не страшно, потом выигрываем. Мы работаем», — всякий раз оправдывался тренер.

Но непонятно, зачем. По одному лицу Кононова было отчетливо видно, что человек откровенно мучается от всего: своей работы, своей ситуации, постоянного давления. Однако он явно был готов к этому. По крайней мере, тренер, только придя в «Спартак», сразу сказал, что отдает отчет тому, на какие условия соглашается. Но, видимо, не совсем.

Предательство

Персона Олега Кононова должна была вызвать сомнения как минимум после его ухода из «Арсенала». Тула изначально не хотела отпускать своего тренера, ведь тогда пришлось бы срочно искать замену прямо по ходу сезона, а в клубе к такому раскладу не были готовы. Впрочем, Кононова это особо не волновало — со «Спартаком» он договорился едва ли не сразу после отставки Карреры, а первые переговоры и вовсе провел в период, когда итальянец еще руководил командой.

Сладкий кусочек красно-белого торта настолько затмил разум Кононову, что ему было совершенно неважно, каким образом совершить свой переезд в Москву, главное — довести сделку до конца. В итоге туляки умудрились развести «Спартак» на немаленькую сумму денег в качестве компенсации.

Возглавив красно-белых, Кононов не только стал разбрасываться обещаниями и многочисленными интервью перед журналистами и болельщиками, но и пытался расположить к себе футболистов. Некоторых из них в итоге тренер откровенно предал.

Уход Сальваторе Боккетти, Александра Самедова, Романа Еременко, Ивелина Попова и ряда других игроков, наверное, вытекал из всей логики на фоне дальнейших расставаний с Дмитрием Комбаровым и Денисом Глушаковым, но явно не в том формате, который в итоге применили в «Спартаке». Как говорил тот же Самедов, изначально Кононов без устали твердил ему, что рассчитывает на помощь опытного хавбека, что видит для него применение в команде, однако в итоге способствовал тому, чтобы руководство втихую расторгло с Александром контракт.

Ложь, лицемерие, предательство — явно не такие ассоциации желал иметь Кононов, но сделал все своими руками для того, чтобы добиться этого.

А был ли тренер?

«Прибыл тренер к нам из Тулы, он не выиграл ничего», — пожалуй, весьма красноречивая песня про Олега Кононова, отражающего всю его сущность как специалиста. Заработать себе имя Кононов смог еще в «Краснодаре», где проработал чуть больше трех лет. Единственный успех, которого он добился вместе с «быками», это первая в истории клуба бронзовая медаль Российской премьер-лиги. Большинство любителей футбола и экспертов постоянно твердят, мол, Кононов сумел построить в «Краснодаре» красивый и комбинационный футбол, а на багаже тренера команда играет до сих пор. Правда, на вопрос о том, что же конкретно такого классного поставил Кононов, ответа почему-то не следует. Многие попросту забывают, что «Краснодар» в принципе уникальный в современном российском футболе клуб, где все решения принимает далеко не главный тренер, а Сергей Галицкий, играющий в Football Manager в режиме реального времени. Все остальные в этой системе просто марионетки, потому говорить о каком-то вкладе Кононова, наверное, бессмысленно.

Где он был раньше? Разве, получив от болельщиков «Карпат» негласное звание почетного гражданина Львова и выиграв второй по силе дивизион Украины вместе с «Севастополем», Кононов продемонстрировал свой тренерский гений? Раз так, то почему этого не удалось сделать в грозненском «Ахмате», откуда его выгнали спустя пять месяцев после приглашения? Или как объяснить тот факт, что после ухода Кононова из «Арсенала» тульский клуб наоборот заиграл еще лучше и даже выдал 11-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате?

Либо Кононов оказался слишком высокого мнения о себе, либо в «Спартаке», раздумывая, как избавиться от Карреры, совсем забыли подумать о хотя бы равноценной итальянцу замене. Или и то, и другое.

Чуть менее чем за год работы в московском клубе Кононов так и не сумел показать хотя бы часть своих идей. Сказать, во что играл «Спартак» все это время, не может никто. Наверное, даже сам Кононов. Символично, что из всех тренеров в истории красно-белых, которые продержались на своем посту как минимум 36 матчей, именно Олег Кононов стал худшим.

Трусость

Понятно, что для руководства «Спартака» Олег Кононов стал едва ли не идеальной кандидатурой хотя бы потому, что этот тренер был удобным во всех смыслах: не спорит, не ставит ультиматумов, берет огонь на себя, а в случае провала расстаться с ним будет проще простого. Бесхребетность и слабый характер Кононова отмечалась на протяжении всего периода его работы в «Спартаке», а прозвища вроде «пиджака» и «мямли» прицепились к нему еще на долгое время. Самое главное — предпосылок для того, чтобы избавиться от такого клейма, нет вообще.

У Кононова не хватило силы духа потребовать от руководства нужных ему игроков, он довольствовался лишь тем, что дают. Не стал настаивать на сохранении тех футболистов, которые, вероятно, были нужны ему, но на стремление клуба расторгнуть контракты с ними был вынужден ответить согласием. У тренера не хватило воли взять всю вину за провальные результаты на себя, и он просто предпочел искать любые отговорки и оправдания.

В конце концов, у Кононова не хватило мужества выйти и объявить о своем добровольном уходе.

В официальном заявлении «Спартака» говорится, что тренер подал заявление об отставке по собственному желанию, ряд источников же утверждает, что решение об увольнении еще по ходу матча с «Оренбургом» приняло руководство московского клуба. Впрочем, это не отменяет того факта, что Кононов показал себя с худшей стороны. У него был шанс найти понимание со стороны болельщиков и представителей СМИ, но обязательные послематчевые флеш-интервью и пресс-конференцию он проигнорировал, заставив журналистов сидеть в ожидании хотя бы пары слов более часа. С болельщиками он также не стал общаться и, выйдя со стадиона, быстро направился в автомобиль.

Классический Федун

Конечно, было бы очень просто обвинить во всех бедах одного человека, которому и так приходится каждый день выслушивать о себе не самые приятные отзывы. Однако в данном случае Олег Кононов стал лишь частью системы, которую выстроил Леонид Федун.

С 2003 года, когда он приобрел контрольный пакет акций московского клуба, в «Спартаке» сменилось аж 12 тренеров. Дольше всех продержался Валерий Карпин, входивший в красно-белую реку дважды.

Тренерская чехарда уже давно дала понять, что причины многолетних провалов заключаются далеко не только в тех, кто руководит командой с кромки поля. Случай с Массимо Каррерой, завоевавшим долгожданные золотые медали и Суперкубок России, стал исключением — такого триумфа не ждал абсолютно никто.

Невозможно ставить цель выигрывать все подряд, при этом откровенно мешая рабочему процессу. Клуб даже сейчас умудрился испортить и без того убогую ситуацию: дав Кононову возможность провести предсезонную подготовку и уволив его только в середине осени, он автоматически загубил команде целый сезон. Да, от тренера «Спартак» избавился, но пожертвовал ради этого всем календарным годом. Сейчас команда ни на что не рассчитывает и никакие цели перед собой снова не ставит.

В очередной раз делая заявление об огромном кредите доверия, Федун убирает своего подчиненного спустя несколько дней. И Кононов в данной схеме исключением не стал: ему давали время до декабря, но после высказывания владельца «Спартака» был уволен уже спустя 12 дней. По такому же пути в свое время прошли Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера, Валерий Карпин, Мурат Якин и, конечно, Унаи Эмери, который был уволен всего через пять дней после того, как ему пообещали дать возможность отработать свой контракт до конца. Вот и теперь СМИ сообщают о множестве вариантов того, кому теперь будет поручено рулить «Спартаком». Называются имена как того же Карпина и даже Андрея Тихонова, так и Дженнаро Гаттузо и Курбана Бердыева. Не исключается и вероятность возвращения Карреры.

Но все это остается топтанием на одном месте, чередующимся полученными ударами граблями по лбу.

В мае 2015-го Леонид Федун сделал сенсационное заявление о том, что покидает пост председателя совета директоров «Спартака», оставив управление клубом «профессионалам». Правда, по факту ничего так и не изменилось. Перед началом этого сезона он уже объявил о намерении в 2023 году передать клуб болельщикам полностью под их контроль. Но стоит ли воспринимать такие заявления всерьез? Время покажет.