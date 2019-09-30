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Провокация или ошибка? Песня Меладзе возмутила грузин

Сборная Грузии по регби пожаловалась на провокацию на Кубке мира

Сборная Грузии по регби после матча с Уругваем раскритиковала организаторов Кубка мира в Японии. Во время игры на стадионе неоднократно звучали отрывки из композиции Валерия Меладзе, и главный тренер и капитан грузинской сборной пожаловались на провокацию.

Сборная Грузии по регби выступила с резкой критикой в адрес организаторов Кубка мира, который проходит в Японии. По словам главного тренера команды Милтона Хейга, а также капитана «лело» Джабы Брегвадзе, во время игры с Уругваем работники стадиона неоднократно провоцировали грузин, включая на арене отрывки из композиции российского певца и артиста Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня» после каждой удачно реализованной попытки грузинскими регбистами.

«Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу четко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия. У нас разный язык, разная культура… Было бы хорошо, если бы Международный совет регби проявил больше внимания по отношению к этому вопросу»,

— заявил Хейг.

Брегвадзе в свою очередь выступил с требованием в адрес организаторов в дальнейшем не использовать российскую музыку на матчах сборной Грузии. Он также подчеркнул, что Меладзе, несмотря на свое грузинское происхождение (артист родился в Батуми, но в настоящее время проживает в России), не должен ассоциироваться с этой страной.

«Хочу воспользоваться моментом и обратиться к персоналу, который занимается организацией матчей. Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», — сказал Брегвадзе.

Матч Грузия — Уругвай в рамках второго тура группового этапа Кубка мира завершился победой «лело» со счетом 33:7. Самым результативным игроком встречи стал Тедо Абзханадзе, набравший восемь очков. При этом свой первый матч сборная Грузии проиграла команде Уэльса со счетом 14:43, которая на данный момент является лидером группы C с девятью баллами. Грузины же располагаются на третьей строчке, набрав пять баллов. Причем после поражения от валлийцев наставник «лело» рассказал о намерении прекратить свою работу на посту главного тренера грузинской сборной, который он занимает с 2011 года. По словам 55-летнего новозеландского специалиста, он освободит свое место по окончании Кубка мира — а именно после 2 ноября.

«Грузия была моим домом, поэтому процесс переезда будет по-своему трудным. Но у всего есть свое начало и конец. Я искренне верю, что мое время на этом месте прошло. Игрокам нужен наставник. Я уйду, чувствуя себя довольным за проделанную работу»,

— заявил Хейг.

Примечательно, что о своем намерении покинуть пост главного тренера грузинской сборной новозеландец объявил еще в 2017 году, однако тогда подопечные специалиста убедили его остаться хотя бы до Кубка мира в Японии.

«Я чувствовал, что не до конца выполнил возложенные ожидания. Если бы пропустил два года перед Кубком мира, то наверняка подвел людей. Поэтому, когда мы вышли вместе с женой из комнаты, она повернулась и сказала мне: «Мы никуда не едем». В глубине души я знал, что принял правильное решение», — подчеркнул Хейг, отметив, что после своего ухода из сборной Грузии он возглавит японский клуб «Сантори».

Возвращаясь к теме отношений грузинской сборной с Россией, нельзя не вспомнить эпизоды, произошедшие летом накануне Кубка мира.

Поводом для конфликта стали столкновения, произошедшие в Грузии после визита российских депутатов в Тбилиси. Тогда, 20 июня, Сергей Гаврилов о время заседания Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера грузинского парламента и начал говорить на русском языке, что вызвало крайне негативную реакцию со стороны грузинов. В частности, представители Грузии назвали данный поступок провокационным и организовали антироссийские акции, вследствие которых президент России Владимир Путин был вынужден подписать указ о запрете авиасообщения с Грузией, а также поручил организовать срочный перевоз российских граждан домой.

Политические взаимоотношения двух стран не смогли не повлиять на, в том числе, и спорт. Так, грузинские регбисты провели несколько антироссийских акций. Например, Реваз Бродзели и Саба Илуридзе, выступавшие за московскую «Славу», во время матча чемпионата России с «Кубанью», отметили успешное действие, закрыв глаз рукой. Данный жест был воспринят как солидарность с грузинскими гражданами, а именно — одной девушкой, которая потеряла глаз в ходе столкновений в Тбилиси.

За данную провокацию руководство «Славы» немедленно расторгло контракты с грузинскими регбистами, а также оштрафовало их на 400 тысяч рублей каждого.

Интересно, что Бродзели впоследствии принес извинения, подчеркнув, что его якобы неправильно поняли.

«Я понимаю, что на регбийном поле главное — игра и недопустимы жесты, которые могут быть неправильно поняты. Впредь такое не повторится. Я счастлив играть в России, мне кажется, я нашел общий язык с моими партнерами по «Славе», команда набрала приличный ход, и я бы очень хотел продолжить борьбу за медали чемпионата России именно здесь», — приводит слова Бродзели пресс-служба клуба.

Илуридзе же, выступивший вместе с Бродзели с политическим жестом, извинения приносить не стал, наоборот, отметив, что за период его пребывания в России с ним «случилось много неприятных вещей».

В конечном итоге, товарищеский матч Грузия — Россия, запланированный на 21 августа в Тбилиси, был отменен. Как заявили в Федерации регби России, проводить данную встречу было нецелесообразно.

«После распада СССР сборные России и Грузии по регби ежегодно встречаются в рамках чемпионата Европы, и в тех случаях, когда матч проходит на территории Грузии, он всегда сопровождается крайне неуважительным отношением к игрокам сборной России и гимну России со стороны грузинских болельщиков. Уважение к сопернику — краеугольный камень нашей игры, однако в матчах с Грузией мы этого не наблюдаем. Грузинские болельщики регулярно освистывают нашу сборную, не встают и скандируют «Украина» во время исполнения гимна, выкрикивают враждебные лозунги, и все это на битком забитом стадионе. Российские болельщики никогда не ведут себя так», — заявил экс-глава организации Мамука Лосаберидзе.