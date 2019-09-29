Борьба без флага: Ласицкене бьется за золото на ЧМ. LIVE

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финала по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике! Фавориткой этих соревнований является россиянка Мария Ласицкене. Правда, выступает она под нейтральным флагом, поскольку Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) все еще не восстановили в правах — отстранение из-за обвинений в допинге длится уже с 2015 года.