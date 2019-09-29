Борьба без флага: Ласицкене бьется за золото на ЧМ. LIVE

Старт-лист участниц:
Напомним, что вчера золотую медаль выиграла россиянка Анжелика Сидорова. Правда, в медальном зачете ее победа не отобразилась. Даже в графе «нейтральные спортсмены». Напомним, что из-за допинг-скандала наши атлеты выступают без российского флага.
Сами соревнования запланированы на 20.30 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финала по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике! Фавориткой этих соревнований является россиянка Мария Ласицкене. Правда, выступает она под нейтральным флагом, поскольку Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) все еще не восстановили в правах — отстранение из-за обвинений в допинге длится уже с 2015 года.