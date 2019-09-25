Легкоатлеты бегут из России: к чему привело отстранение федерации

Окончательное отстранение

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) поддержал решение в 12-й раз подряд продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Ранее такую же позицию высказывала рабочая группа ИААФ, которая занимается изучением ситуации в российской легкой атлетике и оценивает возможность ее восстановления в правах. Кроме того, такой вердикт поддержал еще один важный орган — совет ИААФ.

«ВФЛА все еще не выполнила все критерии, необходимые для восстановления своего статуса, и рабочая группа ИААФ рекомендовала продлить отстранение организации, а совет единогласно одобрил эту рекомендацию»,

— говорил 23 сентября глава рабочей группы Руни Андерсен на специальной пресс-конференции.

Теперь же это решение стало окончательным, поскольку его подтвердил и конгресс Международной ассоциации.

Напомним, три главных пункта дорожной карты для возвращения полноты прав ВФЛА изначально звучали так:

1) восстановление Российского антидопингового агентства — РУСАДА (выполнено, но пока условно),

2) предоставление экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории (данные передали, но у WADA возникли сомнения в их подлинности);

3) признание российскими властями выводов из докладов Ричарда Макларена и Самуэля Шмидта о наличии государственной системы поддержки допинга (естественно, не выполнено).

Как нетрудно догадаться, соблюдение всех этих трех критериев практически невозможно — особенно последнего. К тому же недавно серьезные проблемы вновь возникли с первыми двумя.

В ходе перепроверки базы данных из Московской лаборатории эксперты WADA обнаружили, что они отличаются от тех, что ранее предоставил им информатор Григорий Родченков.

В частности, некоторые положительные результаты допинг-проб исчезли. России дали три недели, чтобы объясниться и ответить на 30 вопросов в связи с этими несоответствиями.

Из-за сомнений в правдивости предоставленных данных под угрозой оказалось и РУСАДА, которое было восстановлено в правах всего год назад.

WADA сообщило, что уже начало процедуру лишения Российского агентства полноценного статуса. Если будут обнаружены доказательства фальсификации базы данных, то нового отстранения не избежать.

Неудивительно, что на таком фоне было продлено и отстранение ВФЛА.

Прощаемся с Олимпиадой?

Таким образом, главный руководящий орган отечественной легкой атлетики по-прежнему не признается на международном уровне, его представители не имеют права занимать должности в органах ИААФ, а российским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях.

Единственным выходом остается подавать индивидуальные заявки на участие в турнирах — как бы не от России, а лично от себя, под нейтральным флагом.

Самый статусный турнир в преддверии Олимпийских игр в Токио 2020 года — чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 27 сентября по 6 октября 2019-го, — отечественные легкоатлеты также проведут в нейтральном статусе.

Если так продолжится дальше, то и на самой Олимпиаде россияне вновь будут выступать без родного флага — если их туда, конечно, допустят.

Международный олимпийский комитет (МОК) имеет право отказать в приглашении на Игры абсолютно любому спортсмену без объяснения причин — просто на основании подозрений. Так, зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане — 2018 пропустили многие известные атлеты, вроде Антона Шипулина и Виктора Ана, а доказательства их вины в каких-либо нарушениях так и не были озвучены. До сих пор нет даже формулировок обвинений — спортсмены не попали на главный старт четырехлетия просто потому, что так решил МОК.

Теперь такая же судьба грозит легкоатлетам, многие из которых уже сталкивались с подобной проблемой, когда были вынуждены пропустить Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Тогда допинговый скандал вокруг российского спорта разгорелся с особой силой из-за публикации доклада Ричарда Макларена, который заявил о том, что в стране якобы существует государственная поддержка допинга.

В итоге ИААФ от греха подальше не пустила на Олимпиаду никого из российских спортсменов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая тренировалась в США. Неудивительно, что в преддверии Токио-2020 ведущие легкоатлеты страны уже задумались об отъезде за границу.

«В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет.

Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров»,

— написала в своем инстаграме звезда прыжков в высоту Мария Ласицкене. — Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Играх. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена».

Марии ответил другой знаменитый российский легкоатлет — Сергей Шубенков, который специализируется в беге с барьерами. Как оказалось, у него другое мнение.

«А в России ты недоступна для международного контроля, что ли?» — спросил спортсмен в комментариях к посту Ласицкене.

Однако девушка спокойно парировала:

«Думаю, ты прекрасно помнишь Рио. Мы были в пуле ИААФ, были доступны на территории России… И никуда не поехали. Как думаешь, что случится сейчас при точно такой же ситуации?»

После этого Шубенков философски заключил, что произойти может «все что угодно», хотя он и не верит, что можно «войти в одну реку дважды».

Масштабные последствия отстранения

Отстранение ВФЛА, которое так напрягает спортсменов, чиновников, болельщиков и даже РУСАДА, длится уже с ноября 2015 года.

Именно тогда Хайо Зеппельт снял документальный фильм Top-secret Doping: How Russia makes its Winners («Секретный допинг: как Россия добивается побед»), в котором заявил о якобы массовом употреблении допинга в стране, получив подтверждение из уст Юлии Степановой — не известной широкой публике отечественной бегуньи, которая показывала средние результаты, но в интервью заявила, что принимала допинг.

Этим фильмом заинтересовалось WADA, которое после ряда расследований решило отнять у ВФЛА полноценный статус.

За четыре года отстранения в России не было проведено ни одного международного турнира и резко упал интерес к легкой атлетике. Как отметил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, это вид спорта начали покидать перспективные атлеты и наставники.

«Около тысячи тренеров ушли в другие виды. Особенно этот отток идет среди тренеров молодого возраста, так как

все меньше детей и подростков идут в легкую атлетику, а у родителей на слуху только допинговые страшилки, что вся легкая атлетика пропитана допингом.

Мы в России потеряли за эти годы 17 тысяч спортсменов молодежного и подросткового возрастов», — приводит слова функционера ТАСС.

Кроме того, от ВФЛА отвернулись многие спонсоры, в связи с чем организации стало сложнее выполнять свои финансовые обязательства — в том числе и перед ИААФ, которая требует покрывать все свои расходы на расследование допингового скандала в России.