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Надежда Квята: гонка на Гран-при России. LIVE

«Формула-1». Гран-при России. Гонка. ОНЛАЙН

В Сочи продолжается Гран-при России «Формулы-1». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки, в которой принимает участие Даниил Квят.
Трансляция
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13:55

В сегодняшней гонке примет участие российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят.

13:45

Заезд стартует в 14.10 по московскому времени.

13:40

Добрый день, уважаемые любители автоспорта! Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции гонки на Гран-при России.