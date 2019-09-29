Надежда Квята: гонка на Гран-при России. LIVE

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Трансляция
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13:55
В сегодняшней гонке примет участие российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят.
13:45
Заезд стартует в 14.10 по московскому времени.
13:40
Добрый день, уважаемые любители автоспорта! Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции гонки на Гран-при России.