Выкинут из турнира? За что хотят исключить «Ливерпуль»

Не самые приятные известия приходят поклонникам «Ливерпуля» с Туманного Альбиона: «красные» могут быть исключены из Кубка английской лиги. Об этом сообщил The Athletic со ссылкой на анонимный источник.

Всему виной — матч 1/16 финала турнира с «Милтон-Кинс Донс», в котором за «мерсисайдцев» сыграл футболист, не удовлетворявший критерии регистрации для участия в соревновании. Имя игрока пока не разглашается.

«Ливерпуль» тогда одержал гостевую победу со счетом 2:0: отличились Джеймс Милнер и Ки-Ян Хувер.

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На столь расплывчатую формулировку обвинения в стане команды отреагировали оперативно: официальная позиция клуба будет лишь тогда, когда расследование неприятного инцидента подойдет к концу.

«Клуб знает о потенциальной административной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими футбольными органами, чтобы установить факты в этом вопросе. Клуб не будет давать комментариев по этой ситуации до тех пор, пока этот процесс не будет завершен», — отметил источник из «Ливерпуля».

Стоит отметить, что в случае, если вина «красных» будет доказана, клуб может быть оштрафован либо исключен из Кубка лиги.

В контексте возможных санкций по отношению к «мерсисайдцам» нельзя не вспомнить о другой похожей теме, будоражащей спортивную общественность на протяжении последней недели.

22 сентября разгорелся очередной допинговый скандал вокруг Российского антидопингового агентства, из-за которого могут пострадать не только олимпийская команда, но и футбольная сборная России. Так, по информации The Telegraph, ее могут даже не допустить до чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Изначально британское издание сообщало о возможном отстранении России от участия в летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Предполагаемый запрет связан с проверкой Всемирным антидопинговым агентством (WADA) данных Московской антидопинговой лаборатории, полученных международной организацией в начале года. Проверка якобы показала, что в последние 18 месяцев материалы подвергались манипуляциям ради сокрытия факта исторического и системного употребления допинга российскими спортсменами.

«Россию ждет полная изоляция от всего спортивного мира после того, как следователи из экспертной группы WADA обнаружили махинации с допинг-пробами со стороны РУСАДА. Россияне обязаны в ближайшие три недели убедить WADA в своей невиновности, иначе их спортивное будущее будет подвергнуто серьезным сомнениям. В случае же, если подозрения WADA подтвердятся, то России будет запрещен доступ не только к Олимпийским играм в Токио, но и футбольному мировому первенству в Катаре»,

— утверждают британские журналисты, подкрепляя свою позицию заявлением WADA о том, что теперь у России есть три недели на подготовку ответ по поводу выдвинутых обвинений.

В Российской футбольном союзе (РФС) же молниеносно дали понять, что обвинения европейских коллег беспочвенны.

«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», — приводил слова директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова «Чемпионат.com».

Того же самого мнения придерживается и депутат Игорь Лебедев: он уверен, что подобные расследования — ни что иное как очередная провокация.

«Мы понимаем, что это очередное проявление чистой политики и проявление очередной попытки давления на Россию, чтобы нас заставить принять то или иное политическое решение. Мы живем в таком мире, что нужно привыкать сопротивляться. Давайте дождемся официальных итогов расследования, тогда и будем либо призывать наказать виновных, либо торжествовать, что правда на нашей стороне»,

— приводит слова Лебедева «Чемпионат».

Как итог, нельзя не заметить, что рано делать выводы относительно описанных выше ситуаций. Обвинения «Ливерпуля» не имеют достаточной аргументации (по сути, доказательств и вовсе нет), тогда как информация о недопуске россиян на Олимпиаду и катарский мундиаль остается на уровне слухов в британских СМИ. Ведь одну из главных ролей в этом деле играет WADA, которое на данный момент не вынесло ни одного утверждения о том, что отечественные атлеты могут остаться без Олимпиады и чемпионата мира.