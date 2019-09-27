онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Вновь испортит машину? Квят тренируется в Сочи. LIVE

«Формула-1». Гран-при России. Свободная практика 3. ОНЛАЙН

В Сочи проходит этап Гран-при «Формулы-1». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьей свободной практики.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
12:11

Пока что кроме Албона на трассе присутствуют еще и Норрис с Расселлом.

12:10

Еще несколько кругов проехал Албон, и показывает таиландский гонщик новое время — 1.35,950.

12:09

Хюлькенберг и Райкконен вышли на трассу. Предпочли начать тренировку с «хардовой» резины.

12:08

Для Квята этот этап Гран-при начинается крайне неудачно. Во время первых свободных заездов он повредил свой болид, после чего начались проблемы в топливной системы. Во второй свободной практике у Даниила была повреждена система, отвечающая за выключение двигателя.

12:06

Албон ставит время — 1.37,881.

12:05

Не успел Квят стартовать, как сразу же пожаловался на проблемы с машиной. Сказал своей команде по радиосвязи, что имеются проблемы при переключении передач вниз пожаловался. Вернулся в бокс россиянин.

12:02

Даниил Квят вышел на трассу. Также выехали Ландо Норрис, Александер Албон и Пьер Гасли, партнер Квята по «Торо Россо».

12:00

Тренировка стартовала!

11:57

Позднее сегодня же пройдет квалификационная гонка. Итоговый заезд пройдет завтра, 29 сентября.

11:55

Накануне состоялись первые тренировочные заезды. По итогам второй свободной практики лучший результат показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят оказался только 12-м.

11:50

Старт заездов запланирован на 12.00 мск.

11:45

Здравствуйте, уважаемые любители «Формулы-1»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция третьей свободной практики на Гран-при Сочи.