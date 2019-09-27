Вновь испортит машину? Квят тренируется в Сочи. LIVE

Пока что кроме Албона на трассе присутствуют еще и Норрис с Расселлом.
Еще несколько кругов проехал Албон, и показывает таиландский гонщик новое время — 1.35,950.
Хюлькенберг и Райкконен вышли на трассу. Предпочли начать тренировку с «хардовой» резины.
Для Квята этот этап Гран-при начинается крайне неудачно. Во время первых свободных заездов он повредил свой болид, после чего начались проблемы в топливной системы. Во второй свободной практике у Даниила была повреждена система, отвечающая за выключение двигателя.
Албон ставит время — 1.37,881.
Не успел Квят стартовать, как сразу же пожаловался на проблемы с машиной. Сказал своей команде по радиосвязи, что имеются проблемы при переключении передач вниз пожаловался. Вернулся в бокс россиянин.
Даниил Квят вышел на трассу. Также выехали Ландо Норрис, Александер Албон и Пьер Гасли, партнер Квята по «Торо Россо».
Тренировка стартовала!
Позднее сегодня же пройдет квалификационная гонка. Итоговый заезд пройдет завтра, 29 сентября.
Накануне состоялись первые тренировочные заезды. По итогам второй свободной практики лучший результат показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят оказался только 12-м.
Старт заездов запланирован на 12.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители «Формулы-1»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция третьей свободной практики на Гран-при Сочи.