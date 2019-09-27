«Не мог больше терпеть»: внезапная смерть олимпийской надежды США

Мир спорт поразила внезапная гибель восходящей звезды сборной США — дзюдоиста Джека Хаттона, который был одной из главных американских надежд в преддверии Олимпийских игр в Токио — 2020.

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«С очень тяжелым сердцем сборная США объявляет о неожиданном уходе члена нашей национальной команды Джека Хаттона. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, товарищам по команде, тренерам и друзьям.

Джек был одним из лучших дзюдоистов Америки, многократным призером соревнований по всему миру.

Он навсегда оставил след в памяти всех, кто имел честь его знать, и никогда не будет забыт», — говорится в заявлении Федерации дзюдо США.

Улыбчивый парень всего неделю назад отметил 24-летие, получив именной торт и множество поздравлений в своем родном клубе — Pedro's Judo Center в Массачусетсе, где он тренировался последние четыре года.

Теперь в сообществе этого спортивного центра в фейсбуке висит объявление о дате похорон Джека.

«С глубокой скорбью мы сообщаем вам о неожиданном уходе нашего ученика, партнера по команде, брата и друга — Джека Хаттона. Он мечтал войти в олимпийскую команду США на Играх — 2020 и был не только сильным спортсменом, но и добросердечным человеком, прекрасным во всех отношениях, настоящим примером для учеников по всей стране», — говорится в записи Pedro's Judo Center.

Примечательно, что ни в одном объявлении не сообщается о том, из-за чего наступила внезапная смерть кандидата в сборную США. В самом конце траурного поста его спортивного клуба есть лишь намекающая приписка: «Если вы боретесь с депрессией или испытываете психологические проблемы, пожалуйста, поговорите с кем-нибудь или позвоните на указанный номер».

Судя по всему, необходимость доказывать свое право поехать на Олимпиаду производила серьезное давление на молодого спортсмена, что могло негативно отражаться на его здоровье — особенно на фоне высоких нагрузок предолимпийского года.

В некрологе по Хаттону, выложенном на сайте Judoinside.com, отмечалось, что в последнее время борьба за путевку в Токио занимала все мысли атлета. Ставки были высоки, но и шансы реальны.

В своем фейсбуке юноша даже выкладывал новость о том, что он попал в квалификационную зону Игр-2020 и имеет возможность отобраться на главные старты четырехлетия.

«Впереди еще долгий путь в Токио. Дивизион до 81 кг полон талантами, и Джек нуждается в большой поддержке, чтобы преодолеть все трудности. Мы будем поддерживать Джека в его стремлении представить США на Олимпиаде!» — говорилось в посте.

Хаттон и вправду был одним из сильнейших молодых дзюдоистов США. В его послужном списке — серебро Гран-при в Анталии 2018 года, бронза Гран-при в Загребе 2017-го, победа на Панамериканском чемпионате — 2017.

Кроме того, спортсмен становился чемпионом США среди юниоров и дважды побеждал в национальном первенстве среди взрослых — в 2016 и 2018 годах, а также становился бронзовым призером — в 2013 и 2015-м.

Правда, последние результаты Джека не очень радовали: в июле он проиграл россиянину Аслану Лаппинагову на этапе Гран-при в Монреале и остановился в шаге от пьедестала — на четвертом месте,

а в августе стал лишь пятым на Панамериканских играх в Лиме. Возможно, это было одной из причин его переживаний и последующего недомогания. Кроме того, юноша постоянно испытывал давление со стороны своего окружения, о чем сообщил анонимный автор некролога с заголовком «Смерть Хаттона — это тревожный звонок для всех атлетов».

«Насколько мне известно, атмосфера в семье и на тренировках была нездоровой, и Джек принимал все это близко к сердцу. Тем не менее он обладал сильным терпением.

Стать лучшим сложно, а оставаться на этом уровне еще сложнее. Джек боролся, но никто не знает, как много сил он отдавал. Его уход должен стать тревожным звонком, чтобы мы задумались о качестве той жизни, которую ведут многие атлеты. Совсем недавно так же неожиданно скончался бывший чемпион мира Крэйг Фэллон (ему было 36 лет. — «Газета.Ru»).

Джек мог позвонить любому с просьбой о помощи, но не захотел, потому что думал, что не заслуживает этого. С ним все было в порядке, но он просто не мог больше терпеть»,

— считает автор некролога.

Также в статье отмечалось, что на Хаттона возлагались большие надежды в связи с его выходом на топовый взрослый уровень, о чем ему постоянно напоминали.

«Этот план был больше, чем сам Джек», — предполагает автор.

Кроме того, в некрологе говорится, что Хаттон всю жизнь посвятил дзюдо и мог проводить серьезные поединки почти каждую неделю.

«Мы не знаем, что творилось у Джека в голове — даже самые близкие друзья. Даже если бы он добился своих целей, может быть, случилось бы то же самое»,

— таким печальным выводом заканчивается статья.