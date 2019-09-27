47 штрафов и слежка за женой: что творится с Кокориным и Мамаевым

Неожиданный штраф Кокорина и занятия с молодежкой

Александр Кокорин уже окончательно вернулся к нормальной футбольной жизни — только вот не с основной командой «Зенита», а с молодежкой — «Зенитом-2», который выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Главный тренер этой команды Владислав Радимов уже поприветствовал Кокорина, выложив в инстаграм их совместную фотографию с подписью «Он вернулся!».

В «Зените-2» играют юные футболисты, которые могут в будущем дорасти до высокого уровня, а пока шлифуют свое мастерство в баталиях с клубами вроде владимирского «Торпедо» и «Псков-747».

Впрочем, есть учесть, что Кокорин не играл профессионально около года, да и любительских матчей за время заключения у него накопилось всего несколько из-за проблем с травмированным коленом, то и занятия в составе молодежки могут стать для него серьезным испытанием.

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Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что нападающий пока в основном тренируется по индивидуальной программе — то есть не выполняет такую же нагрузку, что игроки «Зенита-2», лишь время от времени присоединяясь к команде.

Однако уже совсем скоро форвард может влиться и в основной коллектив «Зенита». Гендиректор клуба Медведев заявил, что Кокорина могут включить в состав команды на товарищеский матч во время осенней паузы на игры национальных сборных — в октябре или ноябре.

«В товарищеских матчах нет никаких ограничений. Если Кокорин будет готов, то почему бы не сыграть? Но пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза»,

— приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, нападающий пока даже в теории не может принимать участия в официальных матчах «Зенита», поскольку он вышел из колонии 17 сентября, когда летнее трансферное окно давно закрылось и срок регистрации игроков в командах подошел к концу.

А заявить футболиста в его отсутствие клуб не мог, поскольку его контракт с «Зенитом» истек 30 июня и продлить его удалось только 16 сентября — перед самым выходом на свободу.

Питерцы отправляли заявление в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой позволить им дозаявить Кокорина, но получили отказ. Апелляцию на этот вердикт сине-бело-голубые подавать не стали.

«В любом юридическом разбирательстве нет гарантии успеха, — объяснил такое решение Медведев. — Сейчас Александр работает по индивидуальному плану, будет готовиться».

Новое соглашение Кокорина с клубом, кстати, действует лишь до конца сезона-2019/20. В случае, если игрок так и не выйдет на прежний уровень после годичного пребывания за решеткой, питерцы легко с ним попрощаются. К тому же зарплата форварда стала гораздо меньше по сравнению с прошлыми годами: по информации ФАН, сумма составляет 800 тысяч евро в год, а ранее она равнялась 3,5 млн евро.

Что касается жизни Кокорина вне поля, то по выходе на свободу его ждал неприятный сюрприз.

Как сообщает «Пятый канал», за время пребывания футболиста за решеткой на его машине было получено 47 штрафов за превышение скорости на 20-30 километров в час.

Предполагается, что правила нарушала фактическая супруга нападающего Дарья Валитова, поскольку именно она водила автомобиль в отсутствие игрока. Сумма штрафов уже достигла 29,5 тысячи рублей. Впрочем, для футболиста «Зенита» покрыть такие долги не составит большого труда даже с урезанной зарплатой.

Мамаева «продинамили» в «Динамо»

Павел Мамаев тем временем пытается найти себе новый клуб. Контракт с «Краснодаром» был расторгнут по обоюдному согласию сторон почти сразу, как игрок вышел на волю, и теперь он имеет полное право перейти в любую команду.

Однако далеко не все хотят вести переговоры с самим Павлом.

Так, самарские «Крылья Советов», чей главный тренер Миодраг Божович ранее в открытую заявлял, что Мамаев усилил бы его команду, а генеральный директор Виталий Шашков говорил, что от такого игрока никто не откажется, теперь передумали.

Против трансфера выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Азаров заявил о том, что клуб «Крылья Советов» не планирует привлекать Мамаева в каком-либо качестве. И в качестве причин губернатор назвал то, что мы сейчас строим новый клуб, у нас и ветераны, и молодежный состав и, конечно, ценятся такие вещи, как командный дух, дисциплина, ответственность», — сообщили в пресс-службе чиновника.

Впрочем, сам Мамаев явно больше настраивался на другой вариант — московское «Динамо», с представителями которого активно общался в последнее время.

Хотя команда находится только на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вряд ли интересовала хавбека с точки зрения его спортивных амбиций, возможность перевезти семью в столицу играла большую роль в этих переговорах.

26 сентября Мамаев уже должен был пройти в клубе медосмотр, однако что-то пошло не так. По информации «СЭ», трансфер оказался на грани срыва, и футболист, недолго думая, улетел в Ростов-на-Дону, чтобы попробовать договориться с командой Валерия Карпина.

Это уже гораздо более интересный проект в спортивном плане: «Ростов» располагается на третьем месте в РПЛ и, скорее всего, будет до конца бороться за золотые медали.

К тому же желто-синие уже взяли в состав Романа Еременко, отбывшего дисквалификацию за кокаин, так что прошлое Мамаева вряд ли их сильно испугает.

Что касается личной жизни хавбека, то его супруга Алана, в отличие от Дарьи Валитовой, развела большую активность вокруг выхода футболиста на свободу.

Женщина уже анонсировала интервью с Павлом в своем инстаграме, заявив, что «отбивалась» от многих представителей СМИ, чтобы первой сделать с ним эксклюзив.

На двух коротких роликах супруги обмениваются обрывистыми фразами.

— Мне многие говорят, что после тюрьмы ты не изменился и сейчас будет все то же самое.

— Я уверен, что все будет хорошо. У меня, кстати, много кто за тобой следил.

— По мне вообще вопросов нет!

— Я знаю кое-что про тебя.

— А я знаю кое-что про тебя.

В общем, совсем скоро выйдет новое продолжение сериала об отношениях четы Мамаевых, которые Алана активно освещает в своем профиле уже около года (она рассказывала даже о своих подозрениях в измене мужа). Возможно, из этого интервью станет известно что-то новое и о том роковом утре 8 октября 2018-го, когда Павел принял участие в двух потасовках в центре Москвы, и о его пребывании в колонии.