Кровь льется: как РУСАДА воюет с атлетами

Допинговый скандал в российском спорте, похоже, будет продолжаться еще очень долго. Способствуют этому и сами атлеты, а также чиновники и руководители федераций. Новый виток истории придал глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус после своего интервью французскому изданию L'Equipe, в котором проехался по всему Министерству спорта и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также обвинил некоторых спортсменов в систематическом нарушении антидопинговых правил.

«Формально ситуация выглядит просто шокирующей. За неделю до конгресса Международной федерации легкой атлетики, который будет решать вопрос об отмене почти четырехлетней дисквалификации России, глава нашего собственного Антидопингового агентства выступает в иностранном СМИ и фактически открытым текстом советует не восстанавливать ВФЛА, поскольку его проблемы «носят системный характер»,

— говорил Ганус.

Реклама

Его высказывание вызвало массу недоумений и у ВФЛА, и у Министерства спорта, и в том числе Олимпийского комитета России (ОКР), которому в ближайшие три недели придется находиться в состоянии ожидания результатов расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу возможных махинаций с базой данных московской лаборатории, которая была передана экспертной группе WADA еще в январе 2019 года.

«С недоумением воспринял информацию, что у Гануса есть непонимание моей позиции. Мы делаем все в интересах чистого спорта и спортсменов, планируем вести большую работу с помощью представителей РУСАДА. В этом году взаимодействие ОКР и РУСАДА имеет беспрецедентный характер. В ноябре в ОКР пройдет семинар-совещание с представителями федераций по олимпийским видам спорта. Комиссия спортсменов ОКР предлагает свое участие в налаживании мостов между РУСАДА и спортивным сообществом. По просьбе РУСАДА мы сформировали у нас подразделение, которое будет заниматься в том числе антидопинговыми вопросами», — цитирует президента ОКР Станислава Позднякова ТАСС.

Также Ганус сделал выпад в отношении спортсменов из Чувашии, заподозрив их в нарушении антидопинговых правил. В частности, он обвинил местную федерацию в проведении запрещенного переливания крови под прикрытием со стороны региона. Это, в свою очередь, спровоцировало массовые негативные комментарии как со стороны спортсменов, так и тренеров. Так, главный тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашии имени А. Игнатьева Николай Панфилов назвал обвинения со стороны Гануса необоснованными и абсурдными, в связи с чем выразил намерение обратиться в суд: по данным ТАСС, девять российских спортсменов — семь легкоатлетов и по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы — подали против главы РУСАДА исковое заявление о защите чести и достоинства в Савеловский суд Москвы.

Они требуют взыскать с Гануса сумму морального вреда в размере одного рубля и расходы на госпошлину в размере 300 рублей, а также обязать его опубликовать заметку, опровергающую его же слова.

Сами же атлеты, обратившиеся с иском, на данный момент временно отстранены от спортивной деятельности, а в центре в Чувашии РУСАДА проводит расследование по факту возможных нарушений.

«Сейчас будем решать, что с такими высказываниями делать. Мы это планируем отстаивать права через суд, потому что слова очень некрасивые. Это очень серьезное нарушение, тут и спортсмен будет наказан, и тренер. Переливание крови — серьезная вещь, и это не делалось, тем более детям. Это полный абсурд. По мере своей работы я общался с врачами, нарушения идут по объему физраствора, которые им прописывали. Это сейчас выясняют специалисты», — приводит слова Панфилова ТАСС.

Удивлен словам Гануса оказался и тренер по легкой атлетике спортивной школы олимпийского резерва №3 в Чувашии, мастер спорта СССР по легкой атлетике, заслуженный тренер России и Чувашии Валентин Давалов. По его словам, РУСАДА подозревает в проведении процедуры по переливанию крови несовершеннолетних спортсменов, хотя они, как утверждает тренер, даже не в курсе предъявленных обвинений и соответственно их оснований.

«Они вообще удивляются и даже представления не имеют о переливании крови. Спрашивали у меня, что это такое. Они уже все говорят, быстрей бы все это закончилось, потому что неизвестность тянется, ничего не ясно. А тут еще и переливания крови непонятные появляются, это всех нервирует», — говорил он.

Примечательно, что 17 июня РУСАДА опубликовало результаты расследования, проводимого с 2017 по 2019 год, по итогам которого в одном из спортивных училищ Чувашии были выявлены более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, а по 33 спортсменам было запланировано открытие дел.

Сам же Ганус в ответ на поданные в его отношении судебные иски также выразил недоумение, а Панфилова и вовсе обвинил в даче ложных показаний. Впоследствии глава РУСАДА выступил с открытым письмо, в котором заявил о том, что против него ведется информационная война, подчеркнув, что L'Equipe при этом неточно трактовало его слова.

«Во время моего интервью L'Equipe я совершенно определенно не говорил о том, что спортсменам Чувашии проводили переливание крови. И тому есть подтверждение. Данную формулировку я не произносил, о чем практически немедленно написал официальное письмо в издание L'Equipe, попросил дать опровержение и провести корректуру интервью в этой части. Позже, находясь уже в пресс-центре ТАСС, в присутствии коллег я узнал о поданных против меня исках.

В ходе интервью я проинформировал всех присутствующих журналистов и продемонстрировал всем данное письмо, с которым каждый мог ознакомиться. Таким образом, как законопослушный гражданин я выполнил свой долг, обращаю внимание — до объявления о существующих исках в мой адрес»,

— говорится в тексте письма.

Относительно Панфилова и атлетов, которые подали иски против Гануса, глава РУСАДА также высказался негативно, подчеркнув, что не видит оснований судиться с ним, так как в своем интервью для французского издания он «не назвал ни одной фамилии спортсменов».

«В этой ситуации при фактической последовательности действий можно говорить о намеренной попытке главным тренером по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии гражданином Панфиловым безосновательно дискредитировать генерального директора национального антидопингового агентства РАА «РУСАДА», — подытожил Ганус.