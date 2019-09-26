«Ничто не предвещало»: адвокат Кокорина найден мертвым

Известный адвокат Андрей Ромашов скончался 24 сентября на своей даче в Московской области. Юрист представлял в суде интересы нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, который проходил по делу о двух драках, устроенных в центре Москвы.

Получив обвинительный приговор, Кокорин вышел на свободу из колонии только 17 сентября 2019-го. Спустя всего неделю после этой новости Ромашов скончался. Подробности смерти юриста пока не разглашаются.

Об уходе Ромашова из жизни сообщила его коллега — адвокат Татьяна Прилипко, которая в суде представляла интересы детского тренера Александра Протасовицкого — друга Кокорина, который вместе с ним участвовал в драках и проходил по схожим обвинениям.

«Ушел замечательный человек, грамотнейший адвокат, в прошлом — талантливый сыщик и настоящий полковник. Ушел внезапно. Ничто не предвещало беды, и никого не было рядом. Уехал на дачу и утром был найден», —

написала Прилипко на своей странице в фейсбуке.

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Также юрист отметила, что Ромашов был ее другом на протяжении 37 лет и, несмотря на внешнюю суровость и сухость во время заседаний, всегда проявлял большое сострадание, а также обладал отменным чувством юмора. Кроме того, женщина отметила широкий кругозор адвоката, назвав его «энциклопедическим знатоком всего на свете».

«Не представляете, друзья, какая это беда-бедища. Сколько людей, кроме его близких, осиротели. Поверить в его уход невозможно. Светлая память, Андрей»,

— подытожила Прилипко.

Смерть Ромашова подтвердил и адвокат Игорь Бушманов, защищавший на суде еще одного участника дела об избиении чиновников и водителя — футболиста Павла Мамаева.

«24 сентября на своей даче в Подмосковье умер адвокат Андрей Михайлович Ромашов. Светлая и вечная память, соболезную родным и близким», — приводит слова юриста Агентство городских новостей «Москва».

Также Бушманов уточнил, что информация о проводах адвоката Кокорина в последний путь будет опубликована позднее.

Примечательно, что в 90-е годы Ромашов работал в структуре правоохранительных органов, а последняя занимаемая им должность — начальник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) по Юго-Западному административному округу города Москвы.

После этого он начал оказывать правовую помощь в уголовном судопроизводстве.

Делом Кокорина Ромашов занимался с самого начала. Напомним, в начале октября 2018 года футболист, а также его младший брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев, у которого тогда действовал контракт с «Краснодаром», и детский тренер Протасовицкий устроили две драки в центре Москвы.

Первым пострадавшим оказался Виталий Соловчук, который работал водителем у ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. С ним компания вступила в конфликт у одного из ночных клубов. Затем друзья отправились позавтракать в кафе, где произошла потасовка с главой отдела Минпромторга Денисом Паком и гендиректором Научно-исследовательского автомобильного и авиамоторного института (НАМИ) Сергеем Гайсиным. Дело Кокорина усложнилось тем, что он ударил Пака стулом.

Компания была арестована 11 октября. Им предъявили обвинения в нанесении побоев хулиганстве. Суд постановил отправить их в СИЗО «Бутырка» на два месяца. Затем их арест продлевался еще трижды — в декабре, феврале и апреле.

Только 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Александр Кокорин, Кирилл и Павел в начале июля были переведены в колонию в Белогородской области, а вот Протасовицкий начал отбывать свое наказание отдельно от них — под Брянском.

В начале августа все четверо подали ходатайство на условно-досрочное освобождение. Примечательно здесь то, что суд удовлетворил прошение Кокориных и Мамаева, и 17 сентября они уже вышли на свободу. А вот рассмотрение ходатайства Протасовицкого было отложено. Заседание должно было состояться 24 сентября, но было перенесено на 1 октября.

Еще одним известным подзащитным Ромашова был блогер Эрик Китуашвили, набравший популярность под псевдонимом Давидыч, который создал автомобильный портал и канал на YouTube с такой же тематикой.

Кроме видео о машинах он снимал также скандальные и неоднозначные ролики о сотрудниках ГИБДД, рассказывая о якобы имевших место взятках и вымогательствах инспекторов. По итогам одного из расследований блогера даже был уволен сотрудник органов.

В феврале 2016 года Давидыч был арестован по подозрению мошенничестве с автомобильными страховками и с того времени находился в СИЗО.

19 октября 2018 года блогер был приговорен судом первой инстанции к 4 годам и 8 месяцам заключения в колонии, однако после поданной Ромашовым апелляции Московский городской суд пересмотрел его дело, и в декабре 2018 года Китуашвили был освобожден.

Европейский суд по правам человека признал содержание его в СИЗО незаконным и потребовал выплатить ему компенсацию.