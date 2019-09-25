Последний бой? Емельяненко может подраться в России

Один из самых выдающихся российских бойцов смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко может завершить карьеру в родных стенах. По словам президента Bellator Скотта Кокера, это может произойти на первом в истории организации турнире на территории России. Как отметил промоутер, существуем довольно высокая вероятность, что это произойдет.

«Россия — интересная территория. У нас есть несколько предложений в данный момент. Думаю, Федор проведет бой в России. Это и будет запуск турниров Bellator в России»,

— написал Кокер в своем официальном аккаунте в твиттере.

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Напомним, что вопрос о прощальном поединке Емельяненко-старшего возник после поражения Последнего Императора (прозвище Емельяненко — «Газета.Ru») от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Их бой, прошедший в январе, возглавил кард турнира Bellator 214 в Лос-Анджелесе, и завершился неожиданной победой Бейдера. Уже на 35-й секунде поединка Емельяненко пропустил тяжелый удар с добиванием, вынудив судью зафиксировать нокаут.

Для россиянина это поражение стало шестым в карьере, однако о намерении завершить карьеру он не заявлял, летом подписав новый контракт с Bellator аж на три поединка.

Однако уже в сентябре стало известно, что прощальный бой Емельяненко все же состоится. По информации журналиста Джоша Гросса, шоу должно было пройти в Японии 29 декабря, а соперником Последнего Императора мог стать бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Куинтон Джексон.

«Скорее всего, Bellator проведет 29 декабря шоу в Японии. Обсуждается бой Федора Емельяненко против Куинтона Джексона, и это будет последний бой россиянина», — гласил сообщение Гросса в социальных сетях.

Важно подчеркнуть, что Гросс говорил про последний бой Емельяненко в Японии. И пока не слишком понятно, подразумевал ли он только страну Восходящего Солнца, или же карьеру россиянина в целом. При этом в Bellator неоднократно отмечали, что Последнему Императору стоит задуматься об уходе.

Что интересно, потенциальный турнир в Японии — знаковое событие для бойцовского мира, поскольку является совместным проектом Bellator и японской организации RIZIN, где Емельяненко провел наиболее успешную часть своей карьеры.

В соглавном же поединке с наибольшей долей вероятности могут встретиться чемпион Bellator в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Бейдер и чемпион полутяжелого дивизиона RIZIN Иржи Проказка. При этом Кокер, комментирую эту информацию, уверял, что официальной договоренности нет.

«Все знают, что мы ведем переговоры с Rizin о проведении совместного турнира. Я бы хотел провести этот турнир в Японии под Новый год. Он бы проходил на арене Saitama Super Arena. Мы работаем над этим. Как только будет принято решение, мы проведем переговоры с бойцами. Я бы хотел увидеть на этом турнире Федора Емельяненко. Его соперником может стать японский боец, также есть варианты с Квинтоном Джексоном или Джошем Барнеттом. Уверен, что этот турнир был бы отличным», — приводит слова Керра ESPN.

Для 42-летнего Емельяненко это уже не первый раз, когда активно обсуждается его уход из профессионального спорта. Наиболее остро об этом говорилось еще в 2017 году, когда россиянин вернулся в клетку после трехлетнего застоя, попутно проиграв нокаутом Мэтту Матриону.

Возвращаясь к прощальному поединку Последнего Императора, следует отметить, что если же бой Емельяненко на территории России все же состоится, то станет особенным для него. Большую часть своей карьеры боец провел в Японии и Соединенных Штатах, а в нашей стране провел только шесть поединков. В последний раз он проводил бой в России в 2016 году, когда техническим нокаутом победил Джайдипа Сингха в Санкт-Петербурге.

В команде Емельяненко не отрицают, что сейчас боец настроен на проведение еще одного поединка. По словам источника из окружения россиянина, подготовку к предстоящему бою он начнет в ноябре.

«Федор планирует начать подготовку в ноябре»,

— приводит слова своего собеседника ТАСС.

Судя по всему, последний бой Емельяненко состоится совсем скоро. На данный момент в его активе 38 побед и шесть поражений на профессиональном уровне, еще один поединок был признан несостоявшимся.