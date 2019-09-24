«Посмешище и полный цирк»: как ФИФА угнетает Англию

23 сентября в Милане Международная федерация футбола (ФИФА) вручила награды лучшим игрокам по итогам года. Главный приз достался нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, что в свою очередь вызвало немало споров относительно справедливости результатов голосования. В тройку претендентов на приз помимо Месси вошли защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а также форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Последний, к слову, на торжественную церемонию не приехал вовсе, сделав выбор в пользу отдыха дома.

Главным, по мнению журналистов и экспертов, кандидатом на награду лучшему футболиста года являлся как раз не Месси, а ван Дейк. Вместе с «Ливерпулем» нидерландский защитник в прошедшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, а также помог своей национальной сборной дойти до финала Лиги наций. Месси же ограничился победой в чемпионате Испании, по итогам которого также стал лучшим бомбардиром, забив 36 мячей в 34 матчах.

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Суть церемонии заключается в следующем: капитаны национальных сборных, входящих в эгиду ФИФА, их главные тренеры, а также журналисты различных изданий голосуют за свою тройку лучших, по итогам чего набранные баллы суммируются, и определяется победитель.

За Месси в данном случае в большинстве своем проголосовали как раз лидеры и наставники сборных, а журналисты встали на сторону ван Дейка.

Интересно, что даже операторы, которые организовывали телетрансляцию церемонии, считали, что приз достанется именно защитнику «Ливерпуля»: в момент, когда президент ФИФА Джанни Инфантино произносил торжественную речь и выдерживал сценическую паузу перед тем, как назвать имя победителя, камера была направлена именно на лицо ван Дейка. Однако глава ФИФА неожиданно для многих произнес: «The winner is Lionel Messi».

Sorry van dijk

You also deserved it but we talkin messi #FIFABEST pic.twitter.com/12QPk3U45K — Dangogo Images (@Hayert_) September 23, 2019

Позднее ФИФА опубликовала результаты голосования. Согласно им, Месси получил 46 голосов, тогда как ван Дейк — всего 38, лишь на два балла опередив Роналду. Подобные результаты удивили многих знаменитых футболистов. Например, легендарного экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо, выразившего мнение, что именно ван Дейк «в большей степени, чем Месси, заслуживает быть признанным лучшим игроком 2019 года».

На его сторону встал и Пол Мерсон, дважды становившегося чемпионом Англии в составе лондонского «Арсенала». По его мнению, ФИФА не просто незаслуженно оставила игрока «Ливерпуля» без награды, а несправедливо относится ко всей Английской премьер-лиге.

«Заслужил ли Месси награду? Нет и нет. Извините, но это какой-то бред. Он сделал то же, что делает каждый сезон. Он не вышел на новый уровень. Он не привел «Барселону» к победе в Лиге чемпионов. Такие награды получают за что-то особенное. Ван Дейк сделал это. Он помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. «Барселона» хотела как раз этого. Если вы спросите их, что бы они предпочли выиграть – Лигу чемпионов или Примеру, они бы выбрали первое. Так что для меня итоги голосования – посмешище. Полный цирк. Ван Дейк должен был выиграть приз.

Если он выиграет Премьер-лигу в следующем году, но не выиграет Лигу чемпионов, что скажет ФИФА? Их это не беспокоит, а что их вообще волнует? Их не интересует наша лига. Символическая сборная всегда состоит из представителей Примеры, там никогда нет игроков из АПЛ»,

— приводит слова Мерсона Metro.

Действительно, в пользу ван Дейка помимо победы в Лиге чемпионов, в полуфинале которой «Ливерпуль», кстати, разделался с «Барселоной», также выиграл у Месси борьбу за звание лучшего игрока сезона УЕФА, опередив аргентинца почти на сотню очков. Однако в ФИФА решили иначе. Впрочем, если учесть, что «Золотой мяч» — еще одну награду лучшему футболиста года — вручает издание France Football, где выбор делают именно журналисты, то голландец должен одержать победу. Возвращаясь к возмущениям Мерсона, стоит обратить внимание и на символическую сборную года. Туда вошли только два игрока из АПЛ и оба — из «Ливерпуля»: вратарь Алисон Бекер и ван Дейк.

Большинство же позиций заняли представители испанской Примеры: Марсело, Серхио Рамос, Эден Азар, Лука Модрич (все — «Реал»), Френки де Йонг, Лионель Месси (оба — «Барселона»). Также в сборную вошли Матейс де Лигт, Криштиану Роналду (оба — «Ювентус») и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Данный выбор вызвал удивление даже у звезд мирового футбола, приглашенных на церемонию награждения ФИФА. Например, у Самуэля Это'О. Так, в составе не оказалось, например, Эндрю Робертсона, Садио Мане, Мохамеда Салаха, Бернарду Силвы, Эдерсона, Лероя Зане, Серхио Агуэро, Лукаса Моуры, Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена. Понятно, что мест в символической сборной всего 11, а кандидатов на попадание в нее в разы больше, однако присутствие тех же Марсело с Модричем, откровенно проваливших прошлый сезон и неубедительно выступающих и сейчас, кажется незаслуженным. А английский футбол, в последние годы уступавший в том числе и испанским клубам в последние годы, сейчас составляет крайне высокую конкуренцию.

Об этом говорит и прошедший сезон Лиги чемпионов — именно главный клубный турнир по факту является определяющим в голосованиях. Так, в полуфинале прошедшего первенства из четырех клубов три представляли именно Англию — «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», обыгравший «шпор» в финале. От того акцент, который ФИФА делает на других лигах — преимущественно на Испании, — выглядит несколько странным.