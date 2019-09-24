Германия в пролете: финал Лиги чемпионов пройдет в России

24 сентября в Любляне прошло заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по итогам которого был сделал окончательный выбор стадионов, где пройдут финалы Лиги чемпионов в ближайшие годы. Главное решение касалось стадиона в Санкт-Петербурге, претендовавшего на проведение финальной игры главного европейского клубного турнира в 2021 году. Первым о том, что петербургская арена выиграла эти выборы у стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене, сообщили в Associated Press еще в августе, однако данную информацию до проведения итогового заседания никто не подтвердил. Сейчас же это стало известно официально.

The 2021 UEFA @ChampionsLeague final will be held at the St Petersburg Stadium, Russia.#UEFAExCo pic.twitter.com/GKpFTXBfVx — UEFA (@UEFA) September 24, 2019

Также УЕФА назвал стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2022 и 2023 годах: «Альянц Арена» и «Уэмбли» соответственно. Решающая встреча Лиги Европы состоится в Севилье, а матч за Суперкубок УЕФА — 2021 — в Белфасте.

По словам генерального директора оргкомитета Евро-2020 в России Алексея Сорокина, со своей ответственностью арена в Санкт-Петербурге справится без проблем.

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«Хочу поблагодарить УЕФА за доверие, за высокую оценку нашей заявки и нашего стадиона в Санкт-Петербурге. Нет никаких сомнений, что финал Лиги чемпионов в России пройдет на самом высоком уровне. У нас действительно очень хороший стадион, который уже принимал матчи чемпионата мира 2018 года, а к финалу Лиги чемпионов он еще примет матчи чемпионата Европы 2020 года», — цитирует Сорокина РИА «Новости».

Прокомментировал данную новость президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, назвавший Россию «одним из центров футбольного мира».

«Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира — финала Лиги Чемпионов. Хотели бы поблагодарить исполком УЕФА, который сделал такой выбор. Санкт-Петербург — гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей. Уверен, что финал Лиги чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города!» — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

К слову, именно РФС стал инициатором подачи заявки петербургской арены на проведение финала Лиги чемпионов, о чем говорил Александр Алаев, бывший на тот момент исполняющим обязанности президента организации. Еще до объявления финального решения о целесообразности организовать данное событие в Санкт-Петербурге утверждал в том числе и легендарный французский экс-форвард «Ювентуса» Давид Трезеге, напомнивший, что петербургский стадион также примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года. Ранее на нем было проведено семь матчей чемпионата мира — 2018.

«Город важен для футбола, здесь построен прекрасный стадион. Я думаю, что здесь стоит проводить финал Лиги чемпионов, город готов к этому», — приводит слова Трезеге ТАСС.

В связи с новым решением УЕФА нельзя не вспомнить первый и пока еще единственный финал Лиги чемпионов, который прошел в России. В 2008 году данное историческое во всех смыслах событие состоялось на московской арене «Лужники», когда о чемпионате мира в России еще даже не говорили.

Тогда в финал пробились две английские команды — «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». Счет на 26-й минуте встречи открыл португальский нападающий Криштиану Роналду, выступавший на тот момент за «Красных дьяволов». Португалец замкнул подачу с правого фланга от Уэсли Брауна, пробив головой в ближний от себя угол ворот. Сравнять счет в матче «синим» удалось под занавес первого тайма. Майкл Эссьен пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от Рио Фердинанда отскочил в Фрэнку Лэмпарду, который воспользовался осечкой подскользнувшегося голкипера «МЮ» Эдвина Ван Дер Сара и записал свою фамилию на игровом табло.

Исход встречи был определен в серии послематчевых пенальти, точнее в которых оказались подопечные сэра Алекса Фергюсона.

В первых пяти попытках у «МЮ» одну ошибку допустил Роналду, чей удар отразил Петр Чех. Отличный шанс завоевать кубок Лиги чемпионов имел капитан «Челси» Джон Терри, однако англичанин в момент исполнения 11-метрового поскользнулся, и мяч попал в штангу. Впоследствии «Красные дьяволы» свои моменты реализовали, а Ван Дер Сар отразил удар Николя Анелька, принеся «Манчестер Юнайтед» третий на тот момент кубок Лиги чемпионов.