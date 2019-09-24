Новый удар: Россию хотят отстранить от ЧМ-2022. LIVE

В Госдуме назвали вбросом информацию о возможном недопуске сборной России на ЧМ-2022. «Полное отсутствие компетентности авторов демонстрирует нелепая постановка вопроса о связи между участием сборной России по футболу в ЧМ-2022 и ситуацией с ВАДА, решения по которой не принято. Не было даже жеребьевки отборочного турнира, да и нашим футболистам еще нужно отобраться на турнир в Катаре. Я бы посоветовал нашим СМИ меньше тиражировать подобные вбросы, не поднимать рейтинг и цитируемость этих изданий», — заявил председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
По сообщению The Guardian, вероятность отстранения сборной России от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио высока.
Напомним, 23 сентября руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре.
Напомним, в ходе перепроверки базы данных из Московской лаборатории, которую Россия предоставила экспертам WADA в начале 2019 года (это было обязательным условием для восстановления РУСАДА в правах), выяснилось, что эта информация отличается от той, что передал WADA информатор Григорий Родченков. До побега в США Родченков долгое время возглавлял Московскую лабораторию и, по идее, имел доступ к базе данных, поэтому WADA решила довериться его данным.
«Разница между базой данных, которую передала Россия, и той информацией, что дал Родченков, в том, что некоторые положительные результаты допинг-пробы были удалены. Их стало меньше. Вопрос — почему. Мы дадим России шанс все объяснить», — заявил глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор в комментарии The New York Times.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! К сожалению, шлейф скандала вокруг перепроверки базы данных из Московской антидопинговой лаборатории теперь задел и сборную России по футболу. Британское СМИ The Telegraph сообщило, что отечественная команда может быть не допущена до чемпионата мира — 2022 в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получит доказательства того, что Россия якобы передала на проверку неверную базу данных, и введет новые санкции против российского спорта.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Казахстана, 9 сентября 2019 годаАлександр Вильф/РИА "Новости"