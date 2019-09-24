Новый удар: Россию хотят отстранить от ЧМ-2022. LIVE

Напомним, в ходе перепроверки базы данных из Московской лаборатории, которую Россия предоставила экспертам WADA в начале 2019 года (это было обязательным условием для восстановления РУСАДА в правах), выяснилось, что эта информация отличается от той, что передал WADA информатор Григорий Родченков. До побега в США Родченков долгое время возглавлял Московскую лабораторию и, по идее, имел доступ к базе данных, поэтому WADA решила довериться его данным.

«Разница между базой данных, которую передала Россия, и той информацией, что дал Родченков, в том, что некоторые положительные результаты допинг-пробы были удалены. Их стало меньше. Вопрос — почему. Мы дадим России шанс все объяснить», — заявил глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор в комментарии The New York Times.