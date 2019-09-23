Оправдаться за провал: Россия бьется с Самоа на Кубке мира. LIVE

Наш капитан Артемьев завладел мячом, и в него уже второй раз подряд сильно врезался самоанец — Моту Матуу. Судья дает ему желтую! Минус два игрока у островитян до конца первого тайма! Мы должны зарабатывать очки.
Как обидно! Случайным образом получилась игра вперед — мяч неудачно отскочил от игрока. Самоанцы бегут в атаку!
Давыдов! Какой прорыв! Только втроем мощные самоанцы завалили его на землю, но он успел передать мяч партнеру.
А вот у нас на поле вернулся Сельский! К счастью, с ним все порядке.
Самоанцы кинулись вперед с желанием отыграться. Россияне отбирают мяч, но в них тут же со всей дури врезаются соперники — выглядит это очень жестко, чуть ли не лоб в лоб. В частности, один из самоанцев Рей Ли-Ло врезал плечом в лицо нашему капитану Василию Артемьеву. Судья назначает штрафной в пользу «медведей» и дает нарушителю желтую карточку! Островитяне остаются в меньшинстве на десять минут!
Да-а-а! Кушнарев реализовал штрафной! Россия выходит вперед — 6:5!
Россия уже довольно долго ведут атаку на чужой половине поля. После продолжительной толкотни на земле самоанцы выдохлись первыми и нарушили правила! Кушнарев будет пробивать штрафной.
«Медведи» остановили соперников и сами организовали свой контрвыпад! Дорофеев внезапно вырвался из рака и совершил отличный прорыв! Чуть не добрался до «зачетки» Самоа, но в последний момент его успели схватить за ноги и навалиться сверху большими силами.
Сборная России выигрывает схватку на своей половине поля, Дорофеев запускает мяч ударом ноги далеко вперед, самоанцы его ловят и пытаются начать свою атаку из глубины.
Теперь еще и Морозову требуется помощь.
К сожалению, Сельский покинул поле — видимо, какие-то проблемы со здоровьем.
Юрий Кушнарев реализует штрафной! Отрыв сокращается. 5:3 в пользу самоанцев.
Штрафной назначен в пользу сборной России! Очень жесткий фол самоанцев в обороне.
Однако реализовать попытку и заработать еще больше очков самоанцам не удалось — не попали. Счет по-прежнему 0:5.
Самоанцы положили первую попытку! 5:0 в пользу островитян. Большое количество опасных атак все-таки привели к результату. Алапати Лейуа неожиданно получил мяч на оперативном просторе и увильнул от наших защитников, вонзив мяч в землю в зачетной зоне.
Очень много остановок в игре. Назначена схватка в пользу сборной России, но игроки никак не могут завладеть мячом.
Самоанцы завладевают мячом и очень опасно прорываются! Серией быстрых пасов они обманывают оборону россиян и чуть не добегают до нашей зачетной зоны, но пара оставшихся в защите игроков все-таки сумели завалить соперника.
Кушнарев здорово выбил мяч в аут — мяч будет введен в игру возле зоны 22 метров.
Тагиру Гаджиеву засунули в нос вату — после нескольких разборок на газоне у него пошла кровь.
Опасно! Самоанец чуть не сделал попытку — он поймал мяч вблизи зачетной зоны, но не удержал в руках! А так ему оставалось совсем чуть-чуть.
После штрафного мяч достался самоанцам, и они побежали к зачетной зоне россиян. Чтобы остановить чужой прорыв, Давыдов нарушил правила — атаковал регбиста без мяча. Еще один штрафной в пользу соперников.
Над ареной разносится «Катюша». Такое ощущение, что сборная России играет дома.
Голосницкий второй раз подряд разогнался в атаке, но соперники опять встретили его так плотно, что пришлось организовывать мол, в котором россияне нарушили правила. Будет штрафной.
«Медведи» продолжают атаковать! Сейчас Голосницкий чуть не прорвался, чтобы сделать попытку, но самоанцы его остановили.
Наши устроили мол на чужой половине, но самоанцы в итоге грамотно отоборонялись не дали организовать опасную атаку.
Теперь Россия получила возможность ввести мяч в коридор на чужой половине поля. Пока у нас на поле не самая быстрая тактическая борьба.
Матч начался! Россия попыталась идти в атаку, но мяч был выбит в аут. Россияне тут же ввели его в коридор, но самоанцы агрессивно сфолили. Опять пауза.
Состав сборной России:
Самоанцы танцуют свой фирменный танец, который очень напоминает хаку новозеландцев.
Команды вышли на поле!
Что ж, а теперь к серьезному.
Сборная России может одержать сегодня свою первую в истории победу в рамках Кубка мира, где она участвует только второй раз.
На стадионе присутствует около 25 тысячи человек — это аншлаг!
Любопытно, что во время пребывания в Японии на Кубке мира многие регбисты столкнулись с трудностями из-за пристрастия к татуировкам. Дело в том, что японцы относятся к подобным рисункам на теле крайне негативно, поскольку для них это символ мафии — «якудзы». Даже для похода в бассейн спортсменам выдавали специальную одежду, чтобы скрыть их татуировки.
Тем не менее японская сторона не стала препятствовать демонстрации татуировок на стадионах.
«Запретить их было бы сложно, потому что большинство регбистов забиты», — приводит Sport24 слова Владимира Остроушко.
Вот и четкое представление сегодняшнего соперника от пресс-службы Федерации регби России:
«В рамках подготовки к Кубку мира самоанцы провели тест-матч против New Zealand Heartland XV (слабейший вариант сборной Новой Зеландии) и выиграли 36:19, а также встретились со сборной Австралии и уступили 15:34.
Из 31 игрока, которые заявлены на поездку в Японию, абсолютное большинство выступает в европейских клубах: Франция (8), Англия (9), Уэльс (2). Трое играют за новозеландские команды Super Rugby (Highlanders, Hurricanes, Crusaders), двое – за австралийскую Western Force и еще один за клуб Ponsonby из Новой Зеландии, один — за Toyota Industries Shuttles (Япония). Всего один игрок выступает за самоанский клуб Aana Chiefs, еще четверо не имеют «порта приписки».
Между матчами с Японией и с Самоа у сборной России оказалось всего три дня отдыха — мало для такого силового и контактного вида спорта, как регби.
«Это беспрецедентно короткий период времени, — заявил спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков в комментарии Sport24. — На Кубке мира — 2011 у нас было минимум пять дней между играми. Да и сейчас ни у одной из команд вы не найдете в графике такой короткой паузы. Редко где вообще в мире регби можно встретить игру на четвертый день. Так что до игры с Самоа игроков ждет только восстановление».
Первую встречу на Кубке мира сборная России провела против хозяев турнира — японцев — и проиграла со счетом 10:30. Однако настроение в отечественной команде царит хорошее — достойно уступили явному фавориту встречи, причем даже открыли счет и имели шансы на победу.
Начало встречи запланировано на 13.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители регби! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Кубка мира, в котором встречаются сборные России и Самоа.