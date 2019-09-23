Оправдаться за провал: Россия бьется с Самоа на Кубке мира. LIVE

Любопытно, что во время пребывания в Японии на Кубке мира многие регбисты столкнулись с трудностями из-за пристрастия к татуировкам. Дело в том, что японцы относятся к подобным рисункам на теле крайне негативно, поскольку для них это символ мафии — «якудзы». Даже для похода в бассейн спортсменам выдавали специальную одежду, чтобы скрыть их татуировки.

Тем не менее японская сторона не стала препятствовать демонстрации татуировок на стадионах.

«Запретить их было бы сложно, потому что большинство регбистов забиты», — приводит Sport24 слова Владимира Остроушко.