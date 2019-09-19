Избежать провала: Россия против Японии. LIVE

Размеренно и спокойно действуют японские регбисты, но теряют мяч, и контратака России доходит почти до зачетного поля.
Японцы вплотную подошли к зачетному полю — надо держаться!
Половина тайма позади, а сборная России по-прежнему ведет в счете. Это внушает оптимизм.
Мацусима наступил на линию, принимая мяч, и обеспечил россиянам коридор.
Небольшую перестрелку ногами организовали соперники, японцы больше владеют мячом, но опасных атак почти нет.
Мяч надолго застрял в центре поля.
А вот реализация японцам не удалась, Россия по-прежнему ведет.
Долго пробивались японцы, но все же дожали: после длинного паса Котаро Мацусима занес мяч в зачетную зону. 5:7.
Японцы близко подобрались к зачетному полю россиян, но Давыдов ногой выбил мяч подальше.
Вот это да! Прорвались россияне в свободную зону, и Кирилл Голосницкий заработал первую попытку! А затем Юрий Кушнарев — еще и первую реализацию! 7:0 — отличное начало.
Второй коридор россияне уже проиграли, но японцы в попытке выбить мяч едва не принесли нашим ребятам удачную попытку. Однако арбитр зафиксировал пас вперед, так что очков у нас пока нет.
Россияне атакуют на первых минутах, выиграли мяч в «коридоре» и пытаются продавить мол.
Игра стартовала. Поехали!
А теперь и россияне подпевают своему гимну.
Звучит гимн Японии.
Любопытно, что на официальных картах Кубка мира южные Курильские острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир обозначаются как территория Японии. Соответствующая карта размещена на официальном сайте Международной федерации регби, сообщает «СЭ». Около месяца назад точно такие же карты с «японскими» Курилами появились на официальном сайте Олимпиады-2020, которая также пройдет в Японии. Все это придает дополнительной принципиальности нынешнему противостоянию.
К слову, именно от японцев сборная России потерпела самое крупное поражение в истории. В 2010 году россияне уступили со счетом 3:75.
Любопытно, что уже в первом же матче россиянам предстоит сразиться с хозяевами соревнований — командой Японии, которая не является одним из фаворитов нашей группы (этот статус забронирован за Ирландией и Шотландией), но все же считается очень крепкой дружиной.
В отборе на турнир 2019 года российская команда заняла лишь третье место, не дающее право на попадание в финальный турнир, однако команды Румынии и Испании были дисквалифицированы за неправильное использование натурализованных игроков, и в итоге путевка все же досталась России.
Сборная России до этого принимала участие в финальном турнире лишь однажды. В 2011 году российские спортсмены проиграли все четыре матча в группе с Ирландией, Австралией, Италией и США.
Расскажем немного об истории турнира. Кубок мира проводится в девятый раз, и в трех из восьми предыдущих розыгрышей победу праздновала сборная Новой Зеландии, она же является и действующим чемпионом. По два раза титул доставался Австралии и ЮАР, один раз (сенсационно) — команде Англии.
Начало встречи запланировано на 13.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители регби! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча Кубка мира, в котором встретятся сборные России и Японии.