Избежать провала: Россия против Японии. LIVE

Любопытно, что на официальных картах Кубка мира южные Курильские острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир обозначаются как территория Японии. Соответствующая карта размещена на официальном сайте Международной федерации регби, сообщает «СЭ». Около месяца назад точно такие же карты с «японскими» Курилами появились на официальном сайте Олимпиады-2020, которая также пройдет в Японии. Все это придает дополнительной принципиальности нынешнему противостоянию.