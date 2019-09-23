Сплошные запреты: Украина не едет на чемпионат мира в России

Женская сборная Украины по боксу не примет участия в чемпионате мира, который пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября, где выступят 330 спортсменок из 75 стран. Решение об этом приняла украинская федерация бокса, при этом никаких комментариев по данному поводу ведомство не дало.

«Поступило официальное письмо о том, что сборная Украины не приедет на чемпионат мира»,

— приводит ТАСС сообщение пресс-службы организационного комитета первенства.

Реклама

Еще в марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинским спортсменам запрещено участвовать как в соревнованиях, так и в тренировочных сборах, которые проводятся на территории России. Данное решение распространялось абсолютно на всех членов украинских национальных команд, однако 11 апреля того же года указ утратил свою силу, при этом все спортивные федерации страны были лишены какого-либо финансирования со стороны министерства в том случае, если спортсмены Украины все-таки были заявлены на турниры, проводимые в России.

Интересно, что в похожей ситуации ранее оказалась мужская сборная Украины по боксу, изначально отказавшаяся от участия в чемпионате мира, который проходил с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге. Тогда в Федерации бокса Украины, объясняя свое решение, подчеркнули необходимость отправить свою команду на турнир, который будет отборочным на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, тогда как чемпионат мира в Екатеринбурге таковым не являлся.

«Безоговорочная и главная задача для нас, как, я убежден, и для всех других сборных, – лицензии на Олимпиаду в Токио-2020. Соответственно сейчас мы сконцентрированы исключительно на официальных турнирах к Олимпиаде», — говорил глава пресс-службы ФБУ Александр Подаваленко.

В итоге на чемпионат мира были отправлены боксеры, которые не являлись членами основного состава сборной Украины, а именно в Екатеринбург отправились Максим Фатич, Алексей Козолок, Александр Железняк, Марат Григорян, Цотне Рогава и Мгер Оганесян.

Последний даже высоко оценил уровень организации турнира, подчеркнув, что нынешние политические отношения между Украиной и Россией не должны влиять на жизнь спортивных федераций.

«Организация турнира в Екатеринбурге отличная. Гостиница, проживание — все, что нужно. Все отлично! Если бы что-то было не так, я бы вам сказал. Никто от приезда в Россию нас не отговаривал. Политика спортсменов не касается — мы приехали сюда боксировать с лучшими соперниками. Раз выступаем на чемпионате мира, значит, и мы лучшие. Политика тут ни при чем», — приводит слова Григоряна РИА «Новости».

В связи с этим любопытным оказалось высказывание бывшего чемпиона мира в тяжелом весе, ныне депутата Госдумы России Николая Валуева, заявившего, что выступление украинских боксеров на первенстве мира в Екатеринбурге может неблагоприятно сказаться на их дальнейшей карьере в составе национальной сборной.

«Добровольная поездка в Россию может поставить крест на карьере украинских боксеров. За последние годы Украина изгалялась так, что перестала кого-то чем-то удивлять. ФБУ не может думать о спортсменах, ведь там все подчинено гротескному политическому процессу»,

— цитирует Валуева RT.

Остальные же члены сборной, которые в том числе приняли участие в прошедших в Минске Европейских играх, а именно Александр Хижняк, Виктор Выхрист и Николай Буценко, в Россию не поехали в виду «напряженного графика учебно-тренировочных сборов в рамках подготовки к Олимпиаде-2020».

При этом, как уже сообщалось, те украинские боксеры, которые в Екатеринбург все-таки отправились, остались без какого-либо финансирования со стороны министерства спорта своей страны. Все расходы по перелету, проживанию и обслуживанию на турнире боксеры взяли на себя. Кроме того, их результаты, показанные на чемпионате мира, в итоге не были внесены в протокол национальной федерации бокса.

Впрочем, на турнире украинцы остались без медалей: Фатич, выступавший в весовой категории до 52 кг, Козолок (до 57 кг), Железняк (до 63 кг) и Оганесян (до 69 кг), выбыли на стадии 1/16 финала, а Григорян (до 91 кг) и Рогава (свыше 91 кг) дошли до 1/8 финала. Победителем же медального зачета стала сборная Узбекистана, в активе которой 5 наград (3 золотых медалей и по одной серебряной и бронзовой). Команда России расположилась на второй строчке, завоевав три золота и одну бронзу.