Задавить США: Каташинская и Васькович борются за золото. LIVE

Анна Чернвявская и Олег Муратов из Украины на льду.
Китайцы пока явно на голову выше всех откатали. Судьи поставили им 68,04 за произвольную, а в сумме с короткой получилось 110,26 — первое место.
Настала очередь выступления китайцев Юфей Лин и Зи Джан Гао.
За свою произвольную программу Оливия и Филипп набирают 57,23 балла. Общая сумма — 103,46, это на данный момент третье место.
Ещё одна пара из Польши на льду — Оливия Боровска и Филипп Бояновский.
Первая группа прокатов закончилась. После небольшой паузы свои выступления покажут еще четыре пары.
Казахстанцы набирают 64,84 в произвольной программе, что является лучшим результатом сегодня. Однако их сумма — 105,32 — позволила им занять лишь промежуточное второе место.
На льду появляются ученики российского тренера Александра Жулина Гаухар Науризова и Бойсангур Датиев, которые представляют Казахстан.
Финны набирают 46,61 за произвольную и 80,84 в сумме, что позволяет им занять временное второе место.
На очереди Данила Иваницкий, выступающий за Финляндию в паре с Саму Киихинен. Ребята выступают под композицию из «Мемуаров Гейши», как и российская фигуристка Евгения Медведева.
Оливия и Джошуа набирают высший для себя в этом сезоне балл 64,05. Суммарная оценка поляков — 105,44, они первые.
На лед выходят хозяева катка — поляки Оливия Оливер и Джошуа Пандари.
Сестра и брат Александра и Кристофер набирают 63,90 балла и автоматически возглавляют сегодняшний рейтинг.
Начали австралийцы, ребята выступают под песню California Dreaming.
Этап в Гданьске является пятым по счету в этом сезоне, впереди еще два — в Загребе и Эгне. Финал Гран-при состоится с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Первыми на лед выйдут представители Австралии Александра Фладун-Дорлинг и Кристофер Фладун-Дорлинг. Их прокат назначен на 16:40 по московскому времени.
Напомним, ранее 21 сентября на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) «Ондрей Непела Трофи» в Словакии российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда Алины Загитовой.
До старта соревнований остается менее получаса, текстовую трансляцию для будет вести Андрей Лёвин!
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольного танца на льду на этапе юниорского Гран-при в Гданьске.