Задавить США: Каташинская и Васькович борются за золото. LIVE

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Гран-при среди юниоров в Польше. Танцы. Произвольный танец. ОНЛАЙН

В Гданьске проходит этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольного танца.
Трансляция
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17:33

Анна Чернвявская и Олег Муратов из Украины на льду.

17:33

Китайцы пока явно на голову выше всех откатали. Судьи поставили им 68,04 за произвольную, а в сумме с короткой получилось 110,26 — первое место.

17:27

Настала очередь выступления китайцев Юфей Лин и Зи Джан Гао.

17:23

За свою произвольную программу Оливия и Филипп набирают 57,23 балла. Общая сумма — 103,46, это на данный момент третье место.

17:17

Ещё одна пара из Польши на льду — Оливия Боровска и Филипп Бояновский.

17:13

Первая группа прокатов закончилась. После небольшой паузы свои выступления покажут еще четыре пары.

17:12

Казахстанцы набирают 64,84 в произвольной программе, что является лучшим результатом сегодня. Однако их сумма — 105,32 — позволила им занять лишь промежуточное второе место.

17:06

На льду появляются ученики российского тренера Александра Жулина Гаухар Науризова и Бойсангур Датиев, которые представляют Казахстан.

17:05

Финны набирают 46,61 за произвольную и 80,84 в сумме, что позволяет им занять временное второе место.

16:58

На очереди Данила Иваницкий, выступающий за Финляндию в паре с Саму Киихинен. Ребята выступают под композицию из «Мемуаров Гейши», как и российская фигуристка Евгения Медведева.

16:58

Оливия и Джошуа набирают высший для себя в этом сезоне балл 64,05. Суммарная оценка поляков — 105,44, они первые.

16:51

На лед выходят хозяева катка — поляки Оливия Оливер и Джошуа Пандари.

16:45

Сестра и брат Александра и Кристофер набирают 63,90 балла и автоматически возглавляют сегодняшний рейтинг.

16:41

Начали австралийцы, ребята выступают под песню California Dreaming.

16:30

Этап в Гданьске является пятым по счету в этом сезоне, впереди еще два — в Загребе и Эгне. Финал Гран-при состоится с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

16:20

Первыми на лед выйдут представители Австралии Александра Фладун-Дорлинг и Кристофер Фладун-Дорлинг. Их прокат назначен на 16:40 по московскому времени.

16:15

Напомним, ранее 21 сентября на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) «Ондрей Непела Трофи» в Словакии российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда Алины Загитовой.

16:10

До старта соревнований остается менее получаса, текстовую трансляцию для будет вести Андрей Лёвин!

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольного танца на льду на этапе юниорского Гран-при в Гданьске.