«Опасен для футбола»: Кокорина не пустили в чемпионат

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, недавно вышедший на свободу по УДО, еще как минимум пять месяцев не сможет принимать участие в матчах чемпионата России. Российский футбольный союз отказал ему в регистрации, поскольку трансферный период уже завершен.

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«Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение комитета о такой регистрации принимается с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований», — отметил представитель комитета РФС по статусу игроков.

По его словам, комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для Кокорина.

«В силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)», — подчеркнул он.

На официальном сайте РФС отмечается, что футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший регистрационный период, который стартует 22 января 2020 года и продлится до 21 февраля.

«Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применению норм-исключений регламентных документов РФС», – говорится в сообщении.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак критически отреагировал на решение союза. По его словам,

таким образом РФС как будто бы утверждает, что Кокорин опасен не только для общества, но и для футбола.

«Сложно сдержать эмоции, в очередной раз хочется поаплодировать футбольным властям, за решение «отказать в регистрации» Кокорину Александру. Теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола. Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола», — написал Семак на своей странице в социальной сети Instagram.

Правда, вскоре после публикации тренер удалил пост в своем аккаунте и принес извинения, по всей видимости, РФС.

«Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки», — написал Семак.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в свою очередь прокомментировал решение Российского футбольного союза более примирительно.

«Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках.

Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное — чтобы футболист вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет», — передает слова Медведева РИА «Новости».

Отметим, что бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев 17 сентября вышли на свободу из-под стражи в исправительной колонии №4 в Алексеевке по УДО. Ранее Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы, в ходе которых пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Вскоре после освобождения Кокорин, по информации СМИ, отметил радостное событие ужином в вип-зале ресторана на 70 тысяч рублей. Теперь он приступает к тренировкам в «Зените», где прошел глубокое медобследование после годичного пребывания за решеткой. Павел Мамаев вернулся в Краснодар, где сначала увиделся с детьми, а теперь должен провести переговоры о разрыве контракта с клубом.

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. Вместе с питерцами он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого нападающий выступал за «Динамо» (2008-2013, 2013-2015) и махачкалинский «Анжи» (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2012, 2016).