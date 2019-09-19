Удержать золото: Панфилова и Рылов бьются в Польше. LIVE

Начинается разминка первой группы участников в Гданьске.
Пока еще ничего не началось, давайте ознакомимся с порядком выступления сильнейших дуэтов.
Третья разминка
8. Алина Бутаева – Лука Берулава (Грузия) 9. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) 10. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 15.49 11. Катерина Дзицюк – Иван Павлов (Украина)
Четвертая разминка
12. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 13. Анна Щеглова – Илья Калашников (Россия) – 16.17 14. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 16.24 15. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США)
Прокат Пепелевой и Плешкова в короткой программе вышел таким:
Вот так выступили Щеглова и Калашников в предыдущий день:
К сожалению, две других российских пары после короткой программы находятся за пределами пьедестала. Анна Щеглова / Илья Калашников — четвертые, а Алина Пепелева / Роман Плешков — только пятые. Причем отрыв от лидирующих дуэтов довольно велик. Посмотрим, смогут ли россияне навязать борьбу в произвольной программе.
Блестящее выступление россиян Панфиловой и Рылова в короткой программе:
По итогам короткой программы российский дуэт Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов занял уверенное первое место — отрыв от ближайших преследователей составляет десять баллов. На второй позиции пока расположились американцы Кейт Финстер / Балазс Наги, а на третьей — немцы Анника Хоке и Роберт Кюнкель.
Начало прокатов запланировано на 14.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди пар на этапе юниорского Гран-при в Гданьске.