Удержать золото: Панфилова и Рылов бьются в Польше. LIVE

К сожалению, две других российских пары после короткой программы находятся за пределами пьедестала. Анна Щеглова / Илья Калашников — четвертые, а Алина Пепелева / Роман Плешков — только пятые. Причем отрыв от лидирующих дуэтов довольно велик. Посмотрим, смогут ли россияне навязать борьбу в произвольной программе.