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Удержать золото: Панфилова и Рылов бьются в Польше. LIVE

Юниорский Гран-при. Гданьск. Пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

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В Гданьске проходит юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы пар.
Трансляция
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14:15

Начинается разминка первой группы участников в Гданьске.

14:10

Пока еще ничего не началось, давайте ознакомимся с порядком выступления сильнейших дуэтов.

Третья разминка

8. Алина Бутаева – Лука Берулава (Грузия) 9. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) 10. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 15.49 11. Катерина Дзицюк – Иван Павлов (Украина)

Четвертая разминка

12. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 13. Анна Щеглова – Илья Калашников (Россия) – 16.17 14. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 16.24 15. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США)

13:57

Прокат Пепелевой и Плешкова в короткой программе вышел таким:

13:55

Вот так выступили Щеглова и Калашников в предыдущий день:

13:50

К сожалению, две других российских пары после короткой программы находятся за пределами пьедестала. Анна Щеглова / Илья Калашников — четвертые, а Алина Пепелева / Роман Плешков — только пятые. Причем отрыв от лидирующих дуэтов довольно велик. Посмотрим, смогут ли россияне навязать борьбу в произвольной программе.

13:45

Блестящее выступление россиян Панфиловой и Рылова в короткой программе:

13:40

По итогам короткой программы российский дуэт Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов занял уверенное первое место — отрыв от ближайших преследователей составляет десять баллов. На второй позиции пока расположились американцы Кейт Финстер / Балазс Наги, а на третьей — немцы Анника Хоке и Роберт Кюнкель.

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13:35

Начало прокатов запланировано на 14.00 мск.

13:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди пар на этапе юниорского Гран-при в Гданьске.