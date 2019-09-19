онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
«Был вне себя от ярости»: почему «Локо» обыграл «Байер»

«Пропустили нелепый мяч»: как «Локомотив» обыграл «Байер» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» одержал первую выездную победу в Лиге чемпионов за 17 лет, одолев в Леверкузене местный «Байер». По окончании встречи «железнодорожники» признали, что немцы сами «привезли себе два гола», главный тренер Юрий Семин возмутился тем, что сразу после такого матча его подопечным нужно будет играть в Оренбурге, а голкипер «Байера» рассказал о нелепом победном мяче «Локомотива».

«Байер» (Германия) — «Локомотив» (Россия) — 1:2

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин по окончании матча против «Байера» был рассудителен в своей оценке случившегося по горячим следам.

«Веру до футболистов донести пришлось через правильный выбор игры, через дисциплину, через то, что матчи нужно играть на максимум своих возможностей. Есть игра с мячом, а есть без мяча, вот сегодня мы хорошо играли без мяча, поэтому победили. Ребята — молодцы, они — главные действующие лица, свою работу выполнили блестяще, — рассказал 72-летний специалист в эфире «Матч ТВ».

— Установка? Во-первых, забить надо было. Нужно в атаку идти, идти быстро. Смолову нужно было просто делать завершающий удар, возвращаться назад и все, а они стали разыгрывать, лишние передачи. «Байер» диктовал ход игры за счет владения мячом, но, на мой взгляд, в обороне мы сыграли безошибочно, за исключением первого гола».

Интересную деталь поведал герой встречи — полузащитник Дмитрий Баринов, забивший победный гол ударом в касание издали после прессинга и ошибки вратаря «Байера».

«Пока не понимаю ощущения. Все оставили на поле. Очень рад, что забил. Больше мне сказать нечего. Расскажу козырь Палыча:

вчера сидели на теории час пятнадцать, смотрели их последние матчи — с «Хоффенхаймом» и «Боруссией». Разобрали соперника, знали, что они ошибаются. Поэтому прижимали их и ловили на ошибках»,

— подчеркнул Баринов в прямом телеэфире.

Трезво во флэш-интервью оценивал развернувшиеся на поле события и партнер и друг Баринова по «Локо» Рифат Жемалетдинов.

«Не позволили «Байеру» ничего в середине поля. Они играли больше через фланги и подавали, но и там ничего не создали. «Байер» сам привез себе два гола, мы также пропустили нелепый мяч. Победили, идем дальше», — рассказал полузащитник.

Позже на послематчевой пресс-конференции Юрий Семин более подробно рассказал о деталях, объяснив, почему в опорной зоне вышел купленный этим летом колумбийский защитник Мурило Серкейра.

«После травм Миранчуков у нас не было особых вариантов. Как оказалось, это было правильное решение. Мурило сыграл хорошо. Он уже играл на этой позиции, но именно в «Локомотиве» ни на тренировках, ни во время контрольных матчей не выходил в опорной зоне. Молодец — сыграл с листа и сделал то, что мы просили, — отметил наставник «железнодорожников».

— Он должен был находиться перед двумя центральными защитниками, где «Байер» здорово разыгрывает мяч. Очень сильно сыграли Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать и атаковать».

Не остался опытный главный тренер и в стороне от темы календаря чемпионата, по которому следующий поединок «Локо» предстоит провести в Оренбурге, причем матч начнется в 11.30 по московскому времени.

«Давайте лучше уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11.30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11.30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?» — возмущался Семин.

Основной голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме в своем послематчевом комментарии подчеркнул, что команда сделала шаг вперед по сравнению с выступлением в ЛЧ в прошлом сезоне, когда «Локо» смог набрать всего одно очко за шесть матчей.

«Главный урок из прошлой ЛЧ — играть надежно. В том году мы играли так, как играли в РПЛ, а это совсем другой турнир. Лига чемпионов — это не так, что ты 15 минут вкатываешься и начинаешь играть.

Здесь надо сразу включаться. Сегодня мы вышли по-другому, играли надежно и собранно. Учимся на своих ошибках, — отметил Гилерме.

— Сегодня была игра, когда в нашу победу никто не верил. Мы показали всем, что это не так. У нас много потерь — особенно Миранчуки. Мы показали, что можем справляться в такой ситуации. По самоотдаче это была наша лучшая игра, мы оставили всех себя на поле».

Конечно, одним из самых востребованных игроков «Локомотива» в микст-зоне был немецкий защитник Бенедикт Хеведес, который вышел на поле в родной стране с травмой лица, забил в свои ворота, но в целом провел очень качественный матч.

«Сейчас я могу шутить про свой автогол, но в тот момент я был вне себя от ярости. Повязка, с которой я играл, тоже повлияла. Физиотерапевт предупредил, что лучше надеть маску, но она бы точно не помогла мне ориентироваться. Поэтому во втором тайме я сорвал повязку,

— рассказал чемпион мира — 2014 в составе сборной Германии журналистам. — Это чрезвычайно важная победа. Мы считались в этой группе беспросветными аутсайдерами, а «Атлетико» и «Ювентус» — бесспорными фаворитами. «Байер» способен добиваться результата и может бороться с нами за третье место. Так что эти три очка имеют огромное значение».

Мужественно вышел к журналистам и антигерой встречи голкипер «Байера» Лукаш Градецки, несколько раз во время матча подаривший своими передачами мячи футболистам «Локомотива», в том числе и в решающем эпизоде с голом Баринова.

«Очевидно, что вся наша команда разочарована. Я лично очень расстроен из-за своей ошибки. Пытался ввести мяч в игру, что является важным элементом при построении нашей тактики. Мы хотим как можно дольше владеть мячом, поэтому иногда наши решения выглядят немного рискованными.

Хотелось бы, чтобы это было иначе, — цитирует Градецки официальный сайт УЕФА.

— Нам очень не повезло в начале второго тайма, когда мы были обязаны забивать второй мяч. Мы доминировали, но мяч не шел в ворота. Это очень тяжелый вечер. Надо будет извлечь урок из своих ошибок и из того, как беспощадно нас за них наказали. Мы играли немного нервно, без своей обычной уверенности, а на таком уровне за это наказывают. Но нельзя вешать нос. Мы по-прежнему способны взять очки в этой группе».

Капитан «аспириновых» Ларс Бендер не стал обвинять в поражении своего голкипера, но отметил, что «Байер» ожидал от своего стартового матча в турнире совсем другого результата.

«Мы поставили задачу стартовать в Лиге чемпионов с победы и обсуждали, насколько это важно. Сейчас мы очень разочарованы. Ждали от себя большего, но не сумели выполнить задуманное, — рассказал Бендер. — Мы постоянно создавали опасность у чужих ворот, но просто не смогли забить больше. Все мы люди и все допускаем ошибки. Я никого не собираюсь винить. Мы должны пройти через это как команда».

После такой знаковой победы не обошлось и без комментариев официальных лиц. Высказался председатель совета директоров «Локомотива» Алексей Мещеряков.

«Мы сделали только первый шаг. Это раз. Второе — мы уже выступили лучше, чем в прошлом году. Я хочу поблагодарить и команду, и тренерский состав за эту самоотверженность, — рассказал функционер Sport24.

— Сегодня на поле не было одного лучшего игрока. Сегодня команда была лучшей. Именно команда. «Локомотив» сегодня играл за травмированных и отсутствующих членов семьи в лице братьев Миранчуков».

Не скрывал своего счастья и генеральный директор красно-зеленых Василий Кикнадзе.

«Эмоции только положительные. А какие еще могут быть эмоции после такой победы? Сегодня была команда, так что я не могу выделить кого-то персонально. Ребята играли и боролись от начала и до конца. Уверен, что для «Локо» это только начало в этой Лиге чемпионов, — цитирует Кикнадзе Sport24.

— Было ли заметно отсутствие братьев Миранчуков? Конечно. Их отсутствие – серьезное испытание. И я счастлив, что команда с ним справилась».