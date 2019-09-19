«Был вне себя от ярости»: почему «Локо» обыграл «Байер»

«Байер» (Германия) — «Локомотив» (Россия) — 1:2

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин по окончании матча против «Байера» был рассудителен в своей оценке случившегося по горячим следам.

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«Веру до футболистов донести пришлось через правильный выбор игры, через дисциплину, через то, что матчи нужно играть на максимум своих возможностей. Есть игра с мячом, а есть без мяча, вот сегодня мы хорошо играли без мяча, поэтому победили. Ребята — молодцы, они — главные действующие лица, свою работу выполнили блестяще, — рассказал 72-летний специалист в эфире «Матч ТВ».

— Установка? Во-первых, забить надо было. Нужно в атаку идти, идти быстро. Смолову нужно было просто делать завершающий удар, возвращаться назад и все, а они стали разыгрывать, лишние передачи. «Байер» диктовал ход игры за счет владения мячом, но, на мой взгляд, в обороне мы сыграли безошибочно, за исключением первого гола».

Интересную деталь поведал герой встречи — полузащитник Дмитрий Баринов, забивший победный гол ударом в касание издали после прессинга и ошибки вратаря «Байера».

«Пока не понимаю ощущения. Все оставили на поле. Очень рад, что забил. Больше мне сказать нечего. Расскажу козырь Палыча:

вчера сидели на теории час пятнадцать, смотрели их последние матчи — с «Хоффенхаймом» и «Боруссией». Разобрали соперника, знали, что они ошибаются. Поэтому прижимали их и ловили на ошибках»,

— подчеркнул Баринов в прямом телеэфире.

Трезво во флэш-интервью оценивал развернувшиеся на поле события и партнер и друг Баринова по «Локо» Рифат Жемалетдинов.

«Не позволили «Байеру» ничего в середине поля. Они играли больше через фланги и подавали, но и там ничего не создали. «Байер» сам привез себе два гола, мы также пропустили нелепый мяч. Победили, идем дальше», — рассказал полузащитник.

Позже на послематчевой пресс-конференции Юрий Семин более подробно рассказал о деталях, объяснив, почему в опорной зоне вышел купленный этим летом колумбийский защитник Мурило Серкейра.

«После травм Миранчуков у нас не было особых вариантов. Как оказалось, это было правильное решение. Мурило сыграл хорошо. Он уже играл на этой позиции, но именно в «Локомотиве» ни на тренировках, ни во время контрольных матчей не выходил в опорной зоне. Молодец — сыграл с листа и сделал то, что мы просили, — отметил наставник «железнодорожников».

— Он должен был находиться перед двумя центральными защитниками, где «Байер» здорово разыгрывает мяч. Очень сильно сыграли Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать и атаковать».

Не остался опытный главный тренер и в стороне от темы календаря чемпионата, по которому следующий поединок «Локо» предстоит провести в Оренбурге, причем матч начнется в 11.30 по московскому времени.

«Давайте лучше уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11.30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11.30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?» — возмущался Семин.

Основной голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме в своем послематчевом комментарии подчеркнул, что команда сделала шаг вперед по сравнению с выступлением в ЛЧ в прошлом сезоне, когда «Локо» смог набрать всего одно очко за шесть матчей.

«Главный урок из прошлой ЛЧ — играть надежно. В том году мы играли так, как играли в РПЛ, а это совсем другой турнир. Лига чемпионов — это не так, что ты 15 минут вкатываешься и начинаешь играть.

Здесь надо сразу включаться. Сегодня мы вышли по-другому, играли надежно и собранно. Учимся на своих ошибках, — отметил Гилерме.

— Сегодня была игра, когда в нашу победу никто не верил. Мы показали всем, что это не так. У нас много потерь — особенно Миранчуки. Мы показали, что можем справляться в такой ситуации. По самоотдаче это была наша лучшая игра, мы оставили всех себя на поле».

Конечно, одним из самых востребованных игроков «Локомотива» в микст-зоне был немецкий защитник Бенедикт Хеведес, который вышел на поле в родной стране с травмой лица, забил в свои ворота, но в целом провел очень качественный матч.

«Сейчас я могу шутить про свой автогол, но в тот момент я был вне себя от ярости. Повязка, с которой я играл, тоже повлияла. Физиотерапевт предупредил, что лучше надеть маску, но она бы точно не помогла мне ориентироваться. Поэтому во втором тайме я сорвал повязку,

— рассказал чемпион мира — 2014 в составе сборной Германии журналистам. — Это чрезвычайно важная победа. Мы считались в этой группе беспросветными аутсайдерами, а «Атлетико» и «Ювентус» — бесспорными фаворитами. «Байер» способен добиваться результата и может бороться с нами за третье место. Так что эти три очка имеют огромное значение».

Мужественно вышел к журналистам и антигерой встречи голкипер «Байера» Лукаш Градецки, несколько раз во время матча подаривший своими передачами мячи футболистам «Локомотива», в том числе и в решающем эпизоде с голом Баринова.

«Очевидно, что вся наша команда разочарована. Я лично очень расстроен из-за своей ошибки. Пытался ввести мяч в игру, что является важным элементом при построении нашей тактики. Мы хотим как можно дольше владеть мячом, поэтому иногда наши решения выглядят немного рискованными.

Хотелось бы, чтобы это было иначе, — цитирует Градецки официальный сайт УЕФА.

— Нам очень не повезло в начале второго тайма, когда мы были обязаны забивать второй мяч. Мы доминировали, но мяч не шел в ворота. Это очень тяжелый вечер. Надо будет извлечь урок из своих ошибок и из того, как беспощадно нас за них наказали. Мы играли немного нервно, без своей обычной уверенности, а на таком уровне за это наказывают. Но нельзя вешать нос. Мы по-прежнему способны взять очки в этой группе».

Капитан «аспириновых» Ларс Бендер не стал обвинять в поражении своего голкипера, но отметил, что «Байер» ожидал от своего стартового матча в турнире совсем другого результата.

«Мы поставили задачу стартовать в Лиге чемпионов с победы и обсуждали, насколько это важно. Сейчас мы очень разочарованы. Ждали от себя большего, но не сумели выполнить задуманное, — рассказал Бендер. — Мы постоянно создавали опасность у чужих ворот, но просто не смогли забить больше. Все мы люди и все допускаем ошибки. Я никого не собираюсь винить. Мы должны пройти через это как команда».

После такой знаковой победы не обошлось и без комментариев официальных лиц. Высказался председатель совета директоров «Локомотива» Алексей Мещеряков.

«Мы сделали только первый шаг. Это раз. Второе — мы уже выступили лучше, чем в прошлом году. Я хочу поблагодарить и команду, и тренерский состав за эту самоотверженность, — рассказал функционер Sport24.

— Сегодня на поле не было одного лучшего игрока. Сегодня команда была лучшей. Именно команда. «Локомотив» сегодня играл за травмированных и отсутствующих членов семьи в лице братьев Миранчуков».

Не скрывал своего счастья и генеральный директор красно-зеленых Василий Кикнадзе.

«Эмоции только положительные. А какие еще могут быть эмоции после такой победы? Сегодня была команда, так что я не могу выделить кого-то персонально. Ребята играли и боролись от начала и до конца. Уверен, что для «Локо» это только начало в этой Лиге чемпионов, — цитирует Кикнадзе Sport24.

— Было ли заметно отсутствие братьев Миранчуков? Конечно. Их отсутствие – серьезное испытание. И я счастлив, что команда с ним справилась».