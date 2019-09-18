Травма и автогол: как «Локо» мучился с «Байером»

«Локомотив» обыграл «Байер» в матче стартового тура Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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Стартовым составом наставник «железнодорожников» Юрий Семин удивлять не стал, бросив в игру с первых минут главные силы команды и начав матч в три центральных защитника. С первых минут леверкузенцы ожидаемо забрали мяч под свой контроль, однако стартовый отрезок поединка опасными моментами не изобиловал.

Тревожный момент для «Локомотива» произошел уже на 6-й минуте игры, когда полузащитник Дмитрий Баринов, пойдя в отбор, получил повреждение ноги. Медики несколько минут приводили в порядок колено хавбека, однако Баринов в конце концов разыгрался, хотя и некоторое время хромал. Учитывая то, что за последний месяц Семин из-за травм потерял братьев Антона и Алексея Миранчука, вынужденная замена уже в самом дебюте игры могла бы сыграть злую шутку с москвичами.

В этом сезоне «Байер» в большинстве встреч чемпионата Германии, где идет на восьмом месте c семью очками, выглядит разобрано. А то, что команда пребывает явно в сложном состоянии, подтвердилось на 16-й минуте матча с «Локомотивом», когда полузащитник «железнодорожников» Крыховяк открыл счет. Гости навязали борьбу немцам на чужой половине поля, заставив игроков «Байера» ошибаться, а после быстрой атаки Жоау Мариу прокинул мяч поляку, тот беспрепятственно ворвался в штрафную и точно пробил в дальний нижний угол.

Для Крыховяка, права на которого «Локо» выкупил летом у «Пари Сен-Жермен», этот гол стал уже пятым в сезоне.

После того, как счет стал 1:0 в пользу москвичей, моментов у «Байера» не прибавилось, чего нельзя сказать о коллективе Семина. Несколько раз «железнодорожники» убегали в быстрые контратаки, однако свои моменты они реализовать не смогли, за что впоследствии были наказаны. На 25-й минуте игры немцам удался хороший прострел с правого фланга в штрафную соперника от Ларса Бендера, на которую откликнулся Чарлес Арангис, пробивший в одно касание.

Попытался выручить свою команду немецкий защитник «Локо» Бенедикт Хеведес, подставив ногу на пути мяча, однако снаряд от его ноги влетел в ворота Маринато Гилерме.

«Аспириновые» продолжали владеть территориальным преимуществом, но форсировать игру в атаке либо не могли, либо не хотели — по голевым шансам и ударам по воротам по-прежнему впереди были гости. «Локомотив» полностью переиграл немцев в первом тайме в прессинге, регулярно заставляя хозяев поля ошибаться. Одна из таких оплошностей привела ко второму голу «железнодорожников».

Вратарь «Байера» Лукаш Градецки неудачно выбил мяч после передачи назад от одноклубника, а получивший повреждение в начале игры Баринов удачно подстроился под «круглого» и примерно с 30-35 метров пробил по пустым воротам, выведя «Локо» вперед.

В концовке первого тайма немцы стали агрессивнее играть в атаке, а уже в компенсированное арбитром время нападающий Кевин Фолланд после подачи углового оторвался от опекуна в штрафной москвичей и пробил точно в «девятку» — мяч прошел совсем рядом, а Гилерме был уже отыгрын, поэтому шансов на то, чтобы выручить «Локо», у него было не слишком много.

На вторую 45-минутку главный тренер «Байера» Петер Бош отошел от тактики, которой придерживался, выпустив вместо левого форварда Леона Бэйли центрального нападающего Лукаса Аларио, после чего игра у хозяев стала острее. Спустя три минуты тайма Арангис выполнил перевод на левый край, Фолланд принял мяч, подстроился под удар и хлестко пробил по диагонали, однако мяч пошел выше.

Практически сразу у «Локо» произошел новый провал в обороне — вернее сказать, «Байер» заставил ошибаться игроков «железнодорожников». Прошла в штрафную москвичей передача, которую караулил и аккуратно подрезал в ворота Аларио. «Локомотив» спасла только феноменальная реакция Гилерме.

Количество голевых шансов у «Байера» в какой-то моментов окончательно закрыло гостей на их половине поля, однако давление немцев не были стопроцентными. Регулярно фланговые игроки хозяев находили в чужой штрафной передачами Фолланда и Аларио, используя много верховых навесов, а ближе к концу игры нервы дрогнули у вратаря «железнодорожников», неуверенно сыгравшего на выходе. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.

Для «Локомотива» эта победа получилось по-настоящему трудовой, поскольку большую часть матча футболисты Семина терпели, зато неплохо реализовали свои моменты, которых хватило для того, чтобы набрать три важнейших очка. Таким образом, после 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов красно-зеленые возглавляют группу D вместе с «Ювентусом», который в своем матче уверенно разобрался с мадридским «Атлетико».